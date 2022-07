Agar Malwa Crime News: नूपुर शर्मा का समर्थन करना युवक को पड़ा महंगा, संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात

आगर मालवा में एक युवक को नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का समर्थन करना महंगा पड़ गया. मतगणना स्थल से घर जा रहे युवक को कुछ लोगों ने रोककर जमकर पीट दिया. (Agar Malwa VHP Activist Ayush Attacked) युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है.

MP Nikay Chunav: बीजेपी के जश्न पर कमलनाथ का कटाक्ष, बच्चा किसी को होता है मिठाई यह बांटते हैं

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी के लिए कई निकायों में बेहतर रिजल्ट आए हों, लेकिन काग्रेस भी पीछे नहीं रही है. पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस की सीटों में बढ़त हुई है. इतना ही नहीं बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले कई इलाकों में इस बार बीजेपी को हराकर इतिहास रचने में कामयाब हुई है.

MP High Court: भाजपा विधायक जालम सिंह की बढ़ सकती है मुसीबत, बेटे मोनू सहित एक अन्य के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर

भाजपा नेता और गोटेगांव विधायक जालम सिंह पटेल उनके बेटे मोनू पटेल और गार्ड शरद बरकड़े के खिलाफ हाइकोर्ट (MP High Court) में दायर की गई अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी. पूर्व मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ यह याचिका गोटेगांव के गोविंद केटले ने दायर की है.

Bhind MP election Result 2022 : भिंड में अपनी ही साख नहीं बचा पाए शिवराज के दो-दो मंत्री, जनता ने निर्दलीयों पर दिखाया भरोसा

बीजेपी ने प्रदेश भर में अपना परचम लहराया हो, लेकिन भिंड में शहर सरकार बनाने में बीजेपी का जादू नहीं चल सका. पहले चरण में आये 5 निकायों के परिणाम में कांग्रेस ने भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया. वहीं दूसरे चरण में हुए 2 नगर पालिका समेत ज़िले की सभी 8 निकायों में भी बीजेपी कुछ खास नहीं कर सकी. स्थिति यह रही कि कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के क्षेत्र में भी भाजपा का दम नहीं दिखा. दूसरे चरण में कांग्रेस और निर्दलीयों पर जनता का भरोसा ज्यादा दिखाई दिया. (Two ministers not save own credibility) (In Bhind public trust in independents)

Gwalior Nagar Nigam : ग्वालियर में कांग्रेस जीती लेकिन आगे की राह कांटों से भरी. जानें क्या पेच फंसेंगे

ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद अपनी जीत का परचम लहराकर कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है. वहीं सिंधिया के सामने भी समस्या खड़ी कर दी है. कांग्रेस ने यह जता दिया है कि सिंधिया ही यहाँ पर कांग्रेस नहीं थी. क्योंकि यह कहा जाने लगा था कि ग्वालियर अंचल से कांग्रेस खत्म हो गई है. कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. शोभा सतीश सिकरवार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. यह जीत कांग्रेसियों के उत्साह से भरी है लेकिन परिणामों ने यह भी संकेत दिए हैं कि शोभा और कांग्रेस की नगर सरकार की आगे की राह कांटो से भरी है. (Congress won Gwalior but problem ahead) (Congress not majority in council)

MP Weather Update: ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में बारिश, जानें किन इलाकों में बरसेंगे बादल

MP में 20 से 22 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही 5 संभागों और 3 जिलों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Rajgarh News: झगड़ा प्रथा की लड़ाई सड़क पर आई! बीच हाईवे दो पक्षों में चले लट्‌ठ, 5 लोग घायल, 9 लोगों पर प्रकरण दर्ज

राजगढ़ में बीच हाईवे पर दो पक्षों में खूब लट्‌ठ चले. (Fight On Rajgarh Highway) यह लड़ाई झगड़ा प्रथा के तहत की जा रही थी जो गांव से सड़क पर आ गई. लड़के पक्ष के 5 लोग घायल हैं. सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. शिकायत के बाद लड़की पक्ष के 9 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है.

Shahdol MP Election Result : BJP का गढ़ है आदिवासी जिला शहडोल, यहां लगा जोर का झटका

शहडोल आदिवासी बाहुल्य जिला है. यह आदिवासी जिला पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है. वर्तमान में शहडोल जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों में बीजेपी विधायक हैं. शहडोल लोकसभा सीट में भी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. (Tribal district Shahdol is stronghold of BJP) (Shahdol give shock to BJP)

AIMIM Won Nikay Seats in MP: मध्य प्रदेश में चला Owaisi का जादू, निकाय चुनाव में पार्षद की 7 सीटें पर कब्जा

मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Election) के दूसरे चरण में भी असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है. एआईएमआईएम ने पहले चरण में प्रदेश के तीन बड़े स्थानों से अपना खाता खोला था. इस तरह उसने कांग्रेस और बीजेपी के उमीदवारों को शिकस्त दी. खरगोन से एआईएमआईएम की टिकट पर एक हिंदू कैंडिडेट जीता है. खरगोन नगर पालिका के चुनाव में एआईएमआईएम ने सात उम्मीदवार उतारे थे. उनमें से तीन उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं. खरगोन में इस साल अप्रैल में सांप्रदायिक दंगा हुआ था.

MP Congress Taunts Scindia : दूसरी लाइन से उठकर अंतिम लाइन में क्यों बैठे सिंधिया, कांग्रेस को मिला तंज कसने का मौका, जानें.. क्या है मामला

एनडीए में उप राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन के दौरान का सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो मध्यप्रदेश की सियासत में धूम मचाए हुए है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे दूसरी लाइन से उठकर पीछे की लाइन में बैठना पड़ा. इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता सिंधिया पर जमकर तंज कस रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में पहली पंक्ति के नेता को बीजेपी ने अंतिम पंक्ति का बना डाला . (Why Scindia sit in last line after second line) (Congress got a chance to taunt) (Video nomination of Vice Presidential candidate)