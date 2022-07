Bhopal Brutal Murder: भोपाल डबल मर्डर केस, 6 साल की मासूम के सामने पिता ने की मां और उसके प्रेमी की हत्या

भोपाल में डबल मर्डर केस का मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या 6 साल की मासूम बेटी की सामने कर दी (Husband Murder Wife and her Lover in Bhopal). पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (Bhopal Double Murder Case)

Chhindwara Mayor 2022: शादियों में जूठी प्लेट उठाने वाला बना महापौर, संघर्ष की कहानी सुनकर रह जाएंगे हैरान

मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव में गरीब परिवार के बेटे विक्रम आहके महापौर का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीत गए हैं. आइए जानते हैं विक्रम के संघर्ष की कहानी- (Chhindwara Mayor 2022) (congress tribal leader vikram ahake) ( vikram ahake struggle story)

Coal Mine Gas Leak Death: बन्द कोयला खदान में गैस रिसाव से 2 ग्रामीणों की मौत, हड़कंप

MP के छिंदवाड़ा के परासिया में कोल माइन से गैस रिसाव के चलते ग्रामीणों की मौत हो गई है. यह रिसाव बंद पड़े कोल माइंस में हुई जहां बारिश के चलते मिथेन गैस निकलने लगी. (parasia Coal Mine Gas Leak Death) (Coal mines accident multiple deaths)

MP Weather Update: मौसम विभाग का 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, नर्मदापुरम के लिये विशेष चेतावनी, 6 संभागों में वज्रपात की संभावना

मध्य प्रदेश में इन दिनों कई सिस्टम एक्टिव हैं, जिस वजह से हर पल मौसम नें बदलाव देखा जा रहा है. साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश रिकार्ड की गई है. मौसम विभाग ने 20 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ ही 6 संभागों ने गरज-चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताई है.

Watch Video: सिवनी के मॉडल स्कूल में भरा पानी, बच्चों ने फुटबॉल खेलने के साथ की तैराकी, जम कर लिया आनंद

सिवनी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है. सिवनी में रुक-रुककर हो रही बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. बारिश के चलते सिवनी जिले के घँसौर विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ग्राउंड तालाब बन गया. इस ग्राउंड में चारों ओर पानी भर गया, जिसके बाद स्कूली बच्चे पानी में तैराकी करते और फुटबॉल खेलते हुए नजर आये.

MP Municipal Election Result 2022: पार्षद चुनाव में जीत के बाद BJP प्रत्याशी का अपहरण, पीड़ित पिता ने SDOP से लगाई गुहार

रन्नोद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 से विजय हुए भाजपा पार्षद रणवीर परिहार के पिता ने अपने बेटे की अपहरण की शिकायत चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद 18 जुलाई को रन्नौद थाना में दर्ज कराई. इसके बाद जब बेटे का कोई सुराग नहीं लगा तो आज पीड़ित पिता ने कोलारस पहुंचकर अपने बेटे को खोजने के लिए एसडीओपी के समक्ष अर्जी लगाई है. (MP Municipal Election Result 2022) (BJP candidate kidnapped after victory in shivpuri)

Morena Murder: 50 हजार की उधारी लेना युवक को पड़ा महंगा, पैसे वापस नहीं करने पर उतारा मौत के घाट

मुरैना में उधार के पैसे वापस नहीं करने को लेकर हत्या कर दी गई. ग्रामीणों ने इसको चुनावी रंजिश भी बताया है (Man Was Shot Dead for not returning money in Morena). फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है. (Morena Murder)

Shivraj Cabinet Reshuffle: शिवराज कैबिनेट में नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी तय? बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, बदलेंगे विभाग

नगर सरकार और गांव की सरकार के लिए हुए चुनाव में BJP को इतने अच्छे नतीजे नहीं मिले जितना उसने सोचा था, इसी के चलते बीजेपी इन नतीजों को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी मान रही है. बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री फिर से जनता के बीच जाकर समस्याएं सुन रहे हैं. माना जा रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे और कुछ की छुट्टी भी हो सकती है. संभावित बदलाव के मद्देनजर विधानसभा का मानसून सत्र डेढ़ महीने आगे बढ़ाया जा रहा है. (Shivraj Cabinet Reshuffle) (MP assembly Monsoon session new dates)

Panchayat Chunav 2022 Result: चुनाव में 'वोट के बदले नोट' लेने वाले मतदाताओं की सूची जगह-जगह चस्पा, नाराज मतदाता पहुंचे थाने

सागर के ग्राम पंचायत झुनकू में चुनावों के रिजल्ट आने के बादे रातों-रात कुछ सूचियां विभिन्ना स्थानों पर चिपकाईं गई हैं (Sagar voters accused of voting for money). सूचियों में दावा किया जा रहा है कि मतदाताओं ने रुपये लेकर मतदान किया है. नाराज मतदाताओं ने इस मामले को लेकर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की. (Panchayat Chunav 2022 Result)

MP Political News: विधायक रामबाई का BJP के नेताओं पर तीखा प्रहार, बोलीं- क्या अब रेपिस्ट मंत्रियों को बचाएगी सरकार

पथरिया विधायक रामबाई ने सागर की एक निजी अस्पताल के बहाने सागर जिले के मंत्रियों और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, मामला पथरिया विधानसभा के एक युवक के इलाज का है. (MP Political News) (Rambai slams Gopal Bhargava)