Gwalior Municipal Election Result: ग्वालियर में चुनी गई सबसे कम उम्र की पार्षद, 22 साल की भावना ने कहा- युवाओं को राजनीति में आना बेहद जरूरी

मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के फैसले चौकने वाले सामने आए है. ग्वालियर में सबसे कम उम्र यानी की 22 साल की छात्रा भावना पार्षद पद के चुनाव में जीत हासिल की हैं.(MP Urban Body Elections) (MP Nikay Election Result 2022) (mp nikay chunav) (Gwalior Urban Body Elections) (MP Nagar Nigam Election Results)

MP Nikay Election Result 2022: एमपी के 11 नगर निगमों में से 7 पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस ने छिंदवाड़ा और जबलपुर में मारी बाजी, सिंगरौली में आप, देखिए जीत की जश्न की तस्वीरें

MP Nikay Election Result 2022: एमपी के 11 नगर निगमों में से 7 पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस ने छिंदवाड़ा और जबलपुर में मारी बाजी, सिंगरौली में आप, देखिए जीत की जश्न की तस्वीरें

MP Nikay Election Result 2022: दमोह, पथरिया में कांग्रेस, हिंडोरिया में भाजपा सरकार, टीएसएम बनी किंग मेकर

मध्यप्रदेश के दमोह नगर पालिका चुनाव में कई दिग्गज अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे तो कई हार गए. यहां से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन टीएसएम किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आई है. (MP Urban Body Elections) (MP Nikay Election Result 2022) (mp nikay chunav) (Damoh Urban Body Elections) (Damoh TSM Became king Maker) (MP Nagar Nigam Election Results)

MP Urban Body Election 2022: विदिशा में BJP के जीत का जश्न, युवा प्रत्याशी आयुषी अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 28 से निर्दलीय रहकर जीत हासिल की

विदिशा में पहली बार पार्षद बनी निर्दलीय युवा प्रत्याशी आयुषी अग्रवाल ने जीत हासिल की है (Young candidate Ayushi Agarwal won). उन्होंने भाजपा की दिग्गज नेता और पूर्व पार्षद रही मंजरी जैन को 3 वोटों के अंतर से हराया है. वहीं विदिशा के कुल 39 वार्डों में से 27 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है. (Celebration of BJP victory in Vidisha) (MP Urban Body Election 2022)

MP Nikay Election Result 2022: चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की हार्ट अटैक से मौत, 14 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी ने दी शिकस्त

रीवा में नगर परिषद के चुनाव परिणाम की घोषणा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है.(Rewa Congress candidate dies of heart attack) कांग्रेस प्रत्याशी अपनी हार को सहन नहीं कर पाए और अचानक ही मतगणना स्थल पर उनकी तबियत बिगड़ गई. (MP Nikay Election Result 2022)

MP Election Result: सागर में महाभारत से कम नहीं था चुनाव, चक्रव्यूह को भेदने में सफल रहे भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए रविवार को हुई पहले चरण की मतगणना में भाजपा ने एकतरफा अंदाज में बाजी मारी है. रविवार को घोषित परिणामों में से पार्टी ने कई जगह जीत हासिल की. सागर में भाजपा के लिए यह चुनाव किसी महाभारत से कम नहींं था. (MP Nagar Nikay Chunav 2022 Result) (MP Municipal Election 2022 Results) (mp election commission) (mp election result) (mp election sagar)

MP Nikay Chunav 2022: भिंड में बीजेपी का सूपड़ा साफ, गोविंद सिंह के गढ़ में कांग्रेस की जीत

भिंड से नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह के गढ़ में कांग्रेस ने परचम लहराया है(Bhind Congress victory in Govind Singh stronghold). यहां से बीजेपी को करारी हार मिली है. वहीं, दतिया में नगरपालिका में 36 में से 32 वार्ड में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन गोविंद सिंह के जिले में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई. (MP Nikay Chunav 2022) (Urban body election first phase results)

जबलपुर: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मध्यप्रदेश में की एंट्री, दो सीटों पर जमाया कब्जा

मध्य प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है. पार्टी के दो उम्मीदवारों ने वार्ड क्रमांक 49 और 51 में जीत दर्ज कर पार्टी का परचम लहराया है.

ओवैसी की पार्टी AIMIM ने MP में रचा इतिहास, 4 पार्षद सीटों पर दर्ज की जीत

मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने निकाय चुनावों में जीत दर्ज कर अपना खाता खोल दिया है. AIMIM ने खंडवा में एक, जबलपुर में दो और बुरहानपुर में एक पार्षद की सीट जीती है.

Mayor Election Result MP 2022 : महापौर चुनाव में BJP को झटका, Congress ने दिया जबलपुर व ग्वालियर में जख्म, सिंगरौली में AAP ने चौंकाया

नगरीय निकाय चुनाव में पिछले बार के मुकाबले इस बार जनता ने बीजेपी को झटका दिया है. प्रदेश के चार महानगरों में से एक जबलपुर नगर निगम पर कांग्रेस कब्जा करने में सफल रही. इसके अलावा ग्वालियर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है. वहीं, पहली बार आम आदमी पार्टी सिंगरौली नगर निगम महापौर जीतने में सफल रही. हालांकि बीजेपी भोपाल, इंदौर, उज्जैन में जीत की ओर बढ़ रही है. नगर पालिकाओं में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है. पिछले चुनाव में प्रदेश के सभी 16 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा था. (BJP shocked in mayoral election) (Congress injured in Jabalpur and Gwalior) (AAP surprised in Singrauli)