Gwalior Municipal Corporation: रविवार सुबह 9 बजे से होगी मतगणना शुरु, पार्षदों के दोपहर तक आएंगे रुझान, महापौर के लिए रात 8 बजे तक करना पड़ेगा इंतजार

मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय के मतदान के बाद रविवार सुबह 9 बजे से मतगणना शुरु होगी. जिसको लेकर ग्वालियर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा के साथ ही काउंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर फाइनल रिहर्सल किया गया.

मतगणना में गड़बड़ी पर हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचेंगे कमलनाथ, BJP का कटाक्ष-अंकल ने हेलीकॉप्टर से घूमने की जुगाड़ की

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Elections) के प्रथम चरण की 11 नगर निगमों की मतगणना रविवार को होगी. इस पर नजर रखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विशेष व्यवस्था की है. (Kamalnath Helicopter Ready) मतगणना के दिन कमलनाथ भोपाल में बनाए गए विशेष चुनाव कंट्रोल रूम से नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना पर नजर रखेंगे. साथ ही कहीं गड़बड़ की सूचना मिली तो तुरंत हेलीकॉप्टर से लीगल टीम के साथ पहुंचेंगे. (kamalnath helicopter legal team ready)

Jabalpur crime News : जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने नगर निगम कर्मियों को बेरहमी से पीटा, छह घायल

जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में दवा का छिड़काव करने गई नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम पर जूनियर डॉक्टरों ने हमला कर दिया. 30 से 35 जूनियर डॉक्टरों ने सभी कर्मचारियों की बेसबॉल एवं लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की. इसमें एक कर्मचारी की रीढ की हड्डी टूट गई, वहीं अन्य पांच गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. (Junior doctors of Medical College Jabalpur) (Doctors brutally beat up municipal workers) (Doctors beat up workers six injured)

Traffic Diversion Bhopal: मतगणना के चलते पुरानी जेल परिसर के पास रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट, रविवार को राजधानी के इन मार्गों पर जाने से बचें...

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर 17 जुलाई को नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. जानें कैसे रहेगी यातायात व्यवस्था -

Panna MP Crime News : पुरानी रंजिश में 5 लोगों ने युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, हालत गंभीर

पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र में पुरानी पुरानी रंजिश के चलते 30 वर्षीय युवक पर पांच लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. युवक की हालत गंभीर है. पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. (In enmity 5 people set fire to youth) (Set fire to youth condition critical)

Python Snake: भूसा निकालते समय 12 फीट का अजगर मिलने से मचा हड़कंप, लोगों पर हो रहा हमलावर, देखें वीडियो

बैतूल में मवेशियों के लिए भूसा भरते समय एक व्यक्ति को 12 फीट का अजगर सांप मिला, जिसके बाद उसकी सांसे फूल गई (Python Snake in Betul 12 feet attack people). इस बात की सूचना आदिल खान को दी गई. इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे आदिल ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया. (Python Snake in Betul) मगर इस दौरान अजगर लगातार हमलावर बना रहा और लोगों पर वार करता रहा.

Ratlam Congress Alleges: मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम की सील टूनने का दावा, कलेक्टर ने प्रत्याशियों के साथ किया निरीक्षण

कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मयंक जाट ने स्ट्रांग रूम तक पहुंचने वाले रास्ते के दरवाजों की सील टूटी होने का आरोप लगाया है. सील टूटी होने की जानकारी लगने पर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी मयंक जाट अपने समर्थकों के साथ रतलाम के आर्ट एंड साइंस कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूप पहुंचे और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है

MP Panchayat Election Result: MP अजब-गजब...इस बार 'लॉटरी' से ही चुन लिया गया सरपंच, प्रत्याशी के एक नाम होने पर मिले बराबर के वोट

सीहोर। ग्राम पंचायत लसूड़िया परिहार में लॉटरी के जरिए सरपंच के पद का फैसला हुआ है (MP Panchayat Election Result). एक ही नाम के दो सरपंच प्रत्याशियों को जनता से बराबर वोट मिले थे, जिसके बाद लॉटरी के जरिए सरपंच चुना गया. आज रवीन्द्र सिंह राजपूत लॉटरी से सरपंच बने. सरपंच पद के उम्मीदवार रविंद्र परिहार और रविंद्र सिंह राजपूत को समान 461-461 मत मिले थे.

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी, जबलपुर संभाग में 4 दिन अच्छी बारिश के आसार

मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरह एक्टिव है. ऐसे में मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 13 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही जबलपुर सहित संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई है.

Panchayat Election MP 2022 : जिले के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायतों का चुनाव 24-29 जुलाई के बीच

मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 24 से 29 जुलाई के बीच होंगे. जिला पंचायत सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 29 जुलाई को करेंगे. (district panchayat President election Jul 24 to 29) (Janpad panchayats president election)