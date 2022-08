Mandsaur Pashupatinath Temple: सावन के आखिरी सोमवार पर मंदसौर पहुंचे CM शिवराज, शाही सवारी में हुए शामिल

मंदसौर में दशपुर के महाराजा पशुपतिनाथ महादेव शाही सवारी के साथ शहर भ्रमण पर निकले. सीएम ने भी पवित्र श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार पर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की पूजा-अर्चना कर जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना की. इसके साथ ही भगवान के शाही सवारी में भी सीएम शामिल हुए. (Mandsaur Pashupatinath Temple) (Sawan Antim Somwar CM Shivraj) (Pashupatinath Shobhayatra Video)

Jabalpur Deadbody: बरगी से गुम हुए युवक की हत्या, रस्सी से हाथ पैर बांधकर स्कूटी सहित कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका, जानें- कहां का है मामला?

जबलपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. कुछ दिन पहले बरगी से गायब हुए युवक का शव संजीवनी नगर क्षेत्र में एक कुएं मे मिला. शव के हाथ स्कूटी से बंधे हुए थे. स्कूटी समेत शव को निकाला गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है.

Flood Fear Gwalior : पिछले साल बाढ़ से हुई तबाही का दर्द नहीं भूल पाए किसान, अब फिर सिर पर खतरा

मध्यप्रदेश में हो रही बारिश के कारण ग्वालियर- चंबल अंचल में अब किसानों को बाढ़ का डर सताने लगा है. यही कारण है कि जिला प्रशासन ने ग्वालियर - चंबल अंचल में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश से मड़ीखेड़ा बांध और राजघाट बांध ओवरफ्लो हो गए हैं. जल संसाधन विभाग ने इन बांधों के गेट खोल दिए हैं. यह पानी कैनाल के रास्ते से छोटे बाधों में पहुंचा, जहां से अब पानी चंबल और सिंध नदी में छोड़ा जाने लगा है.इस वजह से नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है. (Farmers not forget pain of Flood) (Now again in danger of flood) (Fear of flood in Gwalior Chambal)

Jabalpur Mandir Robbery: पहले भगवान से माफी मांगी, फिर मंदिर में डाला डाका, 3 दान पेटियां चुराकर चोर फरार

जबलपुर में एक चोर की भक्ति ऐसी की सुनकर हर कोई हैरान हो जाए. चोरी का एक अजब-गजब वीडियो सामने आया है, जहां एक मंदिर में पहुंचे चोर ने पहले तो माता लक्ष्मी से माफी मांगी फिर मंदिर में रखी तीन दानपेटियां चोरी कर मौके से फरार हो गया. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है.(Jabalpur Lakshmi Mata Mandir Robbery Video)

Indore Viral Video: डीजे पर नाच रहे युवकों को लगा करंट, 1 की मौत चार गंभीर घायल, घटना का लाइव वीडियो आया सामने

इंदौर। महू में डीजे की गाड़ी पर चढ़कर नाचने के दौरान पास से गुजर रहे बिजली के तारों सें अचानक युवकों को करंट लग गया. करंट लगने के कारण पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सिमरोल थाना प्रभारी के अनुसार, 'महू-सिमरोल रोड पर दो डीजे आमने सामने खड़े थे, जिस पर युवक नाच रहे थे. नाचने के दौरान डीजे के ऊपर खड़े युवक ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गए, जिसके चलते डीजे की गाड़ी पर करंट फैल गया.

Gwalior Crime News: समलैंगिक संबंधों में हत्या, आरोपी की पत्नी बन रहना चाहता था मृतक, इसलिए मार डाला

ग्वालियर में हाल में हुई मिठाई व्यवसाई की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपी ने हत्या की बात को कबूल करके हुआ बताया कि मृतक और उसके बीच अवैध संबंध थे और मृतक उसके घर में पत्नी बनकर रहने की जिद्द कर रहा था. ऐसे में परेशान होकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया.(Gwalior Crime News )

MP Weather report : मध्यप्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 9 और 10 अगस्त को झमाझम बारिश

मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है. ऐसे में 9 और 10 अगस्त को झमाझम वर्षा हो सकती है. पश्चिम विक्षोभ सहित चक्रवाती से आठ अगस्त से 10 अगस्त तक जबलपुर सहित संभाग के अनेक स्थानों पर वर्षा व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. 11 अगस्त को भोपाल में जोरदार बारिश होने के आसार हैं. (Heavy rain in most parts of MP) (Rain on 9th and 10th August) (MP Meteorological Department)

MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 3 जिलों में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत, जानें- मौसम विभाग की भविष्यवाणी

मध्य प्रदेश में इन दिनों कई सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश भर के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है. प्रदेश में वज्रपात से 3 जिलों में 9 लोगों की मौत हुई है, साथ ही कई घायल भी हुए हैं. मौसम विभाग (MP Weather Update) ने प्रदेश में अगले कुछ समय के लिए भारी से अति भारी बारिश के साथ ही बिजली चमकने व गिरने के संकेत दिए हैं.

Bhind Crime News: बेटी के गायब होने का राज पता करने गए शख्स की हत्या, उंगलियां भी काट ले गया हत्यारा

भिंड में एक शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्यारे ने ना सिर्फ़ धारदार हथियार से कई वार किए बल्कि उसकी उंगलियां भी काट ले गया. वहीं, हत्या के लिए खुद को दोषी मानते हुए उसकी बेटी ने भी फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की. पूरे मामले में पुलिस विवेचना में जुटी है. (Bhind Crime News)

Bhopal Temple Controversy: काली मंदिर को ईंट की दीवार खड़ी कर किया बंद, भारी विरोध के बाद फिर खुला मंदिर

मध्य प्रदेश के भोपाल में मां काली के मंदिर को बंद किए जाने पर बवाल हो गया. वन विभाग ने आज सुबह मंदिर के गेट के सामने ईंट की दीवार उठाकर मंदिर को बंद कर दिया. जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया. भीड़ इकट्ठा होने पर भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया. (Bhopal Temple Controversy)