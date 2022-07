Baba Mahakal Sawari Ujjain: सावन माह में 6 बार अपनी प्रज्ञा का हाल जानने निकलेंगे महाकाल, 18 जुलाई को पहली सवारी, कलेक्टर, एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

14 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है. (Baba Mahakal ride on 18 July) इस बार सावन के महीने में भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने 6 बार नगर भ्रमण पर निकलेंगे, यानी कि 6 बार महाकाल की सवारी उज्जैन के विभिन्न रास्तों से होकर गुजरेगी. साथ ही बाबा अपने भक्तों को सावन के महीने में 20 घंटे के लिए दर्शन देंगे. बाबा महाकाल की पहली सवारी 18 जुलाई को निकलेगी. बाबा की सवारी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर, एसपी और आला अधिकारियों ने रास्ते का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए. (Mahakal Sawari Ujjain) (Sawan 2022)

Jitu Patwari on Shivraj: कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, कहा- मानसिक इलाज कराएं शिवराज, टेरर फंडिंग में शामिल लोगों से है कनेक्शन

एमपी में इन दिनों सीएम से लेकर बीजेपी और कांग्रेस सभी एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाए हुए है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक जनसभा में कमलनाथ को आतंक से क्या जोड़ा कांग्रेस नेता हमलावर तेवर में आ गए. कांग्रेस नेता जीतू पटवारी शिवराज पर बड़े आरोप लगाने लगे और यहां तक कह दिया कि शिवराज को मानसिक इलाज की जरुरत है. उनके पार्टी के नेता टेरर फंडिंग में शामिल रहे हैं और शिवराज से उनका कनेक्शन है. जीतू पटवारी ने एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी नहीं बख्शा और उन्हे मेकअप मंत्री कह दिया.

MP High Court : ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण कार्यों पर स्टे

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में बन रहे स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट यानी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा से जुड़े निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट का स्थानीय लोगों के अलावा पर्यावरणविद् लगातार विरोध कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार सहित कई अफसरों को नोटिस जारी किया है.

Khargone Police Action: कर्ज चुकाने के लिए चुना गलत रास्‍ता, YouTube से सीखकर आईटी इंजीनियर ने छापे नकली नोट

खरगोन में एक आईटी इंजीनियर नकली नोट छापने का काम कर रहा था. पुलिस ने दबिश लेकर उसे व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मास्टर मांइड की नौकरी चली गई थी. ऑनलाइन गेम ने उसे कर्जदार बना दिया था. कर्जा चुकाने के लिए उसने यू-ट‌यूब से नोट बनाने का तरीका सीखा‎ और काम शुरू कर दिया.

Guna Crime News: जिंदा जलाई गई आदिवासी महिला ने हारी जिंदगी की जंग, 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

मध्यप्रदेश के गुना से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां के कुछ दबंगों ने पहले एक आदिवासी महिला की जमीन पर कब्जा कर, महिला के उपर डीजल डालकर उसे जिंदा जला दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. (Guna Crime News)

Unsafe Women in MP: सूबे के बड़े मेडिकल अस्पताल में महिला सिक्योरिटी गार्ड के साथ छेड़छाड़, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड से साथ छेड़छाड़ का मामला संज्ञान में आया है. आरोपी मेडिकल कॉलेज के सुपरवाइजर हैं. आरोपियों द्वारा छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर पीड़िता को धमकाया जा रहा था. घटना की शिकायत करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी.(Molesting female security guard in jabalpur)

Lightning Strike: MP में 3 दिन में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 16 की मौत, 8 जिलों में अलर्ट जारी

मप्र में लगातार हो रही बारिश के चलते और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 दिन में 16 लोगों की मौत हो गई और कई झुलस गये हैं. इससे पहले पिछले हफ्ते 9 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान जा चुकी है. (MP Lightning Strike)

75 Years Of Independence: भाजपा चलाएगी 'हर घर तिरंगा' अभियान, 20 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टार्गेट

इस बार 15 अगस्त को देश को मिली आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, इस दिन को केंद्र सरकार ने खास तरीके से मनाने का प्लान किया है. भाजपा सरकार द्वारा 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान से पार्टी का लक्ष्य है कि वह इस अभियान के जरिए कम से कम 20 करोड़ घरों तक पहुंचे. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस अभियान को लेकर केंद्र सरकार की व्यापक तैयारियां हैं, झंडा उत्पादकों को करीब 20 करोड़ झंडे तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.(75 Years Of Independence) (Har Ghar Tiranga Campaign by Modi Government)

MP Election 2022: गांव की सरकार पर टिकी नजरें, नगरीय निकाय का रण जीतने के लिए CM शिवराज आज फिर भरेंगे हुंकार

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के तीनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है. 14 और 15 जुलाई को पता चलेगा गांव में किसकी सरकार बनेगी. दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है.

MP Panchayat Election 2022: कमलनाथ और नकुल नाथ के वोट नहीं डालने पर BJP ने साधा निशाना, सीएम शिवराज ने कही ये बात

छिंदवाड़ा पहुंचे एमपी सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश भर में जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद ने वोट नहीं डाला. आइए जानते हैं कमल पटेल ने भी क्या कुछ खास- (MP Panchayat Election 2022) (cm shivraj slams kamalnmath)