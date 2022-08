Jabalpur Ragging Case: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तोड़फोड़, छात्र की रैंगिंग और सिगरेट से दागने पर भारी हंगामा

जबलपुर। मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (Rani Durgavati University) में रैंगिंग की घटना को लेकर भारी हंगामा हो रहा है. ABVP ने रैंगिंग समेत कई मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया. सैकड़ों की तादाद में ABVP के छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की. छात्रावास में रहने वाले एक जूनियर छात्र के साथ सीनियर्स ने ज्यादती की थी. छात्र को निर्वस्त्र घुमाकर सिगरेट से दागा था.

Nagar Nigam Gwalior : ग्वालियर में बड़ी मुश्कल से बची सिंधिया और तोमर की लाज, एक वोट से BJP ने जीता सभापति चुनाव

आखिरकार ग्वालियर सभापति के लिए बीजेपी की रणनीति और बाड़ेबंदी काम आई. बीजेपी ने नगर निगम के सभापति के पद पर जीत हासिल कर ली है. बीजेपी के सभापति प्रत्याशी मनोज तोमर 34 वोट मिले तो वहीं 33 वोट कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी गुर्जर को मिले. (Scindia and Tomar shame saved in Gwalior) (BJP won chairman election by one vote)

Niwari Road Problem: आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बनी सड़क, मरीज को चारपाई पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर

मध्य प्रदेश के नवगठित निवाड़ी जिले के हसाई खिरक गांव में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. सड़क नहीं होने और बारिश के चलते बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए खाट पर लेकर जाना पड़ा. जब पृथ्वीपुर डीएसपी तक यह बात पहुंची तो उन्होंने अपना वाहन भेजा. तब जाकर महिला अस्पताल पहुंच सकी.

MP Adulteration Free Campaign: खरगोन में मॉडर्न डेयरी पर छापा, सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड जब्त

एमपी के खरगौन जिले में मिलावट मुक्ति अभियान के तहत मॉडर्न डेयरी पर छापामार कार्रवाई की गई जिसे में 2,100 किलो सल्फ्यूरिक एवं 1,400 किलो नाइट्रिक एसिड बरामद हुआ है. इसके अलावा डेरी से घरेलू सिलेंडर तथा यूरिया भी जब्त किया गया.(MP Adulteration Free Campaign)(Raid at Modern dairy)

MP High Court : जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत तालाब में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

मध्यप्रदेश में तालाबों की स्थिति बहुत खराब है. तालाबों पर अतिक्रमण हो चुके हैं. कई शहरों व गांवों में तालाब गायब हो चुके हैं. जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत स्थित तालाब में बढ़ते अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है. याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.(High Court strict on encroachment) (Encroachment in pond of Jabalpur)

Bhopal Child Helpline: सोशल मीडिया दोस्त से मिलने पंजाब से मुंबई के लिए निकली दो नाबालिग, भोपाल में रेस्क्यू

पंजाब की रहने वाली दो नाबालिग लड़कियां मुंबई जाने के लिए घर से निकल पड़ी. लेकिन भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर टीटी को उन पर शक हो गया. दोनों से परिजनों के बारे में पूछताछ की तो कोई जवाब नहीं दे सकीं. जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन को दोनों नाबालिगों को सौंप दिया गया.

Ratlam Lumpy Virus: लंपी वायरस की MP में एंट्री से दहशत, राजस्थान से आए खतरनाक वायरस ने एमपी को लिया चपेट में

रतलाम में पशुओं में लंपी वायरस फैलने की शुरुआत हो गई है. सेमलिया और बरबोदना गांव में गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं. पशु चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. लंपी वायरस के लक्षण वाले पशुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे जाएंगे. (Ratlam Lumpy Virus) (Lumpy Virus symptoms in Cows) (lumpy virus spreading in mp)

Congress protest Bhopal : महंगाई- बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राजभवन पहुंचने की कोशिश, पुलिस से झूमाझटकी

महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा देशभर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है. इस कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा भोपाल में राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया गया. भोपाल पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजभवन के पहले ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया. इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने और राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की. इसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई. (Congress against Inflation and unemployment) (Congress leader try to reach Raj Bhavan) (Congress leader Clash with police)

Gwalior Sabhapati Election: सभापति के मतदान में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर, कांग्रेस को फायदा

आज शुक्रवार को ग्वालियर को अपना सभापति मिल जाएगा. नगर परिषद में सभापति के चुनाव के लिए 5 अगस्त को 66 पार्षद मतदान करेंगे. बीजेपी सभापति उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी गुर्जर के बीच मुकाबला होगा.

Jabalpur EOW Action: EOW की बालाघाट में बड़ी कार्रवाई, करोड़ों का आसामी निकला एमपीईबी का असिस्टेंट इंजीनियर

जबलपुर EOW ने बालाघाट में पदस्थ एमपीईबी के असिस्टेंट इंजीनियर के घर छापामार कार्रवाई की. जिसमें एक दर्जन प्लाट और आधा दर्जन मकान के साथ करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है. (Jabalpur EOW Raid)