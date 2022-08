MP BJP Cast Politics: मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद में बीजेपी जातिगत समीकरण साधेगी

MP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामन पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका परिषद चुनाव के बाद बड़ी मुश्किलें हैं. पार्टी के लिए स्थानीय स्तर पर सभी नेताओं को साध पाना मुश्किल है. लिहाजा पार्टी ने इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लिया है. जाने कैसे पार्टी साधेगी सभी वर्गों को. (MP BJP Cast Politics)

Burhanpur MP News : खालिस्तानियों को हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, केंद्रीय एजेंसियों से मिला था इनपुट

खालिस्तानियों को हथियार सप्लाई करने वाला एक आरोपी बुरहानपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है. पुलिस ने आरोपी आसन सिंह को खरगोन के भगवानपुरा से गिरफ्तार किया है. पुलिस का अनुमान है कि उससे पूछताछ के आधार पर और भी गिरफ्तारी हो सकती है. (Arrested for supplying arms to Khalistanis) (Police input from central agencies)

Jabalpur hospital fire : अग्निकांड पर बोले मंत्री विश्वास सारंग - बिना फायर सेफ्टी के नहीं होगा अस्पतालों का संचालन, चार डॉक्टर्स पर FIR

जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना जरूरी है. अगर इसमें लोकल प्रशासन की भी गलती होगी तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा. क्योंकि फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत अस्पतालों का संचालन होना अनिवार्य है. वहीं, अस्पताल के संचालक सहित चार डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. (Jabalpur hospital fire case) (Minister Vishwas Sarang said) (Hospitals not operate without fire safety)

ETV भारत Impact : सड़क पर अंतिम संस्कार के मामले में कलेक्टर व सीईओ को नोटिस, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

भिंड ज़िले में बीते 24 जुलाई को अजनौल गाँव में बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आई थीं. यहां मुक्तिधाम के अभाव में सड़क पर ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करना पड़ा था. इस खबर को ETV भारत ने प्राथमिकता से दिखाया था. इसके बाद खबर का असर हुआ. इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए अब कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (Notice issued to Collector and CEO) (Human Rights Commission strict) (Notice issued in funeral case on road)

Rewa Fake Cement Business: नकली सीमेंट का कारोबार करने वाले व्यापारी धरे गये, राखड़ मिलाकर यूपी में करते थे बिक्री

कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार अभियान चला रही है, लेकिन रीवा जिले में कालाबाजारी करने वालों की लंबी लाइन है. इसी कड़ी में एमपी-यूपी बॉर्डर (MP-UP Border) से जुड़े घूम कटरा में नकली सीमेंट का व्यापार करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करने में सफलत हुई है.(Rewa Police Big Action)

Gwalior Nagar Nigam : सभापति चुनाव में BJP को हार का डर, सभी नवनिर्वाचित 34 पार्षद दिल्ली रवाना

नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर महापौर सीट हारने के बाद अब बीजेपी सभापति के पद पर कब्जा करने के लिए एड़ी- चोटी का जोर लगा रही है. ग्वालियर सभापति के लिए 5 अगस्त को वोटिंग होनी है. इससे पहले बीजेपी ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है. नवनिर्वाचित बीजेपी के 34 पार्षदों को दिल्ली बुलाया गया है. ये सभी 34 पार्षद मंगलवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. (BJP fear of defeat haunted again) (All elected 34 councilors left for Delhi)

Morena Tanker Overturned: रिफाइंड ऑइल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों में तेल के लिए मची लूटमार, वीडियो वायरल

मुरैना में हाईवे पर एक रिफाइंड ऑइल से भरा टैंकर पलटने का मामला सामने आया है. (Morena Tanker Overturned) टैंकर के पलटने से सड़क पर तेल फैल गया और जाम लग गया. ग्रामीणों को सूचना लगी तो वह बर्तन लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए. घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Shivraj Singh Chouhan Visit Ujjain: महाकालेश्वर मंदिर से रेलवे स्टेशन तक बनाया जायेगा रोपवे, सीएम शिवराज ने किया ऐलान

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है. यहां हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं. सावन के तीसरे सोमवार पर परिवार संग महाकालेश्वर दर्शन करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विश्व भर से आने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है. इसका जिक्र कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बाबा की नगरी में आगमन के दौरान कर चुके थे. (Shivraj Singh Chouhan Visit Ujjain)

Betul Har Ghar Tiranga: हाथों में तिरंगा लेकर पुलिस कर्मियों ने बनाई मानव श्रंखला, पुलिस परिवार द्वारा जनता को जागरूक करने का प्रयास

बैतूल। बैतूल में पुलिसकर्मियों ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को हर घर तक पहुंचाने के लिए अनोखा प्रयास किया. 20 मीटर लंबा तिरंगा हाथों में लेकर ग्राउंड में मानव श्रृंखला बनाई गई. इस मानव श्रृंखला में 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हुए थे. बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने भारत सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर यह आयोजन किया था. रक्षित निरीक्षक मनोरमा बघेल का कहना है कि, भारत सरकार ने 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया है.

Shivraj Cabinet Meeting: हर जिले के 100 गांव में होगी प्राकृतिक खेती, कैबिनेट में आधा दर्जन प्रस्तावों पर होगी चर्चा

भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हो रही है. इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के 100 गांवों में प्राकृतिक खेती शुरू करने के प्रस्ताव पर फैसला होगा. साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को साल 2023-24 तक बढ़ाये जाने को लेकर मुहर लगने की संभावना है.