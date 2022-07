Bloody Clash Dewas MP : मंदिर परिसर में मवेशी घुसने पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, पुजारी की हत्या, चार लोग गंभीर

देवास जिले के पीपलरांवा के ग्राम भूतेश्वर में मंदिर परिसर में मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. इसके बाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष शुरू हो गया. इस दौरान मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई. दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.(Bloody clash between two parties) (Priest killed four people serious)

Sehore Bus Accident News: सीहोर में यात्री बस पलटी, 17 लोग घायल, गंभीर घायलों को भोपाल किया रेफर

सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर में एक बड़ा हादसा हो गया. भोपाल-इंदौर मार्ग पर चौपाल सागर के पास एक यात्री बस पलट गई. इस हादसे में 17 लोग घायल हो गए. 5 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है. (Bus Accident in Sehore)

MP Kanwadiya Accident: ग्वालियर पहुंचे 6 मृतक कावड़ियों के शव, परिजनों ने हाईवे पर किया चक्का जाम, की आर्थिक मदद की मांग

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कांवड़ियों को यूपी में डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 6 कावड़ियों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है. फिलहाल अब मृतकों के परिजनों ने आर्थिक मदद की मांग कर चक्का जाम किया है.(MP Kanwadiya Accident) (gwalior Kanwariya dies in road accident) (Kanwar devotees dead after hit by truck)

Omkareshwar Dam : ओंकारेश्वर बांध के सात गेट खुले, हाई अलर्ट जारी, नदी से दूर रहने की चेतावनी

ओंकारेश्वर बांध के सात गेट शनिवार को खोले गए. इसके बाद से ओंकारेश्वर में हाईअलर्ट जारी किया गया है. निचली बस्ती में मुनादी कराई जा रही है. साथ ही घाटों पर पुलिस कर्मी और गोताखोर तैनात कर दिए गए हैं. (Seven gates of Omkareshwar dam open) (High alert issued in Omkareshwar)

Python Found in Damoh: 15 फीट लंबे अजगर को देख दहशत में आए ग्रामीण, वन प्रबंधन ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

दमोह के मड़ियादो अंचल में जहरीले सांपों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. गांव में एक बार फिर 15 फीट का विशालकाय अजगर घुस आया. जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. मड़ियादो वनपरिक्षेत्र बफरजोन प्रबंधन ने अजगर काे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. तब ग्रामीणों ने चेन की सांस ली.(15 feet long python seen in Damoh Madiyado) (Forest management Rescued python)

Minor Rape Pregnancy Case: अलीराजपुर में 5th क्लास की बच्ची निकली 3 महीने की प्रेग्नेंट, फिर सामने आया चौंकाने वाला सच

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट कस्बे में मासूम बच्ची से दरिंगदी की वारदात का खुलासा हुआ है. महज 13 साल की बच्ची को उसके ही घर में एक लड़के ने रेप किया. बलात्कार के बाद बच्ची को किसी इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था. मामले में हो रहे खुलासे ने लोगों के होश उड़ा दिए. (Alirajpur Minor Rape Pregnancy Case) (mp minor girl raped pregnant) (alirajpur crime news)

Damoh MP News : जिन माता-पिता ने सालभर पहले दहेज देकर धूमधाम से विदा किया, अब वही उसकी जान लेने पर उतारू, जानिए क्या है मामला

अमूमन शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा बहू को परेशान करने और दहेज मांगे जाने के मामले सामने आते हैं. लेकिन दमोह में कुछ इसके उलट ही हुआ है. विवाहिता को ससुराल वाले नहीं, बल्कि मायके वाले ही परेशान कर रहे हैं. अब बेटी ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है. (Married daughter complain her parents) (They are ready to take her life)

Ayush Mali Shifted Indore: नूपुर शर्मा के समर्थक की हालत गंभीर, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की सुरक्षा की मांग

नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के का समर्थन करने वाले आगर मालवा के युवक आयुष माली को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी लगी तो वह अस्पताल पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने आयुष की सुरक्षा की मांग की है. (Ayush Mali Shifted Indore Hospital)

MP Jila Panchayat News: मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान, इस दिन होगी नामों की घोषणा

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं. बीजेपी और कांग्रेस अपने समर्थित उम्मीदवारों के जीतने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं. मगर एक और बड़ी परीक्षा की घड़ी बाकी है. अब जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तारीख की घोषणा कर दी बै. जाने पूरी डिटेल. (MP Jila Panchayat News) (jila panchayat adhyaksha chunav date)

Seoni baba Mahakal statue: शिव भक्त की ऐसी ​दीवानगी देखी नहीं होगी कभी

सावन का पवित्र महीना चल रहा है. शिव आराधना का क्रम प्रत्येक सनातनी के घरों और शिवालयों में जारी है. ऐसे में शिव भक्त भोले बाबा को खुश करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. आज हम आपको ऐसे शिव भक्त से मिलवाने जा रहे हैं ​जिसने लकड़ियों से भोले बाबा की विशाल प्रतिमा बना डाली. 10 फुट ऊंची भगवान भोलेनाथ की सुंदर व अनूठी कलाकृति आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है.(Unique Mahakal statue in Seoni)