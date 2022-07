Ratlam MP Election result 2022 : रतलाम नगर निगम पर BJP का कब्जा, महापौर प्रत्याशी प्रहलाद जीते

रतलाम महापौर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है. भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 9 हजार वोटों से हरा दिया. वार्डों में भी भाजपा काफी आगे है. बीजेपी 14 वार्डों में जीत चुकी हैं और 5 वार्डों में आगे चल रही है. यहां कांग्रेस ने 8 वार्डों में जीत प्राप्त की है. तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे. (BJP captures Ratlam Municipal Corporation) (BJP Mayor candidate Prahlad wins)

Balaghat MP Election Result 2022 : बालाघाट नगरपालिका में BJP का परचम, 33 में से 18 सीटें जीती, 11 में Congress

बालाघाट नगर पालिका पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. कुल 33 वार्डों में से बीजेपी ने 18 में विजय हासिल की है. कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत प्राप्त की. इसके अलावा लांजी नगर परिषद में भी बीजेपी का कब्जा हो गया. वहीं कटंगी नगर परिषद में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है. (BJP glory in Balaghat municipality) (BJP 18 wards and Congress 11 in Balaghat)

Rewa Mayor Election Result: BJP को लगा जोर का झटका, 24 साल बाद फिर महापौर सीट पर कांग्रेस का कब्जा

रीवा मेयर चुनाव की मतगणना में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा जीत हासिल हुई है, इसी के साथ भाजपा को जोर का झटका लगा है. (Rewa Mayor Election Result) (mp urban body election 2022)

Kamal Nath Lost his Bastion: कमलनाथ अपने की गढ़ में हो गए 'अनाथ', जानिए नगर पालिका चुनाव में हार का पूरा गणित

कमलनाथ (Kamal Nath) के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा का 'कमल' खिल गया है. जिले के चौरई नगर पालिका (Chaurai Municipality) में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है. यहां बीजेपी को एकतरफा बहुमत मिला है. कुल 15 सीट में से भाजपा 9 और कांग्रेस 6 सीटों पर जीती है. सीएम शिवराज (Shivraj Singh Chouhan) ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है. (kamal nath lost in his own stronghold) (BJP won 9 seats in Chaurai Municipality)

Home Minister Narottam Mishra : नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह को जवाब- बुजुर्गों से दो-दो हाथ करना हमारी संस्कृति में नहीं

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा है कि बुजुर्गों से दो-दो हाथ करना हमारी संस्कृति में नहीं है. राजगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के बयान पर वह जवाब दे रहे थे. गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब हारती है तो बहाने बनाने लगती है. कभी ईवीएम को दोष देती है तो कभी अफसरों को जिम्मेदार बताती है. (Narottam Mishra reply to Digvijay Singh) (Not in our culture to give answer elderly)

Amazing Memory: 18 महीने की अनायका की मेमोरी है कमाल की, मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड

राजधानी भोपाल में रहने वाली अनायका की उम्र केवल 18 महीने है. लेकिन इस उम्र में उसकी मेमोरी इतनी तेज है कि अच्छे-अच्छों को फेल कर दे. अनायका का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर एनीमल, बर्ड्स, बॉडी पार्ट, देशों के झण्डों को आसानी से पहचान लेती है.

Leopard Dead Body Found: वन विभाग की लापरवाही ने ले ली तेंदुए की जान, होटल के कुएं में 3 दिन तक सड़ता रहा तेंदुए का शव

नर्मदापुरम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (Satpura Tiger Reserve) में एक तेंदुए की मौत की खबर है. तेंदुए का शव जंगल में स्थित होटल के कुंए में पड़ा मिला है. इस मामले में अधिकारी और कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आई है. शव 3 दिन से कुएं में पड़ा रहा. लेकिन किसी की नजर मृत तेंदुए पर नहीं गई. अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.(Leopard dies in Satpura Tiger Reserve) (Villagers Accused forest department of negligence)

Sehore Municipal Council Election: सीएम शिवराज के गढ़ बुदनी में 15 में से 14 सीटों पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुदनी में भाजपा के लिए अच्छी खबर आई है. नगर परिषद की 15 सीटों में से 14 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है. जबकि कांग्रेस को केवल एक सीट मिली है. (BJP won 14 seats in Budhni)

Chhindwara Election Result 2022 : कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस का दबदबा, 9 में से 6 नगर परिषद पर कब्जा, दो में भाजपा

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा नगर निगम पर कांग्रेस ने कई सालों बाद कब्जा किया. अब कमलनाथ का जादू पूरे जिले में दिख रहा है. जिले की अधिकांश नगर परिषदों पर कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ है. जिले की 9 नगर परिषद में से कांग्रेस ने छह पर विजय पताका फहराया है. बीजेपी केवल दो नगर परिषदों तक सिमट गई. (Congress dominates in Kamal Nath stronghold) (Congress 6 out of 9 city councils) (In Chhindwara BJP in two seats)

MP Corona Update: कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, फीवर क्लिनिक के लिए निर्देश जारी

जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट गया है, जिसके चलते अब फीवर क्लिनिक के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. आइए जानते हैं जबलपुर का कोरोना अपडेट. (MP Corona Update) (jabalpur Health department alert)