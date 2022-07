Khalghat Bus Accident: रेलिंग तोड़ नर्मदा नदी में गिरी पुणे जा रही बस, 13 की मौत, 15 लोगों को बचाया गया

धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी पर सोमवार सुबह 10 बजे बड़ा हादसा हो गया, जहां संजय सेतु पुल से संतुलन बिगड़ने पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई. बस इंदौर से पुणे के लिए निकली थी. बस में 40 यात्री सवार थे. इस हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, वहीं 15 लोगों को बचा लिया गया है. अन्य यात्री नर्मदा के तेज बहाव में बह गए. गोतोखोरों की टीमें उन्हें खोजने में लगी हैं. (Bus falls in Narmada river) (13 Passengers died in bus accident) (Bus going from Indore to Pune) (Bus accident 13 killed 15 rescued others missing)

Heavy Rain in MP: एमपी में आफत की बारिश: तवा डैम के सभी 13 गेट खोले गए, सुखतवा नदी पर बना अस्थाई पुल ढहा

इटारसी में तेज बारिश से सड़क, रेल यातायात अवरुद्ध हो गया. बारिश के चलते तवा डैम के सभी 13 गेटों को 10-10 फीट पर खोला गया है. इधर सुखतवा नदी पर बनाया गया पुल बाढ़ के कारण ढह गया. नदी पर बारिश का पानी आ जाने से भोपाल-बैतूल नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है. दोनों नगरों का सड़क संपर्क टूट गया है.(Heavy Rain in MP) (13 gates of Tawa dam Opened)

Couple Dispute Bhopal : ऐसी होती है मां की ममता .. बच्चे को अपने पास रखने के लिए बिजनेस पति के नाम कर दिया

भोपाल में अपने पिता व दादी के साथ रहने वाले अपने बच्चे के बगैर मां नहीं रह सकी. तलाक के बाद पत्नी लंदन में तो पति भोपाल में रहता है. बेटे को अपने पास रखने के लिए मां ने भोपाल में चल रहा अपना पूरा बिजनेस पति के नाम कर दिया. इसके बाद पति-पत्नी में सहमति बन गई. (Wife done business name of husband) (Agreement for keep child with her) (London resident NRI woman divorce) (Mother not live without child)

Virat Shiv temple Shahdol MP : इस शिवलिंग की पूजा से बारह ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ, सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भीड़

सावन के पहले सोमवार को जिला मुख्यालय के सबसे प्राचीन और अद्भुत विराटेश्वर शिव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है. सुबह से ही भक्त यहां शिव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. बता दें कि सावन माह में विराट शिव मंदिर में काफी संख्या में लोग शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये मंदिर अति प्राचीन पुरातात्विक महत्व का है. लोगों का मानना है की यहां शिवजी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. (Devotees gathered in Shiv Temple) (Shiv temple on first Monday of Sawan) (Splendor and history of Virat Shiva temple)

Mayor Election Chhindwara MP : छिंदवाड़ा में कमलनाथ की रणनीति सफल, 18 साल बाद शहर सरकार पर कांग्रेस का कब्जा

कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में 18 साल बाद शहर सरकार पर कांग्रेस ने कब्जा किया है. इस बार कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में 32 साल के गरीब परिवार के युवा चेहरे को मैदान में उतारा था और कमलनाथ की रणनीति सफल भी हुई. (Kamal Nath strategy success in Chhindwara) (Congress Mayor elected after 18 years)

BJP lost Gwalior Mayor Seat: ग्वालियर में कांग्रेस ने भाजपा का 57 साल का किला ढहाया, क्या सिंधिया-तोमर की जोड़ी जनता को पसंद नहीं आई?

ग्वालियर नगर निगम चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है. कांग्रेस यहां 57 साल बाद जीती है. ग्वालियर चंबल अंचल बीजेपी का गढ़ माना जाता है लेकिन दिग्गज नेताओं की गुटबाजी के चलते पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा. महापौर की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है. कांग्रेस महापौर प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने भाजपा की सुमन शर्मा को 28805 मतों से हराया है. कांग्रेस कुल वोट 2,35,154 मिले तो वही भाजपा कुल वोट 2,06,349 मिले.(BJP lost in Gwalior after 57 years)

Rahul Shukla got 6th Rank: रीवा के राहुल ने बढ़ाया एमपी का मान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में चयन

एक कहावत है मन में लगन, हौसला हो बुलंद तो कामयाबी की उड़ान को आखिर कौन रोक सकता है. यह कहावत रीवा के राहुल पर बिल​कुल फिट बैठती है. सिक्योरिटी गार्ड के बेटे कुमार शुक्ला का चयन देश के सर्वोच्च संस्था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर पद पर हुआ है. राहुल का जीवन गरीबी और संघर्ष के बीच बीता है. लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को कभी पढ़ाई के आड़े आने नहीं दिया. उन्होंने साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए संसाधन ही सबकुछ नहीं है. कठिन परिश्रम के बलबूते भी इसे आसानी से पाया जा सकता है. (Rahul Shukla got 6th Rank) (Rahul Shukla selected in Bhabha Atomic Research Center)

MP Elected Mayor Property: सबसे रईस सतना के योगेश, सबसे युवा छिंदवाड़ा के विक्रम, उनकी कुल संपत्ति 3 लाख रुपये

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना के बाद 11 नगर निगमों के लिए महापौर चुन लिए गये हैं. आइये एक नज़र डालते हैं इन चुने हुए महापौरों में कौन सबसे रईस है और किसकी आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है.(MP richest Mayor elected in 2022 )(MP Mayor Election results 2022 )

GRP rescued Minors: 'बचपन का प्यार'-1000 रुपए लेकर प्यार की दुनिया बसाने घर से भागे नाबालिग, फिर इस तरह पहुंचे अपने घर

यूपी के एक जिले के रहने वाले दो नाबालिग लड़का-लड़की अपने प्यार को परवान चढ़ाने घर से भाग गए. भोपाल में जीआरपी की निगाह उन पर पड़ गई. इसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया. बच्चों ने बताया कि ''परिवार वालों की सख्ती की वजह से दोनों उन्हें सबक सिखाने के लिए घर से भागे थे''. उनकी यह बातें सुनकर चाइल्ड लाइन की टीम और परिजन हैरान रह गए.(Bhopal GRP rescued Minors)

Bhopal Mayor Malti Rai: भोपाल का विकास और भ्रष्टाचार को खत्म करना ही प्राथमिकता, परिषद में होंगी 50 फीसदी महिलाएं: मालती राय

भोपाल का अपना नया महापौर मिल गया है. भाजपा की मालती राय ने कांग्रेस की विभा पटेल को हराकर महापौर की कुर्सी हासिल की है. जीत के बाद मालती राय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. आइये जानते हैं क्या कुछ कहा नवनियुक्त महापौर ने...(Bhopal Mayor Election Results)