Khargone Police Action: कर्ज चुकाने के लिए चुना गलत रास्‍ता, YouTube से सीखकर आईटी इंजीनियर ने छापे नकली नोट

खरगोन में एक आईटी इंजीनियर नकली नोट छापने का काम कर रहा था. पुलिस ने दबिश लेकर उसे व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मास्टर मांइड की नौकरी चली गई थी. ऑनलाइन गेम ने उसे कर्जदार बना दिया था. कर्जा चुकाने के लिए उसने यू-ट‌यूब से नोट बनाने का तरीका सीखा‎ और काम शुरू कर दिया.

Guna Crime News: जिंदा जलाई गई आदिवासी महिला ने हारी जिंदगी की जंग, 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

मध्यप्रदेश के गुना से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां के कुछ दबंगों ने पहले एक आदिवासी महिला की जमीन पर कब्जा कर, महिला के उपर डीजल डालकर उसे जिंदा जला दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. (Guna Crime News)

Unsafe Women in MP: सूबे के बड़े मेडिकल अस्पताल में महिला सिक्योरिटी गार्ड के साथ छेड़छाड़, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड से साथ छेड़छाड़ का मामला संज्ञान में आया है. आरोपी मेडिकल कॉलेज के सुपरवाइजर हैं. आरोपियों द्वारा छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर पीड़िता को धमकाया जा रहा था. घटना की शिकायत करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी.(Molesting female security guard in jabalpur)

Lightning Strike: MP में 3 दिन में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 16 की मौत, 8 जिलों में अलर्ट जारी

मप्र में लगातार हो रही बारिश के चलते और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 दिन में 16 लोगों की मौत हो गई और कई झुलस गये हैं. इससे पहले पिछले हफ्ते 9 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान जा चुकी है. (MP Lightning Strike)

75 Years Of Independence: भाजपा चलाएगी 'हर घर तिरंगा' अभियान, 20 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टार्गेट

इस बार 15 अगस्त को देश को मिली आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, इस दिन को केंद्र सरकार ने खास तरीके से मनाने का प्लान किया है. भाजपा सरकार द्वारा 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान से पार्टी का लक्ष्य है कि वह इस अभियान के जरिए कम से कम 20 करोड़ घरों तक पहुंचे. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस अभियान को लेकर केंद्र सरकार की व्यापक तैयारियां हैं, झंडा उत्पादकों को करीब 20 करोड़ झंडे तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.(75 Years Of Independence) (Har Ghar Tiranga Campaign by Modi Government)

MP Election 2022: गांव की सरकार पर टिकी नजरें, नगरीय निकाय का रण जीतने के लिए CM शिवराज आज फिर भरेंगे हुंकार

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के तीनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है. 14 और 15 जुलाई को पता चलेगा गांव में किसकी सरकार बनेगी. दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है.

MP Panchayat Election 2022: कमलनाथ और नकुल नाथ के वोट नहीं डालने पर BJP ने साधा निशाना, सीएम शिवराज ने कही ये बात

छिंदवाड़ा पहुंचे एमपी सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश भर में जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद ने वोट नहीं डाला. आइए जानते हैं कमल पटेल ने भी क्या कुछ खास- (MP Panchayat Election 2022) (cm shivraj slams kamalnmath)

Amarnath Accident Sagar Devotee : अमरनाथ यात्रा पर सागर से गए सात यात्री बिछड़े, दो महिलाएं घायल, अन्य के बारे में कोई अपडेट नहीं, परिजन परेशान

अमरनाथ यात्रा पर सागर से भी सात यात्री गए थे. अमरनाथ में हुए हादसे में इनमें से दो महिलाएं घायल हो गई हैं. उन्हें बेस कैंप में ठहराया गया है. अन्य यात्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पा रही है. ये सभी यात्री आपस में बिछड़ गए हैं. ऐसे में उनके परिजन और रिश्तेदार बेहद परेशान हैं.

Jabalpur News : सालों से जबलपुर में जमे ARTO व पत्नी के खिलाफ EOW की विशेष अदालत ने दिए जांच के निर्देश

ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत (Special court of EOW) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए हैं. एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल कई वर्षों से जबलपुर आरटीओ कार्यालय में पदस्थ हैं. ऊंची पहुंच के चलते दोनों को यहां से कोई हिला नहीं पाया.