Narottam Mishra PC गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आमिर खान को नसीहत, ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो कि माफी मांगनी पड़े

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म अभिनेता और निर्देशक आमिर खान को नसीहत देते हुए कहा है कि ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो कि माफी मांगने की नौबत आए. गृह मंत्री ने अन्य फिल्म निर्माताओं को भी सलाह दी कि समाज में जहर घोलने वाली फिल्में बनाना बंद कर दें. गृह मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बिहार के नए सियासी समीकरण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा. Home Minister Narottam Mishra statement, Narottam Mishra advice to Aamir Khan, Narottam Mishra advice to film producers, Narottam Mishra praises PM Modi

Helpless System बैतूल के ग्रामीण विकास की पोल खोलती तस्वीरें, एक ओर रेस्क्यू, दूसरी ओर गर्भवती महिला को खाट पर ले जाने को मजबूर ग्रामीण

आज देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, फिर भी ग्रामीण इलाके आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ग्रामीण किन स्थितियों में जीवन काट रहे हैं. बैतूल से ही आई इन दो तरह की तस्वीरों ने विकास की पोल खोल कर रख दी है. जहां एक ओर नदी पर पुल ना होने की वजह से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए खाट पर लिटाकर ग्रामीण उफनती नदी को पार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से महिलाएं एवं बच्चे नदी में फंस गए, जिनको रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Bihar Politics बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम 2024 में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करेगा: योगेंद्र यादव

मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बिहार में सियासी फेरबदल के विषय में चर्चा की. यादव ने बीजेपी व एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि, कई सहयोगी दल एक के बाद एक पार्टी छोड़ चुके हैं. अब औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के निधन की घोषणा कर सकते हैं.

Bus accident Satna MP कोटा से सतना आ रही तेज रफ्तार बस पलटी, 45 से अधिक यात्री घायल, 6 गंभीर, 70 सवारियां भरी थीं

सतना जिले के रहिकवारा गांव में तेज रफ्तार यात्री बस अनियत्रित होकर पलट गई. ये हादसा रहिकवारा गांव के नवोदय विद्यालय के पास हुआ. बस कोटा कोच कंपनी की है. हादसे में बस में सवार 45 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. इनमें 6 यात्रियों की हालत गंभीर है. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. बस में 70 सवारियां भरी थीं. Bus accident near Satna MP, High speed bus overturned, Bus from Kota to Satna, 45 passengers injured 6 serious, 70 passengers loaded in bus

Indore Google Phone Bugs गलतियां खोज इंदौर का लड़का बना करोड़पति, आखिर क्या है राज गलती ढूंढ मालामाल होने का

इंदौर में रहने वाले झारखंड के अमन पांडे ने गूगल के नए फोन में 49 गलतियों को ढूंढकर करोड़ों रुपये का इनाम पाया है. मूलरूप से झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई भोपाल से हुई है. अब वह इंदौर में बग्स मिरर नामक कंपनी चलाते हैं. बता दें कि युवा अमन पांडे को गूगल ने दुनिया का टॉप रिसर्चर बताया है. Aman Pandey Found Google Mistakes, Google Phone Bugs Indore, google awards millions for bug fixing, search engine google awards

Chhindwara School बीच सत्र में ही बंद कर दिए 31 सरकारी प्री-प्राइमरी स्कूल, कैसे पढ़ेंगे बच्चे?

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में काफी बच्चे और अभिभावक के सामने इन दिनों अजीब परेशानी आ खड़ी हुई है. दरअसल शिक्षा में सुधार के लिए निजी स्कूल की तर्ज पर ही 469 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी यानी कि केजी 1 और केजी 2 की कक्षाएं शुरू की गई थी. लेकिन अचानक से बीच सत्र में ही 31 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर देने से अभिभावक और छात्र बीच भंवर में फंस गए हैं. (Chhindwara School)

MP Nag Mela: प्राचीन मंदिर में नाग पंचमी पर लगता है नागों का मेला, रायसेन गेट पर नाग देवता रहते हैं विराजमान

विदिशा किले की रक्षा करने के लिए 200 साल से रायसेन गेट पर नाग देवता विराजमान हैं. हजारों साल पहले से नाग देवता किले के दरवाजे पर विराजमान हैं. वहीं नागपंचमी से यहां एक मेला शुरु होता है जो काफी पॉपुलर है. यहां नागों का मेला लगता है और लोग नाग देवता की पूजा के साथ ही अनूठे किस्म के मेले में शिरकत करने आते हैं. (Nag Panchami 2022) (fair of serpents in Vidisha ancient temple)

Betul Dead Dody Found नदी पार करते समय बह गए थे तीन लोग, मां बेटी के शव झाड़ियों में मिले

बैतूल जिले से ह्रदय विदारक घटना सामने आई है. खरपडा नदी पार करते समय एक युवक उसकी बहन और तीन साल की भांजी पानी में बह गए थे. पुलिस को बहन और भांजी के शव झाड़ियों में मिल गए हैं. जबकि युवक की तलाश की जा रही है.Betul 3 People washed away in Flood, Mother Daughter Dead Dody Found

Raid on Gwalior Clinic खुद को स्त्री रोग विशेषज्ञ बताकर महिला कराती थी अवैध अबॉर्शन, छापेमारी में गर्भपात के उपकरण और दवाइयां बरामद

ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में पुलिस को क्लीनिक में अवैध गर्भपात कराने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने स्वास्थ विभाग के साथ उस स्थान पर छापामार कार्रवाई की. जहां से गर्भपात में काम आने वाले उपकरण और दवाइयां मिली. जांच में पता चला है कि कथित महिला डॉक्टर गर्भपात करने के 15 हजार रुपए चार्ज करती थी. Raid on Gwalior Clinic

Bhopal Post Office Tiranga भोपाल का वो डाकघर जिसमें पहली बार फहराया गया तिरंगा, जानिये क्यों आजादी के बाद भी गुलाम था भोपाल

पूरा देश आजादी के 75 साल मना रहा है, लेकिन भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजादी से अछूता रहा. भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह ने भारत में विलय से इंकार कर दिया था. लेकिन भोपाल में एक ऐसी इमारत है जहां 15 अगस्त 1947 को आजादी के मतवालों ने तिरंगा फहराया था. आइये जानते हैं.