Smallest tricolor : खरगोन के माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग ने बनाया सबसे छोटा तिरंगा, पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुके हैं

देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इसके तहत हर कोई अपने घर पर तिरंगा लगा रहा है तो कोई तिरंगा यात्रा निकाल कर तिरंगे प्रति अपना सम्मान दिखा रहा है. वहीं, खरगोन जिले के माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग ने 4x6 मिलीमीटर का तिरंगा बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है.(Har Ghar Tiranga) (Aazadi ka Amrit mahotsav) (Micro artist Ashok Garg of Khargone) (Ashok Garg made smallest tricolor) (Ashok already made many records)

Bhind MP : भिंड जिले के नगरीय निकायों में अध्यक्ष के चुनाव आज, BJP पर भारी दिख रही है Congress

भिंड जिले में आज नगरीय निकायों में अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है. भिंड और लहार नगर पालिका सहित 6 नगर परिषदों में भी अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्षद वोट करेंगे. इस बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए टक्कर के होने वाले हैं जहां पंचायत चुनाव में बीजेपी भारी पड़ी तो अब नगरीय निकाय में कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है. (Bhind district urban bodies election) (Election of chairman in Bhind) (Congress looking heavy on BJP)

Bhopal Family Court जन्म के 6 महीने बाद से बेटी से नहीं मिले पिता, अब बेटी की वजह से एक हुई दंपति

भोपाल में फैमिली कोर्ट में एक दंपति ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और 6 साल तक अलग रहने के बाद एक हो गए. दोनों को एक कराने में उनकी 6 साल की बेटी की जिद शामिल रही. जानिये क्या है पूरा मामला.

Home Minister Narottam Mishra PC : गृह मंत्री ने बताया - शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई नकल के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. जहां पर नकल के मामले पकड़े गए हैं, वहां दोबारा कभी परीक्षा नहीं कराई जाएगी. रीवा में रिटायर्ड फौजी के साथ बीजेपी नेता द्वारा मारपीट के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि वहां के एसपी से बात हुई है. कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. (FIR against 5 people for copying) (Copying Teacher recruitment exam) (Home minister Narottam Mishra statement)

Ujjain Fire News नागदा में विद्युत डीपी में हुआ ब्लास्ट, कई क्षेत्रों की बिजली सप्लाई बंद

उज्जैन। जिले के नागदा में बारिश के दौरान विद्युत सर्किल की डीपी में अचानक आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि 1 घण्टे तक डीपी में ब्लास्ट होता रहा, जिससे लपटे और धुआं पूरे क्षेत्र में दिखाई देने लगा. रहवासियों ने इसका वीडियो बना लिया. इस दौरान बिजली भी चली गई, जिससे लोग भयभीत हो गए. गनीमत रही कि घटना स्थल के पास रहवासी इलाके तक आग नहीं पहुंची. वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

Ujjain Baba Mahakal Temple: उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में राजा रूप में हुआ भव्य श्रृंगार, करिए दर्शन

बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुण्ड और शिवलिंग की आकृति के साथ ही कुंदन जड़ा ॐ धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

MP Cabinet Meeting शिवराज कैबिनेट में एक दर्जन प्रस्तावों पर होगी चर्चा, बनेगा नारी सम्मान कोष, नई सहकारिता नीति भी आएगी

शिवराज कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में 12:30 बजे बैठक होगी. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी. कैबिनेट मीटिंग में सहकारिता नीति 2022 सहित स्वास्थ्य सेवा, फ़ूड प्रोसेसिंग, खनिज, इवेंट मैनेजमेंट, पशु आहार, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण परिवहन के कई क्षेत्रों में महासंघ समूह का होगा गठन. (MP Cabinet Meeting) सीएम नारी सम्मान कोष उद्यम शक्ति योजना, सीएम बाल आशीर्वाद योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है.

Tawa Dam Gates Opened: तवा डैम के सभी 13 गेट 10-10 फीट तक खोले गए, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी

नर्मदापुरम। जिले में भारी बारिश के चलते तवा डैम (Tawa dam) के सभी 13 गेट 10-10 फीट तक खोले गए हैं. डैम से करीब 1 लाख 97 हजार क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है. वर्तमान में तवा डैम का वाटर लेवल 1159 फीट पर हैं. तवा डैम से पानी छोड़ जाने के बाद नर्मदा नदी में भी जल स्तर बढ़ने लगा है. जिसको लेकर आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है.

Sagar Jhunjhun Baba एमपी का डिजिटल भिखारी, पेटीएम के जरिए भीख मांकर हेलीकॉप्टर खरीदने की सोच रहे झुनझुन बाबा, देखें VIDEO

सागर में रहने वाले झुनझुन बाबा नामक एक भिखारी अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं. झुनझुन बाबा भीख के पैसों ने हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं. भीख मांगकर उन्होंने 50 लाख रुपये इकट्ठा कर लिए हैं. (Sagar Jhunjhun Baba) (MP Digital Beggar) (Jhunjhun Baba begs from Paytm)

Raksha Bandhan 2022: इस रक्षाबंधन पर भद्रा का साया, जानें राखी का शुभ मुहुर्त और समय

भोपाल में राखी के त्योहार को लेकर बाजार में रौनक दिखने लगी है. बहनें अपने भाईयों के लिए राखी खरीदने के लिए बाजार आ रहीं हैं. वहीं कई पंडितों का कहना है कि राखी के दिन भद्रा पड़ रहा है. ऐसे में अब लोग दुविधा में हैं कि वे राखी का त्योहार कब और कौन से मुहुर्त में मनाएं. (Raksha Bandhan 2022) (auspicious time of rakhi) (Raksha Bandhan Shadow of Bhadra)