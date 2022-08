Kamalnath Targets Shivraj: MP के 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार! कमलनाथ बोले- CM झूठ नहीं बोलें तो खाना ना हो हजम

मध्यप्रदेश पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज के बयान पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि सूबे में 70,000 पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि शिवराज ने एक लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है. (Kamalnath Targets Shivraj)

Road Accident Bhopal : शराब के नशे में चूर कार सवार ने कई दोपहिया में मारी टक्कर, तीन घायल

राजधानी भोपाल में रविवार देर रात शराब के नशे में चूर एक कार चालक ने जेके रोड तिराहा रायसेन रोड पर कोहराम मचा दिया. उसने कई लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया. इससे आसपास भगदड़ की स्थिति बन गई. लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा. (Drunk car rider in Bhopal) (Car rider hit two wheelers) (Three peoples injured)

Jabalpur EOW Raid: कुबेर निकला समिति सहायक प्रबंधक, आय से 248 फीसदी ज्यादा मिली संपत्ति

जबलपुर आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW ने एक बार फिर छापेमार कार्रवाई करते हुए सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उईके के सभी ठिकानों पर छापा मारा. इस दौरान आरोपी के पास से आय से 248 फीसदी ज्यादा संपत्ति बरामद और दस्तावेज बरामद किए गए हैं.(Jabalpur EOW Raid)

NITI Aayog Meeting: भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने में MP करेगा 550 बिलियन डॉलर का योगदान- शिवराज

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग की बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि, भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश 550 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान करेगा. इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कहा कि एमपी ने भी एक बड़ी छलांग लगाई है. (NITI Aayog Meeting)

Tawa dam Gates Opened: नर्मदापुरम में झमाझम बारिश, जलस्तर बढ़ने से तवा डैम के सात गेट 5-5 फीट तक खोले गए

नर्मदापुरम। इटारसी में लगातार बारिश के चलते तवा डैम का जलस्तर बढ़ रहा है. जिसके चलते डैम के 7 गेट 5-5 फीट पर खोले गए हैं. डैम से करीब 54 हजार क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है. वर्तमान में तवा डैम का जलस्तर 1158.40 फीट पर हैं. डैम के एसडीओ एनके सूर्यवंशी ने बताया कि ''लगातार पचमढ़ी सहित केचमेंट एरिया में भारी बारिश के चलते डैम में जलभराव की स्थिति बनने से डैम के गेट खोले गए हैं.

Gwalior Bus Accident: ग्वालियर से गुजरात जा रही बस राजस्थान में हादसे का हुई शिकार, हाईवे पर पलटने से 3 की मौत

राजस्थान के डूंगरपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया. ग्वालियर से गुजरात जा रही बस डूंगरपुर हाईवे पर पलट गई. इस हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं.(Gwalior bus accident in Rajasthan)

Commonwealth Games: जीत की ऐसी खुशी, 'सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी'...गाने पर झूमी भारतीय महिला हॉकी टीम

भोपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें टीम सुनो गौर से दुनिया वालों.. सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी' पर डांस करती हुई दिख रही हैं. दरअसल बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को शूट आउट में 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया. जिसके बाद टीम खुद को जश्न मनाने से नहीं रोक सकी. और ड्रेसिंग रूम में जमकर डांस किया.

Niwari Car Fire: चलती कार में अचानक लगी आग, गाड़ी में बैठा परिवार सकुशल निकला

निवाड़ी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में चलती कार में अचानक आग लग गई. जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. निवाड़ी निवासी अध्यापक पवन गुप्ता अपने परिवार के साथ झांसी की ओर से निवाड़ी लौट रहे थे. शासकीय चंद्रशेखर आजाद कॉलेज के पास अचानक गाड़ी से धुआं निकलते देख वह और उनके परिवार गाड़ी से बाहर निकल आए. तभी कार में तेज लपटें निकलने लगीं. जिसकी सूचना फायर बिग्रेड को दी गई. लेकिन जब तक फायर बिग्रेड पहुंची कब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. (Moving Car fire in Niwari) (Family turned out to be safe)

Bhopal Crime News : महिला की गला दबाकर हत्या, पति ने थाने पहुंचकर बताया कि पत्नी ने फांसी लगा ली

राजधानी भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र के कादमपुर गांव में किसान ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने बाद आरोपी थाने पहुंचा और बताया कि पत्नी ने फांसी लगा ली है. इसके बाद वह फरार हो गया. (Murder of wife in Bhopal) (Doubt on wife character)

Mayor Sanskrit Oath Ceremony: सतना-खंडवा महापौर ने संस्कृत और हिंदी में ली शपथ, हर हफ्ते जनसुनवाई का दिया वचन

सतना में महापौर सहित बीजेपी एवं निर्दलीय पार्षदों ने शपथ ली. महापौर योगेश ताम्रकार ने हिंदी के अलाव संस्कृत भाषा में भी शपथ ली. योगेश ताम्रकार प्रदेश के पहले महापौर हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली है. इस मौके पर उन्होंने हर हफ्ते सुनवाई करने का वचन दिया. वहीं खंडवा में महापौर अमृता अमर यादव ने भी संस्कृत में गोपनीयता की शपथ ली.(Satna Mayor-Councilor Oath Ceremony) (Mayor Sanskrit Oath Ceremony)