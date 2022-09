मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गणेश विसर्जन के दिन बड़ा हादसा हो गया. गरोठ थाना क्षेत्र के ग्राम बोलिया में शुक्रवार सुबह कंठालि नदी में गणेश विसर्जन करने गए तीन बच्चे पानी में डूब गए. इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो को ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद बचा लिया. सूचना पर पहुंची गरोठ पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए गरोठ अस्पताल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त नदी के किनारे पुलिस और गांव का कोई भी चौकीदार मौजूद नहीं था. गरोठ अनुभाग के पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.

गणेश विसर्जन करने गए एक बच्चे की डूबने से मौत

पानी में डूबे तीन बच्चे: राजस्थान की सीमा से सटे ग्राम बोलिया में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ी घटना घट गई. मूर्ति विसर्जन करने के लिए तीनों बच्चे परिवार वालों के साथ गांव के किनारे बह रही कंठाली नदी पर गए थे. प्रतिमा लेकर सभी लोग नदी में विसर्जन कर रहे थे. इसी दौरान नदी में बने एक गड्ढे में तीनों बच्चे डूब गए. इस घटना में शुभम नामक बालक गहरे पानी में चला गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की. लेकिन जब तक उसे पानी निकाली तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

जांच में जुटे अधिकारी: हालांकि ग्रामीणों ने रोहित और लकी नामक दो बच्चों को काफी मशक्कत के बाद बचा लिया. अनंत चतुर्दशी के त्योहार वाले दिन घटी इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गरोठ रवाना कर दिया है. जबकि गरोठ अनुभाग के अधिकारी मामले की पूरी जांच कर रहे हैं.

