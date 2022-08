MP Ration Card Scam: मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कागजी गरीब, 14.24 लाख फर्जी राशन कार्ड खत्म किए

मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं. गरीबों की मदद के लिए सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है. लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसमें पता चला है कि मध्य प्रदेश में लाखों फर्जी (MP Ration Card Scam) ऐसे गरीब हैं जो सरकारी राशन डकार रहे है. ऐसे कार्डधारकों को चिन्हित करके 14.24 लाख फर्जी राशन कार्ड खत्म किए हैं.

MP prisoners release: इस साल जेल से रिहा होंगे 356 कैदी, गांधी जयंती और अम्बेडकर जयंती पर भी रिहाई की तैयारी

MP में इस साल जेल में सजा काट रहे (MP prisoners release) 356 कैदी रिहा किये जाएंगे. कैदियों के लिए एक और राहत भरी खबर यह है कि गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती पर भी प्रदेश में जेलों में बंद कैदियों को रिहाई दी जाएगी. इसको लेकर जेल विभाग शासन को जल्दी ही प्रस्ताव तैयार करके भेजेगा. अब साल में चार बार कैदियों की रिहाई हो सकेगी.

Indore Heavy Rainfall: इंदौर में भारी बारिश का कहर, एमपी के नंबर 1 शहर की सड़कें बनी नदी, गाड़ियां बही

इंदौर में मंगलवार शाम को अचानक से तेज बारिश का सिलसिला शुरु हुआ जो लगातार जारी है. इसी बीच विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई. कई जगह कारें और बाइक सड़क पर बहते हुए देखी गईं. वहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमे कार बहती हुई नजर आ रही है. इंदौर महापौर ने देर रात विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. (Indore Heavy Rainfall) (Indore rainfall cars Vehicles Washed Away) (Indore flood situation) (monsoon rain causes flood situation in mp) (madhya pradesh latest flood)

mandi Bhopal Mandi Rate: 3 हजार के पार हुआ टमाटर-नींबू का दाम, जानिये भोपाल मंडी में आज के भाव

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में बुधवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi Rate)

Betul Tribal Day Programme: आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में जमकर नाचे कांग्रेसी विधायक ब्रह्मा भलावी, वीडियो वायरल

बैतूल। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले के घोड़ाडोंगरी में कार्यक्रम आयोजित हुआ. निकाली गई रैली में आदिवासी समुदाय के लोगों को थिरकता देख विधायक ब्रह्मा भलावी खुद को रोक नहीं सके, और जमकर नाचने लगा. उनके नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. अपने बीच विधायक को डांस करता देख लोगों में भी जमकर जोश भर गया. विधायक के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

MP Fuel Price Today: रीवा में लगातार सबसे महंगा बिक रहा पेट्रोल-डीजल, जानिये आज का रेट

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है. आज बुधवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.(Fuel Price Update today 2022)

Today Gold Silver rates in MP: चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल, 64,500 पहुंचा भाव, जानें आज के सोने के दाम

मध्य प्रदेश में बुधवार को चांदी की कीमत में 1500 रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है. वहीं सोने के दाम भी बढ़ गए हैं. आज 24 कैरेट प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 51,060 रुपये है, वहीं चांदी का दाम 64,500 रुपये प्रति किलोग्राम है. (Today Gold Silver rates in MP)

Clashes in Muharram: उज्जैन मुहर्रम जुलूस में बबाल, चाकूबाजी और लाठियां चलीं, 12 लोग घायल

उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ही समाज के दो गुटों में झड़प हो गई, (Clashes in Muharram) जिसमें लगभग 12 लोग घायल हुए है. फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है. (Muharram 2022)

Bihar Politics: कैसे छूटा NDA-JDU का साथ, नीतीश कुमार ने दिग्विजय सिंह की सलाह पर दिया इस्तीफा !

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और बिहार में नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है. इसके साथ ही दिग्विजय सिंह का एक पुराना बयान चर्चा में आ गया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को एनडीए से नाता तोड़कर राजद के साथ जाने की अपील की थी. (Bihar Politics)

Har Ghar Tiranga Bhopal : CM शिवराज बनेंगे शिक्षक, स्कूल में पढ़ाएंगे तिरंगे की कहानी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (CM Shivraj Singh Chauhan) चौहान 10 अगस्त को भोपाल के मॉडल स्कूल में क्लास लेंगे और तिरंगा की कहानी रोचक ढंग से सुनाएंगे. मुख्यमंत्री कक्षा में पहुंचकर बच्चों से संवाद करेंगे और उन्हें यह बताएंगे कि आजादी से लेकर अभी तक के इतिहास में किस तरह वीर सपूतों की भूमिका रही है. तिरंगे का क्या महत्व है. (CM Shivraj become teacher) (CM Shivraj classe in school) (MP CM tell story of tricolor) (Har Ghar Tiranga) (Aazadi ka amrit Mahotsav_