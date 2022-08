World Tribal Day 2022: आखिर क्यों मनाया जाता है आदिवासी दिवस? MP में आदिवासी सियासत का बंटवारा, बीजेपी-कांग्रेस के हैं अपने-अपने 'नायक'

विश्व आदिवासी दिवस (World Tribal Day 2022) हर साल नौ अगस्त को मनाया जाता है. आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन को पूरी दुनिया में त्योहार के रूप में मनाया जाता है. MP में कौन-कौन से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जानने के लिए पढ़े पूरी रिपोर्ट....

Bhopal NIA Action: भोपाल में JMB के 2 आतंकी गिरफ्तार, हाईटेक सॉफ्टवेयर से बांट रहे थे जेहादी साहित्य

एनआइए (National Investigation Agency) की टीम ने रविवार की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी से जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी JMB) के 2 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया. (Bhopal 2 Suspected Terrorists Arrested) दोनों आतंकी करीब सालभर से यहां रह रहे थे. इसी वर्ष मार्च में ऐशबाग में हुई छापेमारी (Raid In Aishbagh Bhopal) के दौरान दोनों भूमिगत हो गए थे. इन पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जेहादी साहित्य परोसने का आरोप है. (Allegation Of Serving Jihadi Literature From Internet Media) (Bhopal NIA)

Indore Milk Price: इंदौर दुग्धसंघ द्वारा किसानों से दूध खरीदी भाव में चौथी बार वृद्धि, 11 अगस्त से लागू होंगे दाम

दुग्धसंघ द्वारा किसानों के दूध खरीदी भाव में चौथी बार वृद्धि की है. संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 50 पैसे प्रति फैट की वृद्धि हुई है. यानी कि, 11 अगस्त 2022 से 7 रुपये 70 पैसे प्रति फैट में दूध क्रय करने का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय से माना जा रहा है कि, प्रदेश के छह दुग्ध संघों में इंदौर दुग्ध संघ किसानों को सर्वाधिक भाव दे रहा है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए विक्रय भाव में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है. (Indore Cooperative Milk Union decision) (Milk Rate Hike in Indore) (Indore Milk Price)

Rewa Lokayukta Team Action: सीधी नगर पालिका परिषद में लोकायुक्त की कार्रवाई, 3 हजार की रिश्वत लेते हुए पिता-पुत्र गिरफ्तार

सीधी नगर पालिका परिषद में रीवा लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है. (Rewa Lokayukta Team) टीम ने रिश्वतखोर सहायक राजस्व निरीक्षक को 3 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है. अब बाप बेटे दोनों लोकायुक्त की हिरासत में हैं. (Sidhi Revenue Inspector Bribe Of 3 Thousand Rupees) (Sidhi Assistant Revenue Inspector Arrested) (Rewa Lokayukta Team Action)

Trains Stopped At Midnight:छावनी बना ग्वालियर रेलवे स्टेशन, हैदराबाद में होना था हमला, AP में आतंकी और कर्नाटक एक्सप्रेस में बम की सूचना

मामला था रेलवे को AP एक्सप्रेस ट्रेन से अलकायदा के आतंकी के सफर करने की सूचना. सूचना में यह भी कहा गया था कि आतंकी अहसला और गोलाबारूद के साथ सफर कर रहा है. इसके बाद कर्नाटक एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली.

Chhatarpur Toilet Dispute: घर में टॉयलेट बनवाने की सजा, दिव्यांग शख्स को चचेरे भाईयों ने पीटा, निर्माण भी तोड़ा

छतरपुर में टॉयलेट बनवाने पर 65 साल के दिव्यांग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. दिव्यांग के चचेरे भाइयों ने घर में शौचालय बनवाने के नाम पर उसके हाथ पैर तोड़ दिए. आरोपियों ने टॉयलेट को भी तहस-नहस कर दिया. उसके हाथ की हड्डियां चार जगह से टूट गई है.(Chhatarpur Toilet Dispute) (Chhatarpur Toilet Destroyed) (Brothers beat Divyang for making Toilet in MP)

Har Ghar Tiranga Abhiyan: CM शिवराज ने भोपाल की बड़ी झील की लहरों पर लहराया तिरंगा, देशभक्ति गीत भी गाए

पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसी के तहत 13 से 15 अगस्त तक "हर घर तिरंगा" अभियान भी चलाया जाएगा. इस बीच सीएम शिवराज ने भोपाल की बड़ी झील के बोट क्लब जाकर तिरंगा फहराया. यहां उन्होंने अभियान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया. सीएम ने देशभक्ति गीत भी गाए. (Har Ghar Tiranga Abhiyan) (CM Shivraj Hoisted Tricolor on Bhopal Lake)

Lumpi Virus: MP में लंपी की दहशत, पड़ोसी राज्यों से पशुओं के आवागमन पर लगी रोक

लंपी वायरस मध्य प्रदेश के रतलाम तक पहुंच गया है. ऐसे में राज्य सरकार ने सभी संभागीय और जिला अधिकारियों को गुजरात और राजस्थान से लगे हुए जिलों की सीमाओं पर पशुओं के आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. (Lumpi Virus)

Ujjain Mahakal Sawari: श्रावण मास की चौथी सवारी में बाबा महाकाल ने दिया उमा-महेश स्वरूप में दर्शन

उज्जैन में आज सावन के आखिरी सोमवार पर शाम 4 बजे बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकले. इस दौरान भगवान महाकाल का क्षिप्रा के जल से अभिषेक एवं पूजा-अर्चन किया गया. बाबा ने उमा-महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिया.

OBC Reservation Issue MP : OBC को 27 फीसदी आरक्षण का मामला पहुंचा SC, MP हाई कोर्ट में लगातार चल रही है सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) द्वारा विभिन्न विभागों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण (27 percent reservation for OBC) दिये जाने पर लगाई गई रोक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की रोक के कारण पिछले तीन सालों से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है. इस रोक को जल्द हटाएं. (Issue of 27 percent reservation for OBC) (Reservation for OBCs issue in SC) (Hearing continuously in MP High Court)