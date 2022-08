MP: सरकारी कर्मचारियों को ओपीडी में इलाज के लिए सालाना 20 हजार, बांझपन के साथ तलाकशुदा पुत्री का इलाज भी करा सकेंगे कर्मचारी, जानें- कौन रहेगा वंचित

MP में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए चिकित्सा के खर्च को लेकर सीमा तय कर दी है. आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में भर्ती होकर उपचार कराने पर राज्य के भीतर या बाहर जहां भोपाल शहर के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना पैकेज दरें उपलब्ध न हो, वहां पांच लाख से अधिक और बीस लाख से कम के दावे राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत किए जाएंगे.

OBC Reservation: सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 13.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व, उच्च न्यायालय में 60 से अधिक याचिकाएं लंबित, 16 अगस्त को अंतिम सुनवाई

OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर हाईकोर्ट में 60 से अधिक याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 16 अगस्त (final hearing on August 16) को निर्धारित है.

Sisodia Health Deteriorated: पंचायत मंत्री सिसोदिया की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली रेफर, सीएम शिवराज ने जाना हाल

एमपी के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की अचानक तबीयत बिगड़ गई. वे भोपाल के सिद्धांता अस्पताल में भर्ती थे. जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है. जहां गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है. इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनसे मिलने भोपाल के सिद्धांता अस्पताल पहुंचे थे.(Mahendra Singh Sisodia Meet CM Shivraj) (Mahendra Singh Sisodia Health Deteriorated)

MP Ki Bahadur Betiyan: इन बहनों को नहीं चाहिए रक्षा का वचन, ये दूसरों को सुरक्षा देने में सक्षम, जानें .. कैसे कड़ा संघर्ष कर ये बेटियां बनीं आत्मनिर्भर

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के बीच आज भी लड़कियों की समाज में वो जगह नहीं बन पाई है, जैसी कि हरेक भला इंसान कल्पना करता है. हालांकि हालातों में पहले की तुलना में काफी बदलाव आया है. रक्षाबंधन में हर भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है. लेकिन हम ऐसी बेटियों की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न तरह के झंझावतों से जूझते में समाज में अलग मुकाम बनाया है. ये आत्मनिर्भर हैं. हर मामले में. विशेषकर इन्हें किसी से रक्षा के वचन की जरूरत नहीं हैं. विपरीत हालातों से जूझकर ये खुद इतनी सक्षम हुईं हैं कि इनसे कोई दो-दो हाथ नहीं कर सकता. आइए मिलवाते हैं ऐसी जांबाज बेटियों से. (MP Ki Bahadur Betiyan) (Harda special girls raksha bandhan) (harda sisters security gang) (mp girls giving boys protection) (bhopal sisters rakhi resolution)

Nagar Nigam Morena: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नहीं चला जादू, मुरैना नगर निगम में सभापति के चुनाव में कांग्रेस जीती

MP निकाय चुनावों में ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले ठीक रहा लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुरैना सीट की हो रही है, जहां कांग्रेस ने महापौर के साथ ही सभापति का भी पद अपने कब्जे में कर लिया है. मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ माना जाता है, ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Shipra River: उज्जैन में भारी बारिश से बढ़ा शिप्रा का जलस्तर बढ़ा, कई मंदिर डूबे, होमगार्ड और तैराक तैनात, लोगों को नदी के पास जाने की मनाही

उज्जैन। जिले के आस पास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार चौथी बार शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है. जलस्तर बढ़ने से शिप्रा के राम घाट स्थित कई मंदिर डूब गए हैं. यहां स्थित छोटा पुल जो बड़नगर मार्ग को जोड़ता है वो भी डूब गया है, हालांकि उज्जैन में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से ये हालात बन गए हैं.

MP Water Tourism: ओंकारेश्वर से सीधे जुड़ेगा गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वाटर टूरिज्म के जरिए जल्द पहुच सकेंगे गुजरात

मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ ओंकारेश्वर को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. वाटर टूरिज्म के माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा. जिससे नर्मदा नदी के माध्यम से पर्यटन का एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो सकेगा.(Statue of Unity connect with Omkareshwar)

Tourism Jabalpur MP: जबलपुर जिले के पर्यटन में लगेंगे चार चांद, जू, रोपवे और डाल्फिन पार्क जैसी योजनाएं शुरू होंगी

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास की राह में जबलपुर को नयी सौगात मिली है. इसमें जू सहित रोप - वे और डाल्फिन पार्क के अलावा जिप लाइन भी जबलपुर को मिलने वाली है. यह घोषणा कलेक्टर कार्यालय में पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया ने की. बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी भी शामिल हुए. कार्य योजना के अंतर्गत भेड़ाघाट में जू, रोपवे एवं डॉल्फिन पार्क का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए भूमि चिह्नित की गई है. (Zoo Ropeway and Dolphin Park in Jabalpur) (Planning for tourism of Jabalpur district)

MP Tourism: पर्यटन को बढ़ावे के लिए सैलानी कर सकेंगे ग्राम स्टे, युवाओं को लुभा रहा ग्रामीण पर्यटन, कर रहे हैं होम स्टे

कोरोना काल के दौरान ठप्प हुए पर्यटन व्यवसाय में पिछले साल से रौनक लौट रही है. इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार का तर्क है कि, होम स्टे की तरफ बढ़ते रुझान से एक तरफ जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं सैलानियों को नया परिवेश भी मिल रहा है. खासतौर से शहरों में पले बढ़े युवाओं को होम स्टे बहुत पसंद आ रहा है. गांव का माहौल, जंगल और आसपास के इलाके युवाओं का मन मोह रहे हैं. ऐसे में सरकार स्थानीय लोगों को होम स्टे मकान बना कर देगी.

Country Largest Airport: MP के देवास में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिली तकनीकी मंजूरी, जमीन अधिग्रहण जल्द

देवास का यह एयरपोर्ट यात्री विमान सेवा के साथ कार्गो और लॉजिस्टिक हब के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा. इससे प्रदेश के दो प्रमुख शहरों इंदौर और भोपाल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी साथ ही रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा होंगे.