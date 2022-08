Jiwaji University: अतिथि विद्वानों के भरोसे विश्वविद्यालय, दर्जनों विभागों में स्थाई शिक्षक न होने से छात्रों के भविष्य पर संकट

MP की जीवाजी यूनिवर्सिटी में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी है, जिसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर पड़ा रहा है. संख्या पर ध्यान दिया जाए तो विश्वविद्यालय के अलग-अलग विभागों में अतिथि विद्वानों की संख्या लगभग 218 से अधिक है, क्योंकि विश्वविद्यालय में 70 फीसदी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 10 सालों से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. ऐसे में यूनिवर्सिटी द्वारा ए++ ग्रेड प्राप्त करने का दावा करना मील का पत्थर साबित होगा.

