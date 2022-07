Gwalior Chambal Region Illegal Sand Mining: माफियाओं के सामने सरकार ने टेके घुटने! खनन ना रोक पाने पर निकाला बीच का रास्ता, कितना फायदेमंद होगा सौदा?

ग्वालियर चंबल अंचल में रेत माफियाओं के हौंसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रशासन और सरकार इनको रोकने में नाकाम है. हर महीने रेत का कारोबार औसतन दो हजार करोड़ से ज्यादा है. लेकिन हालात यह हैं कि, हारे प्रशासन ने इसको लेकर बीच का रास्ता खोजते हुए पांच बड़ी खदानों को विभाग ने लीज पर देने की सिफारिश की है.

75 Years Of Independence: 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत पूरे देश में फहरेगा राष्ट्रीय ध्वज, तैयारी में जुटा ग्वालियर स्थित मध्य भारत खादी संघ

ग्वालियर स्थित मध्य भारत खादी संघ (Madhya Bharat Khadi Sangh) हर घर तिरंगा अभियान के लिए बड़ी मात्रा में तिरंगे का निर्माण कर रहा है. आजादी के 75वें वर्ष के पूरा होने पर पीएम मोदी के अभियान को लेकर भी खादी की संघ की तैयारी जोरों पर है. (Har Ghar Tricolor campaign)

ETV भारत SPECIAL : Congress की बीमारी BJP में बनी महामारी, पंचायत चुनाव में खूब चला परिवारवाद, दिग्गज नेताओं के परिजन अहम पदों पर काबिज

परिवारवाद पर तीखे व्यंग्य कर हमेशा कांग्रेस को कोसने वाली बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है.आलम यह है कि सागर जिले में हाल ही में हुए जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष- उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपने परिजनों को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. धनबल, बाहुबल और प्रशासन के दुरुपयोग में भाजपा ने सबको पीछे छोड़ दिया. ये हाल तब है जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्यप्रदेश दौरे के दौरान परिवारवाद को लेकर नसीहत दी थी. (Disease of Congress epidemic in BJP) (Panchayat elections familyism of BJP) (MP BJP Parivaad)

Damoh MP : बड़ी बेटी ने पिता की जान बचाने के लिए लिवर किया डोनेट, 40 दिन बाद मौत, तीनों बेटियों ने किया अंतिम संस्कार

कहते हैं कि बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं. जी हां, इस बात को बीना की तीन बेटियों ने चरितार्थ कर दिखाया है. बेटियों ने अपने पिता की बेटों से बढ़कर न सिर्फ देखरेख की बल्कि बड़ी बेटी ने लिवर का 60 प्रतिशत हिस्सा देने में भी संकोच नहीं किया. बावजूद इसके लिवर ट्रांसप्लांट के 40 दिन बाद पिता की मौत हो गई. तीनों बेटियों ने बेटे का धर्म निभाया. (Daughter donated liver to save father life) (Daughter donate liver but to father died) (Three daughters performed last rites)

Gwalior MP Crime News : कल्याण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों पर FIR, Covid के इलाज के नाम पर खिलवाड़, मरीज की हुई थी मौत

ग्वालियर के मशहूर कल्याण हॉस्पिटल के संचालक और उसके डॉक्टरों के खिलाफ शहर की पड़ाव पुलिस ने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया है. कोरोना पीड़ित बताकर मरीज और उसके परिजनों से धोखाधड़ी करने के मामले में यह केस दर्ज किया गया है. (FIR against 4 doctors of Kalyan Hospital) (Fraud in treatment of Covid) (Covid patient died)

Umaria MP : चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर ने दर्ज कराई FIR

उमरिया जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और काफी रोमांचक रहा. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने 5-5 वोट हासिल किए थे. इसके बाद लॉटरी सिस्टम से विजेता की घोषणा हुई लेकिन यह लॉटरी सिस्टम विवादों में आ गई है और जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार सावित्री सिंह के खिलाफ कलेक्टर उमरिया ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. (Umaria Collector lodged FIR) (FIR against District Panchayat President)

Bhopal Crime News: BJP के वरिष्ठ नेता की बहू घर से गहने लेकर चंपत, बेटे ने पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया गबन का केस

भोपाल के भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह के बेटे ने अपनी पत्नी के खिलाफ जेवरात गबन करने का केस दर्ज कराया है. पुलिस ने जांच के बाद शिकायत सही पाई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही महिला को गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. (Daughter in law of BJP leader ran away) (Woman ran away with jewelry from home) (BJP leader son files case against wife)

Looteri Dulhan Gang Sagar MP : लुटेरी दुल्हनों का गिरोह ऐसे पकड़ा.. मुखबिर को बनाया दूल्हा, थाना प्रभारी बने दूल्हे के फूफा, थाना स्टाफ बाराती

बुंदेलखंड में लुटेरी दुल्हनों का गिरोह सक्रिय हैं और शादी के इच्छुक कई नौजवानों को अपना शिकार बना चुका है. इसी कड़ी में जैसीनगर थाना में फरवरी माह में एक लुटेरी दुल्हन ने एक परिवार को अपना शिकार बनाया. गिरोह को पकड़ने के लिए जैसीनगर थाना प्रभारी ने एक नाटक रचा और थाना स्टाफ के एएसआई को एक कुंवारे नौजवान का पिता बनाकर गिरोह से संपर्क किया. शादी तय हो जाने के बाद मुखबिर को दूल्हा बनाया गया और थाना का स्टाफ घराती और बाराती बन गया. (Gang of robbed brides caught Sagar) (Looteri dulhan gang caught) (Groom made informer) (Groom uncle as station incharge) (Police station staff bridegroom)

Anuppur: औद्योगिक क्षेत्र भूखण्डों के आवंटन के लिए ऑनलाइन करें आवेदन, एमएसएमई विभाग की वेबसाइट से लें पूरी जानकारी

अनूपपुर में औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूखण्ड का आवंटन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर प्रथम आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर किया जाना है. 02 अगस्त 2022 को प्रातः 10ः00 बजे से 31 अगस्त 2022 को सायं 5ः00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Shahdol Crime News: जंगल में लकड़ी लेने गए ग्रामीण का प्राइवेट चौकीदार से हुआ विवाद, जानिए मौत का कारण

मध्य प्रदेश के शहडोल में एक ग्रामीण और प्राइवेट चौकीदार के बीच लकड़ी के पैसों को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि चौकीदार ने ग्रामीण पर रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.