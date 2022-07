Digvijay Singh: दिग्विजय सिंह ने पकड़ा पुलिसकर्मी का कॉलर, CM शिवराज बोले- बदतमीज हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री

एमपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई कॉलर तक पहुंच गई है. मंत्री विश्वास सारंग और दिग्विजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक के बाद दिग्विजय सिंह को भोपाल जिला पंचायत के कक्ष में नहीं जाने दिया गया. इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह पुलिसकर्मियों से बदतमीजी पर उतर आए. उन्होंने एक पुलिस अधिकारी का कॉलर पकड़कर उसे धमकाया भी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का यह अशोभनीय व्यवहार उनकी हार की बौखलाहट है.

Mp High Court dismiss petition: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहत, अब नहीं दर्ज होगी FIR, HC ने खारिज की क्रिमिनल रिविजन याचिका

याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी के रूप में भरे फार्म में उन्होंने लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी.

BJP Congress leaders scuffle: जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन में दिग्विजय सिंह और विश्वास सारंग में ठनी, कांग्रेस का आरोप- अवैधानिक तरीके से हुआ निर्वाचन

भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन में जमकर बवाल हुआ, जिसमें दिग्विजय सिंह और विश्वास सारंग खुलकर एक-दूसरे के सामने आ गए और खूब नोकझोंक हुई. बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का एक फोटो वायरल किया, जिसमें वे एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़े हुए हैं, जवाब में कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को पुलिसकर्मियों ने अंदर घुसने नहीं दिया. निर्वाचन में धांधली का आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई.

Rewa Murder Case: पोल्ट्री फार्म में सरपंच पति को दी खौफनाक मौत, कुर्सी से बांधकर दिया करंट का झटका और लगा दी आग

रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में सरपंच पति को करंट के झटके देकर जिंदा जला देने का मामला सामने आया है. ऐसे में तुरंत डायल 100 व जनेह पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ FSL की टीम भी पहुंची थी. जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रिय विधायक श्यामलाल द्विवेदी (MLA Shyamlal Dwivedi) भी पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की.

Indore Ragging Case: छात्रों से रैगिंग के मामले में पुलिस कर रही जांच, पीड़ित छात्रों के फोन से लिए बयान

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैंगिग के मामले में पुलिस की जांच जारी है. पुलिस ने छात्रों की पहचान को गोपनीय रखते हुए फोन के जरिए करीब 5 लोगों के बयान लिए हैं.

Gwalior Crime News : शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप, युवती को धमकाया, शिकायत की तो न्यूड वीडियो वायरल कर दूंगा

ग्वालियर जिले के कंपू थाना इलाके में रहने वाली युवती के साथ एक युवक द्वारा 4 साल तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवती ने युवक पर आरोप लगाया है कि वह 4 साल तक शादी करने का वादा करता रहा. उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा. युवती ने जब युवक से शादी के लिए दबाव बनाया तो वह मुकर गया. (Raped for 4 years on pretext of marriage) (After Raped threatened girl) (If she complains nude video viral)

Damoh MP Janpad Election : छह घंटे में ही कांग्रेस की जनपद सरकार भगवा रंग में रंगी, कांग्रेसियों ने मंत्री गोपाल भार्गव पर साधा निशाना

दमोह में कांग्रेस को पंचायत चुनाव में एक और बड़ा झटका उस समय लगा, जब तेंदूखेड़ा के नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के समक्ष भाजपा की सदस्यता ले ली. कांग्रेसी इसे सत्ता पक्ष का दबाव बता रहे हैं. वहीं अध्यक्ष के भाई ने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर आरोप लगाए हैं.(Within six hours Congress government change) (Congressmen targeted minister Bhargava)

bjp win gwalior: बच गई साख, दुर्गेश कुंअर जाटव बनी जिला पंचायत अध्यक्ष, सिंधिया खेमे पर फिर भारी पड़ा तोमर गुट

महापौर का चुनाव हारकर बीजेपी यहां अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर कुछ हद तक साख बचाने में कामयाब रही है, लेकिन इस दौरान बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर सामने आई. जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुई सदस्यों की घेराबंदी में नरेंद्र सिंह तोमर समर्थिक गुट ने सिंधिया गुट से एक बार फिर बाजी मार ली.

Murder Indore : बदमाशों ने फूड डिलीवरी बॉय को चाकुओं से गोदा, गंभीर अवस्था में खुद पहुंचा अस्पताल, सुबह मौत

इंदौर में बदमाश बेलगाम हैं. खासकर रात में सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है. गुरुवार रात फूड डिलीवरी बॉय को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया. वह खुद अस्पताल जाकर भर्ती हुआ. शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई. पुलिस हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है. बदमाशों ने डिलीवरी बॉय की पहले जेब छानी. कुछ नहीं मिलने पर चाकू से वार कर दिए. (Miscreants stabbed food delivery boy) (Reached hospital himself in injured) (Delivery boy died in hospital)

BJP Congress leaders scuffle: दिग्विजय सिंह और विश्वास सारंग के बीच भिड़ंत! बात तू-तू मैं-मैं से आगे हाथापाई तक पहुंची, देखें Video

राजधानी भोपाल के जिला पंचायत कार्यालय में आज जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री विश्वास सारंग के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. तनातनी ऐसी कि लोगों को बीच बचाव कर छुड़ाना पड़ा. इस झगड़े का Video जमकर Viral हो गया. कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन स्थानीय निकाय चुनावों में शिवराज सरकार के दबाव में काम कर रहा है.