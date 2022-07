Corona New Variant: एमपी में फिर बढ़ा कोरोना का खौफ, इंदौर में 27 साल की महिला तो भोपाल में बुजुर्ग की मौत

इंदौर में कोरोना से फिर एक मौत होने के कारण स्वास्थ निभाग में हड़कंप मच गया. (Corona New Variant) यहां पर अब महा बूस्टर डोज के अभियान (Booster Dose Campaign) को तेज किया जा रहा है. (Corona News MP) तो वहीं बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया और (Vishwas Sarang Visit Hamidia Hospital) लापरवाही पाए जाने के कारण ठेकेदार की पेमेंट रोकने का निर्देश जारी करते हुए आधिकारियों को भी फटकार लगाई. इंदौर में आज एक 27 साल की महिला की मौत हुई तो भोपाल में भी एक डेथ टोल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है.

Karmajhiri Sanctuary Seoni: पेंच टाइगर रिजर्व से सटे कर्मझिरी बना अभयारण्य, सीएम शिवराज ने की घोषणा

मध्य प्रदेश सरकार ने देश का एक नई वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी का तोहफा दिया है. इसके साथ ही एमपी में अब एक नया टाइगर जोन भी अस्तित्स में आ जाएगा. पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल कर नया कर्मझिरी अभयारण्य बनाया गया है जिसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है.

Shahdol Plastic Rice: ग्रामीणों के आरोप से मचा हडकंप, बोले- PDS दुकानों पर मिल रहा प्लास्टिक का चावल, जानिए क्या है सच्चाई

शहडोल जिले के ग्रामीणों का आरोप है कि पीडीएस दुकानों में उन्हें प्लास्टिक का चावल वितरित किया जा रहा है, जिसे लेकर अब जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी कमलेश तांडेकर ने प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं क्या है प्लास्टिक चावल की सच्चाई.

Khandwa MP crime : खंडवा में तीन बहनों के एक साथ फांसी लगाने के मामले में अभी सस्पेंस, पुलिस जांच में जुटी

खंडवा जिले के ग्राम कोटाघाट में तीन सगी बहनों द्वारा फांसी लगाकर जान देने के मामले मे पुलिस जांच में जुटी है. प्राथमिक जांच में आंतरिक असंतोष की बात सामने आ रही है, लेकिन मामला साफ नहीं हो पा रहा है. तीनों ने सुसाइड क्यों किया, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. पुलिस ने भाई और परिवार के अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं.

Shajapur Heavy Rainfall: दर्शन करने मंदिर जा रहे दो युवक बाइक सहित नदी में बहे, तलाश में जुटी पुलिस

शाजापुर। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. अलग अलग इलाकों में बारिश ने तबाही मचा कर रखी है. (Shajapur Heavy Rainfall) जिले के मोहन बड़ोदिया में निपानिया डैम की पुलिया टूटने से वैकल्पिक मार्ग बना था. (Shajapur Bridge Collapsed In Flood Water) इस मार्ग पर पानी का बहाव तेज होने से दो युवक बह गए. (Shajapur Weather Update) सिमरोल की पुरानी पुलिया से बड़ोदिया पहुंच मार्ग पर 5 से 7 फीट पानी होने से बनबोर निवासी प्रकाश गुर्जर (27) और साथी सुनील पुलिया पर पानी के बहाव में बाइक सहित बह गए. दोनों देव दर्शन करने जा रहे थे. मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुटी है जिसके लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है.

Woman Found Diamond: राह चलते लखपति बन गई महिला, मिला 4 कैरेट का बेशकीमती हीरा, जानें कहां हुआ ऐसा

पन्ना जिले में महिला को रास्ते में 4 कैरेट 39 सेंट का हीरा मिला है, हीरा पाने के बाद महिला की खुशी का ठिकाना नहीं है. पढ़िए पूरी खबर.. (Panna Tribal Woman Found Diamond) (Panna Diamond)

Ujjain Janpad President: उज्जैन में BJP की हार, बौखलाए शिवराज के मंत्री, एडीएम को दी आग लगाने की धमकी

उज्जैन में जनपद पंचायत चुनाव परिणाम में मिली भाजपा को करारी हार के बाद एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बौखला गए, इस दौरान वे धरने पर बैठ गए. इतना ही नहीं शिवराज के मंत्री ने एडीएम को दी आग लगाने की धमकी भी दे डाली. (Ujjain Janpad Panchayat President Election)

Betwa River Vidisha: बेतवा का जलस्तर बढ़ा, घाट पर बने मंदिर डूबे, पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी

विदिशा। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट पर बने मंदिर डूब गए हैं. अशोकनगर मार्ग स्थित बेतवा के पुराने पुल पर लगभग 5 फीट पानी है. बेतवा का यह रूप देखने विदिशा के लोग नए पुल पर जमा हो रहे हैं. लोगों के यहां नदी का तेज बहाव देखने आने से स्थानीय लोगों ने यहां भुट्टे बेचने के लिए ठेले लगा लिए हैं. जिससे पुल पर भारी भीड़ हो रही है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ रही है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो. नदी के पास बस्ती भी है जहां लोग बेतवा के रौद्र रूप को देखते हुए दहशत में है, हालांकि प्रशासन ने यहां किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.

Sehore water logging: नसरुल्लागंज में बारिश से मची तबाही, लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त

सीहोर। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. (MP Heavy Rain) सीहोर में बारिश ने तबाही मचा रखी है. नसरुल्लागंज में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. (Sehore Nasrullahganj Water Logging) (Rain Flood Sehore) तहसील मुख्यालय का दो दर्जन से अधिक गांवों से संपर्क टूट गया. (Weather update in MP) नदियों और नालों के उफान पर होने से 1 घंटे से भी अधिक समय तक पुल से वाहनों का आवागमन बंद रहा. बताया गया कि, नसरुल्लागंज के मध्य से बहने वाले नाले में तेज गति से बहाव रहा. इसके साथ ही नंदगांव अंबर नदी उफान पर थी. (Heavy rain in Madhya Pradesh) जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. (Water Level increased In MP) पांचौर के नदी पर बने ब्रिज के ऊपर से भी पानी के बहाव के कारण आवागमन बंद रहा. नगर की निचली बस्तियों में पानी भरा था.

भोपाल की अपेक्षा डबराल बनी MRS MP, हॉटनेस में बॉलीवुड एक्ट्रेस को देती हैं टक्कर

भोपाल की अपेक्षा डबराल ने मिसेज एमपी का खिताब अपने नाम किया है. इसे संयोग ही कहेंगे की अपेक्षा ने किसी कॉन्टेस्ट में पहली बार हिस्सा लिया और पहली ही बार में यह उपलब्धि हासिल कर ली. अपेक्षा के हॉट लुक्स को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि उनका एक 8 बेटा भी है. तस्वीरों के जरिए देखिए अपेक्षा का किलर लुक-