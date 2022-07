Nishank Rathore Case: B.Tech स्टूडेंट की हत्या या आत्महत्या! पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होंगे चौकाने वाले खुलासे, गृहमंत्री बोले- SIT टीम करेगी जांच

भोपाल के छात्र निशांक राठौर केस तूल पकड़ता जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. मगर इस मामले का जांच अब राज्य सरकार ने SIT से कराने का फैसला किया है. MP के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मामले में एसआईटी की टीम जांच करेगी. इस तथ्य का भी जांच होगी कि आखिर मृतक के मोबाइल फोन से उसके पिता उमाशंकर राठौर को भेजा गया संदेश किसने और कैसे किया. (Nishank Rathore Case)

Gwalior Rape Case: ट्यूशन टीचर ने नाबालिग छात्रा से 1 साल तक किया दुष्कर्म, मामला दर्ज होने के बाद परिवार सहित फरार

एक बार फिर टीचर और छात्र का रिश्ता तार-तार हुआ है. मामला ग्वालियर जिले से सामने आया है, जहां ट्यूशन पढ़ाने के दौरान एक टीचर ने अपनी छात्रा के साथ 1 साल तक दुष्कर्म किया. जिसके बाद अब मामला दर्ज होने के बाद आरोपी अपने परिवार संग फरार हो गया. (Gwalior Rape Case) (Tuition Teacher Sexually Abused minor Girl)

Tussle Between Ministers : कार्यक्रम में क्यों नहीं आए गोविंद सिंह राजपूत, प्रहलाद पटेल करते रहे इंतजार, क्या है नाराजगी की वजह

'उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य' के तहत दमोह के मानस भवन में आयोजित बिजली महोत्सव में केंद्रीय जल शक्ति एवं राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकारें काम कर रही हैं. विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सोलर ऊर्जा इन सबका भविष्य है. वहीं, कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नहीं आए. मंत्री प्रहलाद पटेल उनका इंतजार ही करते रहे. बता दें कि सागर जिला पंचायत चुनाव को लेकर दोनों के बीच महाभारत छिड़ा हुआ है. (Why Govind Singh Rajput not come) (Prahlad Patel kept waiting) (Displeasure Govind Rajput on Prahlad patel)

Bhopal Tiger Shifting at Ambani Zoo: अंबानी के जू का हुआ एमपी का 'पंचम' बाघ, वन विहार से तीन तेंदुए और जाएंगे

MP और गुजरात के बीच आज तक गिर के शेरों के शिफ्टिंग का मसला नहीं सुलझ सका है. मगर अब भोपाल के वन विहार से बाघ की दहाड़ गुजरात के जामनगर में जरुर सुनाई देगी. मुकेश अंबानी के प्रोजेक्ट ग्रीन जूलोजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम के लिए राजधानी की शान और एमपी का युवा बाघ पंचम भेजा गया है. इसके साथ ही कुछ और जानवर भी अब गुजरात को दिए जा रहे हैं इसमें तेंदुआ भी शामिल है. (Gujrat Tourism News) (Bhopal Tiger Shifting at Ambani Zoo) (MP News)

Sagar Municipal Council : सागर नगर निगम परिषद में अध्यक्ष के लिए घमासान, महिला पार्षद की संख्या ज्यादा, पिंक काउंसिल की मांग

सागर में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद नगर निगम परिषद के गठन को लेकर घमासान शुरू हो गया है. सागर नगर निगम में भाजपा ने महापौर पद और 48 में से 40 से ज्यादा पार्षद पदों पर जीत हासिल की है. नगर निगम अध्यक्ष पद पर बीजेपी पार्षद का बैठना तय हो गया है. ऐसे में बीजेपी के पार्षदों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है. खासकर जातीय समीकरणों के आधार पर जीते हुए पार्षद दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ परिषद में महिलाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण पिंक काउंसिल के गठन की मांग की जा रही है. (Race for chairman in Sagar Municipal Council) (More number of female councilors) (Demand for Pink Council)

Indore Crime News: बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेराह चाकू से युवती को धमकाया, वीडियो हुआ वायरल

इंदौर। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाने के बाद भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में बदमाशों के द्वारा लगातार अलग-अलग तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चाकू के साथ युवतियों को धमकाते हुए नजर आ रहा है. वीडियो एमआईजी थाना क्षेत्र की एक चाट की दुकान के पास का बताया जा रहा है. जहां कुछ युवतियां खड़ी हुई थीं, इसी दौरान वहां पर एक युवक पहुंचा और किसी बात पर चाकू से युवतियों को धमकाना शुरू कर दिया.

Jabalpur Leopard Died: फैल सकता है 'केनाइन डिस्टेंपर' का संक्रमण! रेस्क्यू कर लाए गए शावक की इलाज के दौरान मौत

जबलपुर के इन्द्राना क्षेत्र के ग्राम बनखेड़ी में विगत दो दिन पहले मिले घायल तेंदुए के शावक की सोमवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद वन्यप्राणी विशेषज्ञों द्वारा चेताया गया है कि अन्य पशुओं में भी ये संक्रमण फैल सकता है. (Jabalpur Leopard Died)

Rewa MP News : महिला व उसका एक साल का बेटा नदी में डूबे, मां को बचाया, बेटा लापता, गोतखोर तलाश में जुटे

रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया मोहल्ले में स्थित बीहर नदी में बड़ा हादसा हो गया. पास ही रहने वाली एक महिला अपने चार बच्चों के साथ पुल के किनारे नदी में बने घाट पर नहाने गई थी. नहाने के दौरान महिला और उसका एक वर्षीय बच्चा अचानक से नदी में गिर गए. वे पानी के तेज बहाव में बहने लगे तभी पास में खड़े स्थानीय लोगो ने नदी में कूदकर महिला की जान बचा ली, जबकि उसके बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और बच्चे की तलाश में जुट गई. (Woman and son drowned in river) (Mother rescued son missing) (Divers engaged in search)

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, कांग्रेस के लिए एमपी में बनी एक अबूझ पहेली

राष्ट्रपति चुनाव में मध्यप्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की क्रॉस वोटिंग अब भी पार्टी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है(president election cross voting). कांग्रेस लगातार ऐसे विधायकों की खोज में लगी हुई है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी.(mp congress cross voting)

Congress Protest Indore : युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में ED कार्यलय के बोर्ड पर कालिख पोती

ED द्वारा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से पूछताछ के विरोध में इंदौर में युवक कांग्रेस ने आक्रामक प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर वहां लगे बोर्ड पर कालिख पोत दी. पुलिस ने बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया. इसके बाद भी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे. (Youth Congress workers protest) (Soot on board of ED office in Indore)