Shajapur School Bus: भारी बारिश के बीच नाले में डूबने लगी 50 बच्चों से भरी स्कूल बस, फरिश्ता बनकर आए ग्रामीण और फिर...देखें LIVE Video

शाजापुर में 50 बच्चों से भरी स्कूल बस नाला पार करते समय बंद हो गई. इसके बाद धीरे-धीरे बस पानी में डूबने लगी. पानी में डूबते बच्चे चीख पुकार करने लगे. जिसके बाद ग्रामीणों मौके पर पहुंचे और बच्चों की हालत देख सदमें में आ गए. देखें कैसे बची बच्चों की जान. बस के रेस्क्यू का LIVE Video (Shajapur School Bus stuck in water) (Shajapur Bus Rescue)

MP Governor Vidisha : राज्यपाल मंगूभाई पटेल बोले - मैंने ऐसी गरीबी देखी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते

मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शनिवार को कृतज्ञतांजली कार्यक्रम में भाग लेने विदिशा आए. इस दौरान उन्होंने सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर और समाज सेवा के कार्य होते रहे तो इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी. (MP Governor said I saw such poverty) (MP Governor in Vidisha)

Single Use Plastic Ban Indore : MP का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बनेगा इंदौर, 1 अगस्त से कार्रवाई

देश का स्वच्छ शहर अब प्रदेश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बनने जा रहा है. इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 1 अगस्त से कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं, अब इंदौर में प्लास्टिक का उत्पादन परिवहन संग्रहण और वितरण भी प्रतिबंधित रहेगा. इस संबंध में इंदौर नगर निगम ने आदेश जारी कर दिए हैं.(Indore MP first single use plastic free city) (Action in Indore from August 1)

Indore Accident: स्कूटी सवार महिला को कई मीटर तक रौंदता चला गया ट्रक, CCTV में देखें भयानक हादसे का मंजर

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर सड़क हादसा हो गया. बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर ट्रक चालक ने स्कूटी पर सवार महिला को टक्कर मार दी. स्कूटी चालक महिला ट्रक के आगे जा रही थी (Indore Accident truck hit scooty). इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक चालक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी.

Indore Crime News : बेटे ने की पिता की गला दबाकर हत्या, वारदात छिपाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया, पीएम रिपोर्ट से खुलासा

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया. गला दबाने के बाद बेटे ने पिता को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया. जहां उनकी मौत हो गई. वह बहाना बनाता रहा कि पिता बिस्तर से गिरकर घायल हुए हैं. लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पूरे मामले का खुलासा हो गया. पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. (Son murdered father by strangulation) (Admitted hospital to hide incident) (Revealed by PM report)

Bhopal Rape Case: शासकीय स्कूल में मासूम के साथ दुष्कर्म, सफाईकर्मी के पति ने बनाया हवस का शिकार

राजधानी भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में पढ़ने वाली एक नाबालिग बच्ची दुष्कर्म का शिकार हुई है. (Bhopal Rape Case) बच्ची की उम्र 8 साल बताई जा रही है. (Raped In Government School Bhopal) मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्जकर गिरफ्तार कर लिया गया है. (Bhopal Minor Girl Raped)

MP High Court : BJP MLA के समर्थकों पर महिला सदस्य को बंधक बनाने का आरोप, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

टीकमगढ़ जनपद अध्यक्ष बनने के लिए विधायक की बहन द्वारा निर्वाचित महिला सदस्य का अपहरण करवाये जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई. याचिका में आरोप लगाया गया कि नामजद रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने पुलिस को निर्देश किया है कि शिकायत की जांच कर विधि अनुसार कार्रवाई करें.(BJP MLA sister kidnapped elected woman) (Matter reached High Court)

MP Heavy Rain: बैतूल में माचना नदी का रौद्र रुप, भोपाल से नागपुर जाने वाला नेशनल हाईवे बंद

बैतूल। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. अलग अलग इलाकों में बारिश ने तबाही मचा कर रखी है. लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. नर्मदा, चंबल, शिप्रा और ताप्ती समेत प्रदेश की छोटी-बड़ी नदियां उफन रही हैं. इन नदियों पर बने बांध की लबालब भर गए हैं. वहीं इसकी वजह से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है. शाहपुर में शनिवार दोपहर 3.30 बजे माचना नदी उफान पर आ गई.

Youth Mahapanchayat MP : CM शिवराज का ऐलान- 15 अगस्त से एक लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती होगी शुरू

भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी. इस स्थल पर उनकी जन्मभूमि की माटी का उपयोग किया जाएगा. ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ पंचायत में की. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े. सीएम शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती 15 अगस्त से शुरू होगी. (One lakh government jobs from August 15) (Announcement of CM Shivraj) (Two Day Youth Mahapanchayat Bhopal)