Damoh MP Municipal elections : सिद्धार्थ मलैया के लिए सेमीफाइनल ये चुनाव, BJP व Congress को समर्थन से नहीं परहेज, सत्ता के लिए जोड़-तोड़ शुरू

किंग मेकर बनकर उभरी टीएसएम दमोह के विकास के लिए किसी को भी समर्थन देने के लिए तैयार है तो वहीं कांग्रेस निर्दलीयों और टीएसएम से हाथ मिलाने के लिए आतुर दिख रही है. लेकिन भाजपा के सामने बड़ा संकट यह है कि आखिर वह टीएसएम से कैसे समर्थन मांगे, क्योंकि बगैर टीएसएम के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी. (Semifinal election for Siddharth Malaiya) (Malaiya not avoiding support to BJP) (In Damoh manipulation for power started)

MP Weather Update: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 26 जिलों में भारी बारिश को लेकर जारी की चेतावनी, 8 संभागों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट

MP में इन दिनों मानसून पूरी तरह एक्टिव है. मध्य प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही 8 संभागों में वज्रपात की चेतावनी जारी की है.

Shahdol MP Football : नागपुर में होने वाले नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में शहडोल की टीम जलवा दिखाने को तैयार

फुटबॉल के खेल में शहडोल की लड़कियों ने कमाल किया है. इस बार बालिका 17 आयु वर्ग की फुटबॉल टीम की लड़कियों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और नागपुर में होने वाले नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में यह टीम हिस्सा लेगी. साथ ही शहडोल जिले की फुटबॉल टीम इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी. (Shahdol team ready to show glory) (National Football Tournament in Nagpur)

Rail Accident in Ratlam: रतलाम में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 16 डिब्बे हुए बेपटरी, दिल्ली-मुंबई रूट की 20 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित

रेल मंडल के रतलाम-दाहोद के बीच आज मालगाड़ी हादसा हो गया, जिसमें मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे से अप और डाउन दोनों ही लाइन क्षतिग्रस्त हुईं हैं, जिसे सुधारने का काम जारी है. (Rail Accident in Ratlam) (16 wagons of goods train derailed in Ratlam) (delhi mumbai Train route disrupted)

MP Bus Accident: उफनती नर्मदा में गिरी पुणे जा रही बस, सभी यात्रियों की मौत, मृतकों के परिजनों को 16 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा

धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी पर सोमवार सुबह 10 बजे बड़ा हादसा हो गया, जहां संजय सेतु पुल से संतुलन बिगड़ने पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई. बस इंदौर से पुणे के लिए निकली थी. बस में 13 यात्री सवार थे, सभी की हादसे के दौरान सभी की मौत हो गई है. जिसके बाद अब सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 16 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा (Madhya Pradesh Bus Accident) (13 Died After Bus Falls Into Narmada River) (PM Modi Expresses Grief in MP Accident)

ETV भारत Special : सिंधिया व तोमर की गुटबाजी और कुप्रबंधन से ग्वालियर में हारी BJP, अब विधानसभा चुनाव की राह कठिन

मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में सबसे हॉट सीट कही जाने वाली ग्वालियर नगर निगम के परिणाम को लेकर बीजेपी अचंभित है. ग्वालियर में कांग्रेस ने इतिहास को बदल दिया है. पिछले 57 साल से यहां बीजेपी का महापौर काबिज रहा है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही पूरी राज्य सरकार ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी, फिर भी हार गए. माना जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण गुटबाजी और कुप्रबंधन है. अब आगे की राह और कठिन दिख रही है. (BJP lost in Gwalior due to factionalism) (BJP lost in Gwalior due to mismanagement) (Factionalism of Scindia and Tomar)

Baba Mahakal Sawari Ujjain : मनमहेश रूप में नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने निकले बाबा महाकाल

श्रावण माह के पहले सोमवार शाम को बाबा महाकालेश्‍वर पालकी में मनमहेश के स्‍वरूप में भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकले. कोरोना काल के दो साल बाद भक्तों को भगवान के नगर भ्रमण के दौरान उनका स्वागत करने का अवसर मिला. सवारी यात्रा में चल रहे भक्त नाचते और गाते हुए चल रहे थे. इस दौरान यात्रा मार्ग में भक्त घंटों बाबा महाकाल के इंतजार में सड़कों के दोनों खड़े रहे और जब उन्हें दर्शन हुए तो वे निहाल हो गए. (Baba Mahakal came out to know city) (Red Carpet and Rangoli at Shipra Beach) (Baba Mahakal Sawari in Ujjain)

Bhopal Crime News: 60 साल की महिला से दुष्कर्म, घर में घुसकर दामाद-ससुर ने घटना को दिया अंजाम, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

भोपाल में एक बुजुर्ग महिला के साथ उसके पड़ोसियों ने गैंगरेप किया है(Bhopal neighbour Raped women). महिला ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. (Bhopal Rape Case)

Hamidia Medical College Protest: पीड़ित छात्राओं ने वाइस प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दिया धरना, NSUI के कार्यकर्ताओं का मिला समर्थन

हमीदिया नर्सिंग कॉलेज में NSUI के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित छात्राओं के साथ धरना दिया है. कॉलेज की छात्राओं ने अपने वाइस प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, और उन्हें इस पद से हटाने की मांग की है. (Hamidia Medical College Protest)

ETV भारत Special : राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष की ससुराल जबलपुर में क्यों और कैसे हार गई BJP, ये है .. इनसाइड स्टोरी

मध्यप्रदेश के चार महानगरों में से जबलपुर और ग्वालियर में बीजेपी महापौर का चुनाव हार गई. सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा जर्चा जबलपुर में हारने की है. क्योंकि जबलपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की ससुराल है. दोनों इस शहर के जमाई राजा हैं. जबलपुर मेयर का चुनाव जीतने के लिए नड्डा, वीडी शर्मा के साथ ही सीएम शिवराज ने भरसक कोशिश की. सोशल इंजीनियरिंग भी की. लेकिन सब धरी की धरी रह गई. आखिर बीजेपी जबलपुर में क्यों और कैसे हारी, इसको लेकर पेश है, ये इनसाइड स्टोरी. (Why and how BJP lost in Jabalpur) (Jabalpur inlaws of Nadda and VD) (BJP lost Jabalpur Inside Story)