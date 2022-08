New Fever Virus बहरूपिया हुआ वायरल बुखार का वायरस, अब 3 दिन में नहीं ठीक होगा बुखार, नए रिसर्च में बड़ा खुलासा

New Fever Virus, इन दिनों वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है. खास बात ये है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले बदले हुए लक्षणों के साथ आया है. वायरल बुखार के लिए जिम्मेदार इनफ्लुएंजा वायरस तेजी से बदल रहा है. इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात सामने तो नहीं आई है, लेकिन वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है. लेकिन सामान्य तौर पर जो बुखार 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता था अब उसने अपना साइकिल बदल दिया है और ठीक होने में हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है. फिलहाल वायरस के कारण होने वाले बुखार में हाथ पैर दर्द हो रहा है और खांसी काफी लंबे समय तक चल रही है. Bundelkhand Medical College research, Viral Fever New Research, new variant of covid symptoms india, viral fever new variant

Droupadi Murmu Wooden Portrait इंदौर के कलाकार ने लकड़ी के स्क्रैप से बनाया द्रौपदी मुर्मू का चित्र, राष्ट्रपति को पोट्रेट दिखाने की इच्छा जताई

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में युवाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बड़ा कारनामा कर दिखाया है, युवाओं की टीम ने लकड़ियों से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बेहद खूबसूरत और विशाल पोट्रेट तैयार किया है. कमाल की बात यह है कि इन युवाओं ने 5 हजार किलो स्क्रेप वुड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पोट्रेट को तैयार किया है. Droupadi Murmu Wooden Portrait

Ujjain Mahakaleshwar Temple बुधवार को बाबा महाकाल का गणेश के रूप में हुआ श्रृंगार, तस्वीरों में करें दर्शन...

बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान को आज भांग और चंदन, अबीर से उबटन कर श्रृंगार किया गया. बाबा महाकाल ने आज मस्तक पर चंदी का कुंदन जड़ा चंद्र धारण किया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. Ujjain Mahakaleshwar temple

Guna Cremation Ground Corruption: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा श्मशान घाट, टीन शेड के नीचे होता है अंतिम संस्कार

गुना के बाड़ोन गांव में श्मशान घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बारिश के मौसम में लोहे की टीन शेड लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है. जिससे प्रशासन और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. Guna Cremation Ground Corruption,

MP Fuel Price Today शहडोल में सबसे महंगा बिक रहा पेट्रोल और डीजल, एक क्लिक में जानिए अपने शहर का रेट

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है. आज बुधवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.MP Fuel Price Today

Mandla Traffic Robot यातायात अधिकारी का कमाल, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कबाड़ से बना डाला रोबोट, अब रुल्स तोड़कर दिखाओ

मध्य प्रदेश की यातायात पुलिस बेहतर ट्रैफिक को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. यातायात व्यवस्था को लेकर भारी भरकम प्रयास किये जा रहे है. इसी सिलसिले में मंडला में एक ट्रैफिक अधिकारी योगेश राजपूत ने कबाड़ का उपयोग कर रोबोट बनाया है. जो जल्द ही शहर के चिलमन चौक पर ट्रैफिक के निर्देश देते हुए दिखाई देगा.Mandla Traffic Robot, Yogesh Rajput Made Robot from junk

MP News Today आज से महंगा हो जाएगा अमूल और मदर डेयरी का दूध, एमपी में बारिश के चलते बाढ़ का संकट, पढ़िए आज की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश, देश-दुनिया, खेल, मनोरंजन और राजनीति में क्या होने वाला है खास, ETV भारत पर एक क्लिक पर मिलेगी आपको पूरी जानकारी. MP News Today

Wednesday Horoscope शानदार है आज का राशिफल, किसी को रुका हुआ धन मिलेगा, तो किसी की पुरानी उलझने खत्म होंगी

ज्योतिष गुरु सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि 17 अगस्त बुधवार के दिन कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. इनका भाग्य उदय होता नजर आ रहा है. इस दिन ये कोई भी कार्य करेंगे सफल होंगे. किसी को रुका हुआ धन मिलेगा तो किसी की पुरानी उलझनें खत्म होगी. किसी को नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय माना जा रहा है.(Wednesday Horoscope) (17 August Horoscope)

MP ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, मंडला बना देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला, जानें किसकी मेहनत लाई रंग

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने अपनी लगन व प्रयास से दो साल में मंडला जिले को देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला बना दिया है. स्वतंत्रता दिवस पर केंन्द्र व प्रदेश सरकार ने मंडला जिले को कार्यात्मक साक्षर जिला घोषित किया, जिसके बाद मंडला ने अपना परचम भी पूरे देश में लहराया. mandla first literate district

Sehore Tehsildar Patwari Missing पार्टी करने कार से निकले तहसीलदार और पटवारी अब भी गायब, रात के बाद फिर से सर्चिंग शुरू

सीहोर में पार्टी करने कार से निकले तहसीलदार और पटवारी सोमवार रात से लापता हैं. परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को मंगलवार सुबह दी. पुलिस ने मंगलवार रात तक दोनों को तलाश किया लेकिन उनका अब तक कोई सुराग नहीं लग सका. रात ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू रोक दिया गया है. आज बुधवार को फिर से तहसीलदार और पटवारी की सर्चिंग की जा रही है. Sehore Tehsildar Missing, Sehore Heavy Rain