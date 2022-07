MP Big Victory of BJP: एमपी के जनपद पंचायत चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, 74 फीसदी जनपदों में खिला 'कमल'

मध्यप्रदेश में 313 जनपदों में से 226 जनपदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, यानी 74 फीसदी जनपदों पर कमल खिल गया है. वहीं, कांग्रेस ने 313 में से 167 सीटें जीतने का दावा किया है. दूसरे चरण में भाजपा ने 142 में से 102 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों को जीत लिया है. वहीं, पहले चरण के 170 जनपद अध्यक्षों में भाजपा के 121 समर्थित जीते हैं.

मध्यप्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर सीहोर में गहमागहमी देखने को मिली. यहां के जिला पंचायत सदस्यों को भोपाल की खजूरी पुलिस उठाकर थाने ले आई. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को भाजपा में शामिल करने के आरोप लगाए.

बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है. आज देश में टाइगर डे मनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश को 'टाइगर द स्टेट' कहा जाता है क्योंकि यहां देश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं. लेकिन पिछले 6 महीनों में यहां मरने वाले टाइगरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है. बाघों की मौत पर जहां विभाग सफाई दे रहा हैं वहीं वन मंत्री विजय शाह ने बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होने की बात कहा है.(International Tiger Day 29 July 2022)

मध्य प्रदेश में शुक्रवार को सोने-चांदी के दाम बढ़ गए हैं. सोने आज 24 कैरेट प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 50,120 रुपये पहुंच गई है, वहीं चांदी का दाम 61,200 रुपये प्रति किलोग्राम है.

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में शुक्रवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट.

शुक्रवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुण्ड धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.

Weather Report : MP में 29 जुलाई के बाद फिर मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी, अभी ग्वालियर- चंबल संभाग में मेहरबान

मध्यप्रदेश में 29 जुलाई के बाद फिर मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी. अभी ग्वालियर- चंबल संभाग में मौसम मेहरबान है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. (Monsoon activities increase after July 29 in MP) (Monsoon in Gwalior and Chambal division)

शाजापुर में नगर पालिका के वार्ड 12 से नवनिर्वाचित पार्षद समीउल्लाह के खिलाफ गुरुवार को रासुका की कार्रवाई की गई. समीउल्लाह खान द्वारा बीते 17 जुलाई को निकाली गई विजय रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे. इसके बाद कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(NSA) के तहत मामला दर्ज किया. उसे शाजापुर से उज्जैन स्थित केन्द्रीय जेल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में भेजा गया.

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान के विरोध में बीजेपी ने भोपाल में पैदल मार्च निकाला. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा राष्ट्रपति के बारे में बोलकर अधीर ने अपराध किया है. इसके लिए पूरी कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए.

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.