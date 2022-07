Jabalpur CBI Raid: जबलपुर कैंट बोर्ड में सीबीआई का छापा, दिल्ली से आई टीम ने CEO से बंद कमरे में की पूछताछ

जबलपुर के कैंट बोर्ड में आज दिल्ली सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसके बाद अब सीईओ से बंद कमरे में पूछताछ की गई है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन छापे में भ्रष्टाचार से जुड़े कई सबूत मिलने की खबर है.

Damoh Criminal Elected President: जेल में बंद हत्या का आरोपी बना MP में जनपद पंचायत अध्यक्ष, CM शिवराज ने दी बधाई! कारनामा ऐसा कि थर्राते हैं लोग

मध्य प्रदेश में चल रहे जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तस्वीर साफ हो रही है. कई चौकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं. अब हत्या के आरोपी भी जेल से जनपद पंचायत के पद पर राज करेंगे. MP के बहुचर्चित देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड का आरोपी जो फिलहाल जेल में बंद है और जिसे कोर्ट ने वोट करने से रोक दिया था अब जनपद अध्यक्ष बन जेल से अपना काम करेंगे.

Hariyali Amavasya 2022: हरियाली अमावास पर उमड़ा आस्था का सैलाब! शिप्रा के घाटों पर पहुंच रहे श्रद्धालु

उज्जैन। धार्मिक नगरी उज्जैन में हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालुओं का तांता शिप्रा के घाटों पर लगा है, (Ujjain Hariyali Amavasya) बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंच कर स्नान, दान, पुण्य, पूजन कर रहे हैं. प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं. श्रावण मास में पुष्य नक्षत्र और हरियाली अमावस्या का एक साथ होने का संयोग वर्षो बाद बना है. इसलिए इस दिन का और अधिक महत्व बढ़ गया है. इस बार बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इस वजह से भी सुरक्षा के लिहाज से पैनी नजर है. चप्पे-चप्पे पर तैराक दल, होमगार्ड के जवान और पुलिस बल मौजूद है. गहरे पानी में ना जाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है.

Naxalism in MP: मध्य प्रदेश के 3 जिलों में नक्सल गतिविधियां बढ़ने से सरकार चिंतित, नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने को सरकार ला रही है समर्पण नीति

मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बढ़ रहे नक्सलियों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है. पुलिस बल के दबाव के बाद अब सरकार नक्सलियों को नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके लिए एमपी सरकार ने नई नीति बनाई है, जिसमें सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार नौकरी और आर्थिक मदद देगी. कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी कर रही है.

Vaccination camp Bhopal : मदरसों के बच्चों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने लगाया कैंप, शहर काजी ने दिया संदेश

बच्चों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए भोपाल में कैंप लगाया गया. कैंप में शहर काजी के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम उलेमा मौजूद रहे. मदरसों के बच्चों ने भी जाना और समझा कि वैक्सीनेशन के क्या फायदे हैं.

MP Jila Panchayat: मंत्रियों के समर्थक आमने-सामने, इमरती देवी के बाद भारत सिंह कुशवाह ने भी की सदस्यों की डेराबंदी

ग्वालियर में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर दो दिग्गज मंत्रियों के समर्थक आमने-सामने हैं, एक ओर जहां इमरती के अपने सर्मथकों को लेकर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं अब मंत्री भारत सिंह कुशवाह भी अपने सदस्यों को लेकर भोपाल पहुंचे हैं.

Bhind Cheating Video: नकल माफिया की गिरफ्त में भिंड, ग्रेजुएशन की परीक्षा में किताब खोलकर खुल्लम-खुल्ला नकल, देखें वीडियो

भिंड। नकल के लिए बदनाम रहे चंबल अंचल के भिंड जिले में नकल माफिया एक बार फिर सक्रिय हैं. दो महीने पहले बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में नकल का खुलासा ETV भारत ने किया था और एक बार फिर बीए-बीएससी की चल रही परीक्षाओं में सामूहिक नकल की तस्वीरें सामने आयी हैं.

Chhindwara Party: खेतों का सर्वे कराने के लिए किसान हो रहे परेशान, कृषि दफ्तर में मनाई जा रही थी अधिकारी की जन्मदिन पार्टी

छिंदवाड़ा के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं. आसमानी आफत का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अधिकारी समय से किसान के हुए नुकसान का जायजा लेकर समय से आर्थिक मदद दिला दें तो कुछ राहत जरूर मिलेगी. लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूलकर विभाग के दफ्तर में जन्मदिन पार्टी करते नजर आ रहे हैं.

Narmadapuram MP : उल्टी-दस्त से तीन लोगों की मौत के बाद जागा प्रशासन, सैंपल लिए

नर्मदापुरम के माखन नगर में पिछले तीन दिनों में उल्टी- दस्त से तीन लोगों की मौत हो गई. करीब एक दर्जन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है. दो महिला एक पुरुष की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया. ग्रामीणों की मानें तो इस क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या के कारण ये मौतें हुई हैं. साफ-सफाई नहीं होने के चलते इन तीन मौतों के साथ ही करीब एक दर्जन लोग बीमार हैं. (Three people died due to diarrhea) (Narmadapuram Administration woke up)

Jabalpur News:किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का ऐलान-हम ज्ञानवापी जाएंगे, अर्धनारीश्वर भगवान का जलाभिषेक हम नहीं तो कौन करेगा

पशुपतिनाथ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी (Kinnar Mahamandleshwar Hemangi Sakhi) ने कहा है कि अर्धनारीश्वर भगवान का अर्धनारीश्वर जलाभिषेक नहीं करेगी तो कौन करेगा. उन्होंने कहा कि हम लोग वाराणसी जाकर ज्ञानवापी में जलाभिषेक करेंगे. उन्होंने कहा कि वे हर हालत में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगी चाहे इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े. (Announcement of Kinnar Mahamandleshwar) (Kinnar Mahamandleshwar Hemangi Sakhi) (We go to Gyanvapi for Jalabhishek)