Woman Found Diamond: राह चलते लखपति बन गई महिला, मिला 4 कैरेट का बेशकीमती हीरा, जानें कहां हुआ ऐसा

पन्ना जिले में महिला को रास्ते में 4 कैरेट 39 सेंट का हीरा मिला है, हीरा पाने के बाद महिला की खुशी का ठिकाना नहीं है. पढ़िए पूरी खबर.. (Panna Tribal Woman Found Diamond) (Panna Diamond)

Ujjain Janpad President: उज्जैन में BJP की हार, बौखलाए शिवराज के मंत्री, एडीएम को दी आग लगाने की धमकी

उज्जैन में जनपद पंचायत चुनाव परिणाम में मिली भाजपा को करारी हार के बाद एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बौखला गए, इस दौरान वे धरने पर बैठ गए. इतना ही नहीं शिवराज के मंत्री ने एडीएम को दी आग लगाने की धमकी भी दे डाली. (Ujjain Janpad Panchayat President Election)

Betwa River Vidisha: बेतवा का जलस्तर बढ़ा, घाट पर बने मंदिर डूबे, पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी

विदिशा। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट पर बने मंदिर डूब गए हैं. अशोकनगर मार्ग स्थित बेतवा के पुराने पुल पर लगभग 5 फीट पानी है. बेतवा का यह रूप देखने विदिशा के लोग नए पुल पर जमा हो रहे हैं. लोगों के यहां नदी का तेज बहाव देखने आने से स्थानीय लोगों ने यहां भुट्टे बेचने के लिए ठेले लगा लिए हैं. जिससे पुल पर भारी भीड़ हो रही है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ रही है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो. नदी के पास बस्ती भी है जहां लोग बेतवा के रौद्र रूप को देखते हुए दहशत में है, हालांकि प्रशासन ने यहां किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.

Sehore water logging: नसरुल्लागंज में बारिश से मची तबाही, लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त

सीहोर। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. (MP Heavy Rain) सीहोर में बारिश ने तबाही मचा रखी है. नसरुल्लागंज में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. (Sehore Nasrullahganj Water Logging) (Rain Flood Sehore) तहसील मुख्यालय का दो दर्जन से अधिक गांवों से संपर्क टूट गया. (Weather update in MP) नदियों और नालों के उफान पर होने से 1 घंटे से भी अधिक समय तक पुल से वाहनों का आवागमन बंद रहा. बताया गया कि, नसरुल्लागंज के मध्य से बहने वाले नाले में तेज गति से बहाव रहा. इसके साथ ही नंदगांव अंबर नदी उफान पर थी. (Heavy rain in Madhya Pradesh) जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. (Water Level increased In MP) पांचौर के नदी पर बने ब्रिज के ऊपर से भी पानी के बहाव के कारण आवागमन बंद रहा. नगर की निचली बस्तियों में पानी भरा था.

भोपाल की अपेक्षा डबराल बनी MRS MP, हॉटनेस में बॉलीवुड एक्ट्रेस को देती हैं टक्कर

भोपाल की अपेक्षा डबराल ने मिसेज एमपी का खिताब अपने नाम किया है. इसे संयोग ही कहेंगे की अपेक्षा ने किसी कॉन्टेस्ट में पहली बार हिस्सा लिया और पहली ही बार में यह उपलब्धि हासिल कर ली. अपेक्षा के हॉट लुक्स को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि उनका एक 8 बेटा भी है. तस्वीरों के जरिए देखिए अपेक्षा का किलर लुक-

Raging Case Indore : जूनियर छात्रों के साथ अप्राकृतिक कृत्य नहीं, इस प्रकार की धमकी जरूर देते थे सीनियर्स

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैंगिग के मामले में पुलिस की जांच जारी है. अभी तक पुलिस ने जांच में पाया है कि जूनियर छात्रों के साथ अप्राकृतिक कृत्य नहीं हुआ. सीनियर छात्रों द्वारा इस प्रकार की धमकी जरूर जूनियर छात्रों को दी जाती थी. इसके साथ ही छात्रों पर अश्लील कमेंट किए जाने की बात सामने आई है.

Janpad President Election: इंदौर में कांग्रेसी वोटों से BJP का दबदबा, विपक्ष बोला- बागी सदस्यों को करेगा निष्कासित

इंदौर में 3 कांग्रेसी वोटों से जनपद पर भाजपा का कब्जा हो गया, जिसके बाद कांग्रेस का कहना है कि बागी सदस्यों को पार्टी निष्कासित करेगी.

Difficulty in Funeral: अंतिम संस्कार की जद्दोजहद! कहीं तिरपाल लगाकर हो रहा अंतिम संस्कार, तो कहीं कीचड़ के बीच शव ले जाते ग्रामीण

आम इंसान में लाखों बुराइयां हो, लेकिन उसके निधन के बाद बुराइयों को ताक पर रखकर श्रद्धापूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है. उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, लेकिन सरकारी इंतजाम के चलते मध्यप्रदेश में मौत के बाद लोगों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा.

Janpad President Election: प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद, हाथापाई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

विदिशा। सिरोंज जनपद कार्यालय में जनपद अध्यक्ष (Vidisha Janpad President Election) की निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान जनपद सदस्य पद के लिए नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों में विवाद की स्थिति बन गई. जनपद कार्यालय के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम एकत्रित हो गया.

MPCC Media Committee : कांग्रेस की मीडिया कमेटी कमलनाथ की परीक्षा में फेल, परफॉर्मेंस सुधारने की नसीहत

सोशल मीडिया पर पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ (Kamalnath) के विचारों को प्रमुखता से रखने के परफॉर्मेंस में प्रदेश कांग्रेस का मीडिया कमेटी फिसड्डी साबित हुई है. कांग्रेस के मीडिया कमेटी का गठन दो माह पहले ही हुआ है. कमेटी के अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ताओं की सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे में इन्हें पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल सके.