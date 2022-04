MP में पकड़े गए थे JMB के 4 आतंकी, NIA करेगी मामले की जांच

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़े गए जेएमबी (जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश) के चारों आतंकी रिमांड पर हैं. इस मामले की जांच अब NIA करेगी. भोपाल कोर्ट में आतंकियों की पेशी हुई थी. पेशी में गिरफ्तार आतंकियों में से एक आतंकी ने चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं.

कालीचरण की तलवार की कांग्रेस ने की जंगलराज से तुलना, कहा- इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम को मिली चुनौती

इंदौर में कालीचरण के तलवार लहराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इसे लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है. (kalicharan maharaj indore welcome video)

क्यों चर्चा में रायसेन का किला, जानिए इतिहास, आखिर क्यों कैद में है सोमेश्वर महादेव शिवलिंग

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आगामी 11 अप्रैल को रायसेन दुर्ग पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने स्वागत किया है. ईटीवी भारत से बात करते उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को अपना वरिष्ठ नेता बताया और जल अभिषेक करने रायसेन आने पर उनका स्वागत किया है.

क्या सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस में थम गया असंतोष, देखें- दिग्गजों की गतिविधियां

मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और असंतोष के स्वर अब थमते हुए नजर आ रहे हैं. कांग्रेस के दिग्गज नेता अब गिले-शिकवे दूर कर अपने काम पर निकल गए हैं. पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर हुई बैठक के बाद पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया कांग्रेस को मजबूत करने और संगठन की एकजुटता को लेकर जिलों के दौरों पर निकल गए हैं.

कैद में बैठे 'शिव' को आजाद कराएंगी 'उमा', 11 अप्रैल को हजारों समर्थकों के साथ करेंगी अभिषेक

रायसेन किला पर स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के आदेश पर मंदिर के गर्भगृह को साल में सिर्फ एक बार शिवरात्रि पर आम लोगों के दर्शनों के लिए खोला जाता है, उमा ने शिव को कैद से आजाद कराने की मांग उठाई है.

हाईकोर्ट ने निरस्त किया एमपी पीसीएस 2019 एग्जाम रिजल्ट, कहा- नए सिरे से घोषित किए जाएं परीक्षा परिणाम

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी 2019 के परीक्षा परिणामओं को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने रिजल्ट को असंवैधानिक करार दिया. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से घोषित किए जाएं. (mp psc 2019 result)

शराबबंदी पर उमा भारती को मिला कांग्रेस का साथ, शराब दुकान पर पत्थर फेंकने को तैयार अरुण यादव

शराबबंदी की मुहिम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने कहा अगर उमा भारती उन्हें शराब दुकान पर पत्थर फेंकने के लिए बुलाएंगी, तो वे भी उनके साथ खड़े होंगे. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया.(Liquor ban campaign in mp) (Uma Bharti supported by Arun Yadav)

इंदौर लगाएगा स्वचछता में छक्का! जुगाड़ टेक्निक से तैयार हो रहे स्मॉग टावर, जानें कैसे साफ करेगा आबोहवा

स्वच्छता में लगातार पांच बार अव्वल आने वाला इंदौर शहर अब स्वच्छता सर्वेक्षण में छक्का लगाने के लिए जुगाड़ टेक्निक भी अपना रहा है. इसी के चलते वायु प्रदूषण के सुधार के लिए अब इंदौर में भी दिल्ली के स्मॉग टावर के कंसेप्ट पर काम करके संयंत्र बनाए गए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.(indore Smog Tower)

मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के लिए MOU: पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरूआत, यूक्रेने से लौटे छात्रों को लाइब्रेरी की सुविधा

मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और उपचार के लिए एमओयू किये जाएंगे. चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहे नवाचारों, नवीन चिकित्सकीय विधियों-विधाओं एवं चिकित्सकीय शोध आदि विषयों पर ट्रेनिंग एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, साथ ही शोध कार्यों एवं नवाचारों को डिजिटल प्रकाशित किया जायेगा. नई तकनीकों पर चर्चा करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर देश-विदेश के चिकित्सक एक साथ होंगे.

मध्यप्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी भागवत गीता, जानें .. क्यों जरूरी इस ग्रंथ का ज्ञान

भागवत गीता में जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का समाधान बताया गया है. इस तथ्य से शायद ही कोई असहमत होगा. इसी के मद्देनजर अब मध्यप्रदेश के सभी कॉलेजों में भागवत गीता पढ़ाई जाएगी. भागवत गीता का ज्ञान होने से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा.