Congress MLA Dharna फूट फूटकर रोए कांग्रेस विधायक, जानें ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को मनाने पहुंचे कलेक्टर

मध्य प्रदेश के सागर जिले में सोयाबीन की फसल नष्ट होने से आहत किसान ने बंडा थाने में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी. किसान का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. किसान की मौत की खबर आते ही बंडा और जिले में सियासत तेज हो गई है. स्थानीय कांग्रेस विधायक तरवर लोधी किसान की मौत से काफी दुखी हो गए और उसी थाने में धरने पर बैठ गए . वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने पीड़ित परिवार को एक करोड़ आर्थिक मदद की मांग की है. Sagar Farmer Death, Sagar Farmer fire to police station dies, Congress MLA Dharna Banda Thana

MP Weather Report इंदौर और ग्वालियर में दो से तीन तक भारी बारिश का अलर्ट, बुंदेलखंड भी भीगेगा

मध्यप्रदेश में मानसून लगातार मेहरबान है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कईं जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें होंगी तो कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है. 14 से 16 अगस्त तक इंदौर में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं ग्वालियर में इस महीने की पहली भारी वर्षा 15 व 16 अगस्त को देखने को मिलेगी. Heavy rain alert in Indore, Heavy rain in Gwalior, Bundelkhand also get wet

Burhanpur Molestation Case टीआई ने मदद के बहाने किया गंदा काम, महिला ने लगाए ज्यादती के आरोप

बुरहानपुर टीआई मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, दरअसल एक महिला ने पर टीआई पर ज्यादती करने के आरोप लगाए है. महिला का कहना है कि पति के साथ चल रहे विवाद में जब वह टीआई के पास न्याय मांगने पहुंची तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए मदद के बहाने टीआई ने उसके साथ गंदा काम किया. Burhanpur Molestation Case

Har Ghar Tiranga Campaign जुमेराती डाकघर पर CM Shivraj ने किया ध्वाजारोहण, जानिये क्यों आजादी के बाद भी गुलाम था भोपाल

पूरा देश आजादी के 75 साल मना रहा है, लेकिन भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजादी से अछूता रहा. भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह ने भारत में विलय से इंकार कर दिया था. लेकिन भोपाल में एक ऐसी इमारत है जहां 15 अगस्त 1947 को आजादी के मतवालों ने तिरंगा फहराया था. अब आज यहां सीएम शिवराज ने ध्वजारोहण कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया. Bhopal Jumerati Post Office, Har Ghar Tiranga Campaign, Indian independence day

Dhar Karam River Dam नदी पर बने डैम में हुई लीकेज की घटना को लेकर 8 सदस्यीय जाँच दल बना, कमलनाथ लेंगे रिपोर्ट

MP के धार में कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम का काम पिछले 4 सालों से चल रहा है. इस डैम की अनुमानित लागत लगभग 304.44 करोड़ है. इलाके में हुई जबरदस्त बारिश के बाद निर्माणाधीन बांध (Dhar Karam River Dam) में जैसे ही पानी का दवाब बढ़ा तो गुरूवार शाम बांध के एक हिस्से में मिट्टी का कटाव शुरू हो गया था. जिसे कड़ी मशक्कत के बाद देर रात तक ठीक कर लिया गया था. सुबह दूसरे जगह पानी का रिसाव शुरू हो गया. इस पूरे मामले की जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने काग्रेस का 8 सदस्यीय जाँच दल गठित किया है, जो उन्हें जल्द रिपोर्ट सौंपेगा.

Dhar Karam Dam leakage CM शिवराज ने PM मोदी को दिया पूरा अपडेट, बांध विशेषज्ञों की सेवायें लेने का फैसला

धार जिले में भरुडपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहा डैम में दरार आने और रिसाव होने से शिवराज सरकार सकते में है. इस मामले को लेकर सीएम सिवराज CM Shivraj ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Modi से फोन पर बातचीत की और ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी. राज्य सरकार ने देश के बांध विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी शुरू कर दी हैं. बांध में खतरे और रेस्क्यू को देखते हुए सीएम शिवराज ने अपने ग्रह ग्राम जैत में झंडावंदन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है.

Jabalpur Hospital Fire फायर, इलेक्ट्रिकल व बिल्डिंग रूल्स का पालन नहीं करने पर 108 निजी अस्पतालों को नोटिस, 28 के लायसेंस निरस्त

जबलपुर जिला प्रशासन ने प्रोविजनल फायर एनओसी लैप्स होने के कारण 28 अस्पतालों के लायसेंस निरस्त कर दिये. जबकि फायर, इलेक्ट्रिकल व बिल्डिंग रूल्स का पालन नहीं करने पर 108 निजी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है.

Damoh Heavy Rain जान जोखिम में डालकर रेलवे पुल से सुनार नदी पार कर रहे लोग, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क टूट गया है. लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर रेलवे पुल से नदी पार करना पड़ रही है. ताजा मामला दमोह पथरिया मार्ग का है. यहां पर सुनार नदी पर बने रेलवे पुल से लोग आवागमन कर रहे हैं. ऐसे में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है. यहां पर बना रिपटा पूरी तरह पानी में डूब गया है. नदी खतरे के निशान से 20 से 25 फीट ऊपर बह रही है. लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है. इधर चकेरी और हिंगवानी के बीच सुनार नदी पर बने पुल पर पानी देखने कुछ युवक आए थे. अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव में एक युवक डूब गया.

Gwalior Biological Lab: जैव और रासायनिक सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनेगा देश, ग्वालियर DRDE में तैयार हो रही देश की पहली अत्याधुनिक बायोलॉजिकल लैब

देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में भारत आत्मनिर्भरता को लेकर एक सीढ़ी और चढ़ने जा रहा है. जहां हम जैव और रासायनिक सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें. ग्वालियर में बन रही जैव और रासायनिक सुरक्षा को लेकर आधुनिक बायोलॉजिकल सेफ्टी लैब से देश आत्मनिर्भर बनेगा. अभी तक ऐसी लैब कुछ ही देशों मे है.

Rewa MP News ब्राह्मण व क्षत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले BJP नेता के घर पर हवाई फायरिंग

रीवा में शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेकहा मोहल्ले में भाजपा नेता के घर पर बाइक से आए दो नकाबपोश युवकों ने फायरिंग कर दी. फायरिंग शुक्रवार की शाम तकरीबन साढ़े 4 बजे की गई. दिनदहाड़े हुई फायरिंग से मोहल्ले में दहशत फैल गई. फायरिंग की वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. दरअसल, शुक्रवार को बीजेपी नेता सत्येंद्र पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों आक्रोशित क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतरे थे.