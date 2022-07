Bhind Cheating Video: नकल माफिया की गिरफ्त में भिंड, ग्रेजुएशन की परीक्षा में किताब खोलकर खुल्लम-खुल्ला नकल, देखें वीडियो

भिंड। नकल के लिए बदनाम रहे चंबल अंचल के भिंड जिले में नकल माफिया एक बार फिर सक्रिय हैं. दो महीने पहले बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में नकल का खुलासा ETV भारत ने किया था और एक बार फिर बीए-बीएससी की चल रही परीक्षाओं में सामूहिक नकल की तस्वीरें सामने आयी हैं.

Chhindwara Party: खेतों का सर्वे कराने के लिए किसान हो रहे परेशान, कृषि दफ्तर में मनाई जा रही थी अधिकारी की जन्मदिन पार्टी

छिंदवाड़ा के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं. आसमानी आफत का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अधिकारी समय से किसान के हुए नुकसान का जायजा लेकर समय से आर्थिक मदद दिला दें तो कुछ राहत जरूर मिलेगी. लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूलकर विभाग के दफ्तर में जन्मदिन पार्टी करते नजर आ रहे हैं.

Narmadapuram MP : उल्टी-दस्त से तीन लोगों की मौत के बाद जागा प्रशासन, सैंपल लिए

नर्मदापुरम के माखन नगर में पिछले तीन दिनों में उल्टी- दस्त से तीन लोगों की मौत हो गई. करीब एक दर्जन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है. दो महिला एक पुरुष की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया. ग्रामीणों की मानें तो इस क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या के कारण ये मौतें हुई हैं. साफ-सफाई नहीं होने के चलते इन तीन मौतों के साथ ही करीब एक दर्जन लोग बीमार हैं. (Three people died due to diarrhea) (Narmadapuram Administration woke up)

Jabalpur News:किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का ऐलान-हम ज्ञानवापी जाएंगे, अर्धनारीश्वर भगवान का जलाभिषेक हम नहीं तो कौन करेगा

पशुपतिनाथ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी (Kinnar Mahamandleshwar Hemangi Sakhi) ने कहा है कि अर्धनारीश्वर भगवान का अर्धनारीश्वर जलाभिषेक नहीं करेगी तो कौन करेगा. उन्होंने कहा कि हम लोग वाराणसी जाकर ज्ञानवापी में जलाभिषेक करेंगे. उन्होंने कहा कि वे हर हालत में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगी चाहे इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े. (Announcement of Kinnar Mahamandleshwar) (Kinnar Mahamandleshwar Hemangi Sakhi) (We go to Gyanvapi for Jalabhishek)

कौन हैं किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी, जिन्होने ज्ञानवापी में जलाभिषेक का प्रण लिया है, तस्वीरों में देखिए अलग-अलग रूप

जबलपुर पहुंची पशुपतिनाथ अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने वाराणसी जाकर ज्ञानवापी में जलाभिषेक करने का ऐलान किया है, उनका कहना है कि, "किन्नर भी अर्धनारीश्वर माने जाते हैं और भोलेनाथ का भी अर्धनारीश्वर रूप है, ऐसे में हम भगवान का अभिषेक नहीं करेंगे तो कौन करेगा." आइए आप तस्वीरों में देखिए महामंडलेश्वर के अलग-अलग रूप-

MP Congress alleges Home Minister : गृह मंत्री के क्षेत्र में जनपद अध्यक्ष के दावेदार की गई जान, कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

कांग्रेस ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्वाचन क्षेत्र दतिया के वार्ड 3 से जनपद सदस्य निर्वाचित और अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले गिरवर सिंह लोधी की मौत की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनपद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं. (Datia Janpad President died) (Congress demanded high level inquiry)

CM Shivraj Angry : राष्ट्रपति के बारे में Congress नेता अधीर रंजन के आपत्तिजनक बयान पर CM शिवराज नाराज, सोनिया गांधी से पूछे सवाल

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Congress leader Adhir Ranjan) द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'राष्ट्रपत्नी' कहकर संबोधित किए जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीएम शिवराज ने इस मामले में कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा है कि क्या वो इस बयान से सहमत हैं. (CM Shivraj on Congress leader Adhir Ranjan) (Adhir Ranjan statement about President) (CM Shivraj asked questions to Sonia Gandhi)

MP Election Commission : विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, 1 अगस्त से मतदात सूची से जोड़े जाएंगे आधार नंबर

नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू होने जा रहा है. आयोग ने आगामी 8 दिसंबर से मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. (Preparations for assembly elections begin) (Aadhar numbers added to voter list)

Sheopur News: अज्ञात बीमारी की चपेट में श्योपुर का गांव, नाले में उफान आने से मरीजों को समय पर नहीं मिला उपचार, दो की मौत

श्योपुर का सेवापुर गांव अज्ञात बीमारी की चपेट में है. इस बीमारी के चलते 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए. वहीं समय पर इलाज न मिलने के चलते दो लोगों की मौत हो गई. विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा ने बताया कि 2 मरीजों की मौत की खबर के बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और रेवेन्यू विभाग की टीमें भेजी गई हैं. कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जाएगा.

Arvind Bhadoria Exclusive Interview: मंत्री अरविंद भदौरिया ने माना निकाय चुनाव में कुछ कमियां रही, भिंड जिले को मिली खास सौगात से रुबरू कराया

मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. उन्होंने नगर निगम जनादेश से लेकर नरोत्तम मिश्रा-इमारती देवी के टकराव तक पर अपनी बेबाक राय रखी. 2023 के चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी और भिंड जिले को पर्यटन क्षेत्र में मिली खास सौगात के बारे में विस्तार से बताया.(Arvind Bhadoria Exclusive Interview)