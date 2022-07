Students Rally Balaghat MP : 'सब्र का फल क्या कब्र में मिलेगा' , बेरोजगार युवाओं का छलका दर्द, रैली निकालकर PM व CM को पत्र भेजा

लंबित भर्तियों की मांग को लेकर छात्र-छात्राओं ने आंदोलन छेड़ दिया है. बालाघाट में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित कई लोगों को पत्र प्रेषित किया है. प्रदर्शन के दौरान छात्र-छात्राओं ने "सब्र का फल क्या कब्र में मिलेगा" जैसे नारों से लिखी तख्तियां हाथों में ले रखी थीं.

Indore Crime News: गाड़ी टकराने को लेकर बीच सड़क पर चले लात-घूंसे, मूकदर्शक बनकर देखते रहे लोग, पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया

इंदौर। इंदौर में दो युवकों के बीच गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया. मामला इतना बढ़ गया की दोनों युवक बीच सड़क पर लड़ने लग गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग किया(Indore two youth fight on middle road).

Rewa Crime News: बछड़े को काटा फिर पकाने की कर रहे थे तैयारी. ग्रामीणों ने मचाया शोर, आरोपी मौके से फरार

रीवा जिले के कटरा में गाय के बछड़े को जिंदा काटकर पकाए जाने का मामला सामने आया है. (Rewa Cow Slaughter) स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही जानकारी हुई आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए. (Villagers Murdered Calf And Make Beef) मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची गढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है.

Ujjain Crime news : मासूम बच्ची को लेकर भाग रहा था तांत्रिक, लोगों ने पीछाकर पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा

उज्जैन में एक तांत्रिक 5 साल की बच्ची को चॉकलेट के बहाने लेकर भाग रहा था. परिजनों के साथ क्षेत्र के लोगों ने उसे एक किमी दूर पीछा कर पकड़ा और पिटाई लगा दी. आरोपी तांत्रिक को पुलिस के हवाले किया गया.

Bloody Clash Dewas MP : मंदिर परिसर में मवेशी घुसने पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, पुजारी की हत्या, चार लोग गंभीर

देवास जिले के पीपलरांवा के ग्राम भूतेश्वर में मंदिर परिसर में मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. इसके बाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष शुरू हो गया. इस दौरान मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई. दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.(Bloody clash between two parties) (Priest killed four people serious)

Sehore Bus Accident News: सीहोर में यात्री बस पलटी, 17 लोग घायल, गंभीर घायलों को भोपाल किया रेफर

सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर में एक बड़ा हादसा हो गया. भोपाल-इंदौर मार्ग पर चौपाल सागर के पास एक यात्री बस पलट गई. इस हादसे में 17 लोग घायल हो गए. 5 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है. (Bus Accident in Sehore)

MP Kanwadiya Accident: ग्वालियर पहुंचे 6 मृतक कावड़ियों के शव, परिजनों ने हाईवे पर किया चक्का जाम, की आर्थिक मदद की मांग

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कांवड़ियों को यूपी में डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 6 कावड़ियों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है. फिलहाल अब मृतकों के परिजनों ने आर्थिक मदद की मांग कर चक्का जाम किया है.(MP Kanwadiya Accident) (gwalior Kanwariya dies in road accident) (Kanwar devotees dead after hit by truck)

Omkareshwar Dam : ओंकारेश्वर बांध के सात गेट खुले, हाई अलर्ट जारी, नदी से दूर रहने की चेतावनी

ओंकारेश्वर बांध के सात गेट शनिवार को खोले गए. इसके बाद से ओंकारेश्वर में हाईअलर्ट जारी किया गया है. निचली बस्ती में मुनादी कराई जा रही है. साथ ही घाटों पर पुलिस कर्मी और गोताखोर तैनात कर दिए गए हैं. (Seven gates of Omkareshwar dam open) (High alert issued in Omkareshwar)

Python Found in Damoh: 15 फीट लंबे अजगर को देख दहशत में आए ग्रामीण, वन प्रबंधन ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

दमोह के मड़ियादो अंचल में जहरीले सांपों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. गांव में एक बार फिर 15 फीट का विशालकाय अजगर घुस आया. जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. मड़ियादो वनपरिक्षेत्र बफरजोन प्रबंधन ने अजगर काे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. तब ग्रामीणों ने चेन की सांस ली.(15 feet long python seen in Damoh Madiyado) (Forest management Rescued python)

Minor Rape Pregnancy Case: अलीराजपुर में 5th क्लास की बच्ची निकली 3 महीने की प्रेग्नेंट, फिर सामने आया चौंकाने वाला सच

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट कस्बे में मासूम बच्ची से दरिंगदी की वारदात का खुलासा हुआ है. महज 13 साल की बच्ची को उसके ही घर में एक लड़के ने रेप किया. बलात्कार के बाद बच्ची को किसी इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था. मामले में हो रहे खुलासे ने लोगों के होश उड़ा दिए. (Alirajpur Minor Rape Pregnancy Case) (mp minor girl raped pregnant) (alirajpur crime news)