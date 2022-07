Katni Mayor Election: BJP-Congress छूटे पीछे, निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति संजीव सूरी ने मारी बाजी, बोलीं- अब होगा चौमुखा विकास

कटनी मेयर चुनाव 2022 (Katni Mayor Election) में कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति संजीव सूरी ने महापौर सीट पर कब्जा जमा लिया है. आइए जानते हैं उन्होंने अंतर से जीत हासिल की है.

MP के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खुरई विधानसभा की तीनों नगर परिषदों में BJP का क्लीन स्वीप, मंत्री ने गदगद

सागर के मालथौन नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा 15 वार्डों में से 12 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. तीन वार्डों पर हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जीते हैं. इस दौरान नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मतदाताओं को बधाई दी और आभार जताया.

ETV भारत SPECIAL : ग्वालियर-चंबल में क्यों कमजोर हुई BJP, सिंधिया-तोमर के वजूद पर कैसा खतरा, कांग्रेस को ऐसे मिला बूस्टर डोज

नगरीय निकाय चुनावों से ये तथ्य उभरकर सामने आया है कि बीजेपी ग्वालियर-चंबल इलाके में कमजोर हो गई है. ग्वालियर नगर निगम के बाद बीजेपी ने मुरैना नगर निगम भी गंवा दिया. खास बात यह है कि प्रदेश बीजेपी के अधिकांश दिग्गज नेता इसी इलाके से हैं. फिर भी पार्टी को करारे झटके लगे हैं. क्या सिंधिया के बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस कमजोर होने की जगह मजबूत हो गई है. सियासी गलियारों में इस प्रकार के सवाल उठने लगे हैं. पढ़ें.. इन्हीं सवालों के जवाब खोजती ये Special रिपोर्ट .

Rewa Mayor Election: 24 साल बाद मेयर की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा, जीत के बाद अजय मिश्रा 'बाबा' का बयान, कहा- यातायात में सुधार पहली प्राथमिकता

रीवा मेयर पद के लिए चुनावी अखाड़े में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने तकरीबन 9000 हजार वोट से जीत हासिल की है. जबकि बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध व्यास को करारी हार का सामना करना पड़ा.

Dewas MP Election Result 2022 : देवास नगर निगम पर BJP की ऐतिहासिक जीत, महापौर चुनाव में Congress को बड़े अंतर से हराया

देवास नगर निगम पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. बीजेपी की महापौर प्रत्याशी गीता अग्रवाल ने कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विनोदिनी व्यास को 45884 वोटों से पटखनी दी है. बीजेपी ने वार्डों में भी जोरदार जीत हासिल की है. कुल 45 में से 32 वार्डों में बीजेपी ने विजय पताका फहराया. (Victory of BJP Dewas Municipal Corporation) (BJP defeat Congress by a huge margin) (BJP won 32 wards out of 45 in Dewas)देवास नगर निगम पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत.

Morena Mayor Election: PM मोदी के बड़े मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर में कांग्रेस की बड़ी चोट, मुरैना के मेयर सीट पर कांग्रेस का कब्जा

ग्वालियर के बाद बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका लगा है चंबल में. मुरैना के चुनावी अखाड़े में उतरीं कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने बीजेपी की प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव को हराकर मुरैना की मेयर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है. (Morena Mayor Election Result) (mp urban body election 2022) यह इलाका पीएम मोदी के कद्दावर कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है जहां पर BJP की बड़ी हार हुई है.

MP में जीत का जश्न, कहीं कांग्रेस ने बनाई शहर की सरकार, तो कहीं मेयर सीट पर भाजपा का कब्जा, देखें जीत के बाद की तस्वीरें

मध्यप्रदेश में मेयर चुनाव की 5 सीटों पर आज नतीजे घोषित हो गए हैं. रतलाम नगर निगम सीट BJP के खाते में गई है तो वहीं कांग्रेस ने रीवा नगर निगम को 9 हजार से ज्यादा वोटों से अपने नाम कर लिया है. कांग्रेस के अजय मिश्रा ने बीजेपी के प्रबोध व्यास को शिकस्त दी है. इधर बीजेपी ने देवास में बड़े अंतर से जीत हासिल की है. कटनी नगर निगम पर निर्दलीय तो मुरैना की मेयर सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया. देखें जीत के बाद की जश्न की तस्वीरें,

Betul Nikay Chunav 2022: मुलताई, भैंसदेही और बैतूल बाजार में भाजपा ने जमाया कब्जा, घोड़ाडोंगरी में कांग्रेस का पलड़ा भारी

बैतूल नगरीय निकाय चुनाव परिणाम में मुलताई, भैंसदेही और बैतूल बाजार में भाजपा ने कब्जा जमाया है, इसके अलावा घोड़ाडोंगरी में कांग्रेस का पलड़ा भारी है.

MP के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खुरई विधानसभा की तीनों नगर परिषदों में BJP का क्लीन स्वीप, मंत्री ने गदगद

सागर के मालथौन नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा 15 वार्डों में से 12 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. तीन वार्डों पर हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जीते हैं. इस दौरान नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मतदाताओं को बधाई दी और आभार जताया.

Katni Mayor Election: BJP-Congress छूटे पीछे, निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति संजीव सूरी ने मारी बाजी, बोलीं- अब होगा चौमुखा विकास

कटनी मेयर चुनाव 2022 (Katni Mayor Election) में कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति संजीव सूरी ने महापौर सीट पर कब्जा जमा लिया है. आइए जानते हैं उन्होंने अंतर से जीत हासिल की है.