MP Jila Panchayat Results: सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल सदस्यों को दी बधाई, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा- झूठ बोलने से नहीं आते परिणाम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई दी है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है.

MP Panchayat Election: मतगणना में जीते हुए सरपंच हारे..बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे गांव के लोगों ने किया हंगामा

सीधी जिले में हुए पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) में मतगणना के दौरान जीत गया, लेकिन प्रमाण-पत्र जब हारे हुए प्रत्याशी को मिल गया तो गांव के लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया. अब सरपंच की जीत और हार का मामला सवालों के घेरे में है.देखें रिपोर्ट

Heavy Rain in Dewas: भारी बारिश के चलते कालीसिंध नदी उफान पर, पुल पार करते समय बाइक लेकर बहा युवक

देवास। देवास के हाटपिपल्या में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है (Heavy Rain in Dewas). भारी बारिश की वजह से हाटपिपल्या तहसील मुख्यालय से ग्राम टप्पा को जोड़ने वाला मार्ग 9 घंटे तक प्रभावित रहा. देवगढ़ के पास कालीसिंध नदी के पुल के ऊपर से पानी बहने से 9 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बंद था.

Train Betul MP : बैतूल में दो साल बाद मिली यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन की सुविधा

बैतूल जिले में रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल गई है. दो साल से बंद नागपुर -आमला- नागपुर पैसेंजर ट्रेन अब फिर शुरू हो गई है.

MP Yuva Sarpanch: सबसे युवा सरपंच, 21 साल की उम्र में अनिल विदिशा के सिरोंज से चुना गया सरपंच, BJP नेता के भतीजे को हराया

विदिशा के सिरोंज तहसील के ग्राम पंचायत सरेखोह से अनिल ने सरपंच के चुनाव में जीत हासिल करते हुए ताज अपने नाम किया है. इस युवा प्रत्याशी ने प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा के भतीजे विवेक शर्मा को पराजित कर यह विजय हासिल की है.

Ujjain Lokayukta Police Action: एमपी हाउसिंग बोर्ड का बाबु रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, मकान के नामांतरण के लिए मांगे थे 20 हजार

देवास जिला कोर्ट (Dewas District Court) में सम्पत्ति प्रबंधन शाखा में पदस्थ एक अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.(Ujjain Lokayukta Police Action) पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी मकान का नामांतरण करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी.

MP Booster Dose Vaccination : एमपी में बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान 21 जुलाई से, ये होंगे पात्र

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार बूस्टर डोज का अभियान 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलाने जा रही है. बूस्टर डोज सिर्फ 75 दिन ही लगाया जायेगा और ये मुफ्त होगा.(MP Booster dose vaccination from 21 July)

पानी-पानी हुआ पूरा मध्य प्रदेश, कही वाहन बह गए तो कहीं बाढ़ में फंसे लोग, देखिए तबाही की तस्वीरें

मध्यप्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रदेश के कई जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है.

Home Minister Narottam Mishra : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज- कमलनाथ ने विधायकों के माथे पर फॉर सेल का टैग लगा दिया है

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि इस पार्टी ने हमेशा जनजाति समुदाय को वोट बैंक समझा है. इस वर्ग के भले के लिए कांग्रेस ने कभी कोई कदम नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनजाति समुदाय की एक महिला को सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का ऐतिसाहिसक फैसला किया है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने विधायकों के माथे पर फॉर सेल का टैग लगा दिया है. (Home Minister Narottam Mishra comments) (Kamal Nath put tag of for sale on MLAs) (Narottam targeted Kamal Nath) (If Congress loses it makes excuses)

Heavy Rain IN Narmadapuram: इटारसी में बाढ़ के हालात, जलस्तर बढ़ने से तवा डैम के 9 गेट 10 फिट तक खोले गए

नर्मदापुरम में जारी मूसलधार वर्षा के चलते इटारसी शहर बाढ़ की चपेट में आ गया. तवा डैम का जलस्तर बढ़ने से 13 गेटों में से 9 गेटों को 10 फिट तक खोल दिया गया है. 30949 क्यूमेक्स पानी को बांध से छोड़ा जा रहा है. पानी छोड़ने के बाद निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है.(Flood Situation in Itarsi)