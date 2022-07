MP Nikay Chunav: विदिशा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं शहरवासी, परिवर्तन के मूड में मतदाता

मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनावों को लेकर इन दिनों राजनीतिक माहौल गर्म है. विदिशा की बात की जाए तो यहां का नगर पालिका का चुनाव 2 चरणों में संपन्न होना है, जिसमें से एक चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण को लेकर 13 जुलाई को मतदान किया जाना है. ऐसे में विदिशा के लोगों को शहर की सरकार से बहुत सी शिकायतें हैं. मतदाताओं का कहना है कि जिम्मेदारों को समस्याओं से रुबरु कराने के बाद भी निवारण नहीं हो पाता है.

Sheopur Child Death: ग्रामीणों का दावा बच्चे को मगरमच्छ ने निगला, Crocodile को बनाया बंधक, अगले दिन नदी में तैरता मिला मासूम का शव

श्योपुर में ग्रामीणों ने नदी किनारे खेल रहे बच्चे को मगरमच्छ ने निगलने का दावा किया था, जिसके बाद अब बच्चे का शव नदी से बरामद हुआ. (Sheopur Child Death) फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

JEE MP Topper: इंदौर के सम्यक जैन ने लहराया परचम, 99.995% लाकर बने प्रदेश टॉपर

इंदौर। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (Joint Entrance Examination MP Topper) यानी जेईई मेंस एग्जाम के मेंस में इंदौर के सम्यक जैन ने मध्य प्रदेश में टॉप किया है.

Crime Morena MP : हथियारों से लैस दबंगों ने परिजनों से की मारपीट, घर में घुसकर युवती का अपहरण कर ले गए

मुरैना जिले के एक गांव में दबगों ने एक परिवार पर हमला कर लूटपाट और तोड़फोड़ की और उनकी बेटी का अपहरण कर ले गए. जब तक ग्रामीण जमा होते हमलावर भाग चुके थे. स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीण इस माममले की शिकायत लेकर एसपी के पांस पहुंचे. एसपी ने कार्रवाई करने के लिए टीम गठित कर दी है.

Panchayat Election MP 2022 : जिला पंचायतों को कब्जे में रखने की जुगत में BJP, सक्रिय हुई बी टीम

पंचायत चुनाव के तीन चरण पूरे हो चुके हैं. रुझानों के आधार पर यह तय हो गया है कि किस जिले में जिला और जनपद पंचायत सदस्य के पद पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थित कौन से नेता चुनाव जीतने वाले हैं. इसे देखते हुए बीजेपी के नेताओं की बी टीम सक्रिय हो गई है, जो चुनाव जीतने वाले जिला और जनपद सदस्यों को अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान अपने पक्ष में कर सकें.

Panchayat Election MP 2022 : पंचायत चुनाव में अजीब कारनामा .. पथरिया विधायक के गांव में OBC की सीट पर जीता सामान्य प्रत्याशी

दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी सरपंच को चुने जाने का मामला सामने आया है. प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने मामले की शिकायत रिटर्निंग अधिकारी से की है. अब मामला खुलने के बाद अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं.

Chhatarpur MP News : खजुराहो एयरपोर्ट पर CM शिवराज को बेस्वाद और ठंडी चाय पिला दी,अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेस्वाद व ठंडी चाय पिलाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ये नोटिस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. (Tasteless and cold tea to CM Shivraj) (Show cause notice to officer) (CM Shivraj at Khajuraho airport)

Urban Body Election MP 2022 : 5 नगर निगम सहित 214 निकायों में कल डाले जाएंगे वोट, BJP के कई नेताओं की साख दांव पर

नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में पांच नगर निगम सहित 40 नगर पालिका सहित 214 नगरीय निकायों में बुधवार को वोट डाले जाएंगे. नगरीय निकाय के अंतिम चरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने खूब पसीना बहाया है. इन चुनाव में कई स्थानीय विधायकों और मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.

Bhind Firing CCTV: पुस्तक बाजार में व्यापारी से मारपीट और फायरिंग, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया

भिंड की पुस्तक बाजार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है. (Bhind Firing) यहां बीच बाजार में गुंडों ने व्यापारी को पीटा फिर फायरिंग की. (Bhind Code Of Conduct Violation) इससे जुड़ा एक CCTV फ़ुटेज सामने आया है. जिसमें बदमाश कैद हो गया है.

Indore TI Suicide Case : जांच में ब्लैकमेलिंग की पुष्टि, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर चार लोगों के खिलाफ FIR

इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में टीआई द्वारा महिला एएसआई को गोली मारकर घायल करने और खुद सुसाइड करने के मामले में चार लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है. एसआईटी जांच में ब्लैकमेलिंग की बात सही निकली है.