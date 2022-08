Bhopal Temple Controversy: काली मंदिर को ईंट की दीवार खड़ी कर किया बंद, भारी विरोध के बाद फिर खुला मंदिर

मध्य प्रदेश के भोपाल में मां काली के मंदिर को बंद किए जाने पर बवाल हो गया. वन विभाग ने आज सुबह मंदिर के गेट के सामने ईंट की दीवार उठाकर मंदिर को बंद कर दिया. जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया. भीड़ इकट्ठा होने पर भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया.

Kamalnath Targets Shivraj: MP के 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार! कमलनाथ बोले- CM झूठ नहीं बोलें तो खाना ना हो हजम

मध्यप्रदेश पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज के बयान पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि सूबे में 70,000 पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि शिवराज ने एक लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है.

Betul School Unique initiative: इस सरकारी स्कूल में बिजली फिजूलखर्ची पर सख्त नियम, उल्लघंन करने पर भरना पड़ता है जुर्माना

बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी में शासकीय कन्या हॉयर सेकंडरी स्कूल में बिजली की फिजूलखर्ची एवं बिजली संरक्षण के लिए नियम बनाया गया है. यह नियम छात्राओं, टीचर, प्राचार्य सहित सभी पर लागू किया गया है. स्कूल में आवश्यकता के बिना पंखे और लाइट जलाने पर सबको जुर्माना भरना पड़ता है.

Shahdol Football Village: देश का अनूठा आदिवासी गांव जहां हर दूसरे घर में मिलते हैं नेशनल फुटबॉल प्लेयर

शहडोल के आदिवासी गांव विचारपुर (Shahdol Football Village) में हर दूसरे घर में नेशनल फुटबॉल प्लेयर (National football player) देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इस गांव के युवा हताश हैं. कई युवा खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेल चुके हैं, लेकिन सभी बेरोजगार हैं. अब सभी खिलाड़ी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई किसी दुकान में काम, तो कोई दूसरे कार्य करके अपने रोजी-रोटी के जुगाड़ में लगा रहता है. लेकिन फुटबॉल खेल कर उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, जिसे लेकर अब यहां के युवाओं में काफी हताशा भी है.

Bhopal Girls Azadi Satellite: भोपाल की बेटियों ने लहराया स्पेस में परचम, 'आजादी सैटेलाइट' प्रोग्राम देख शिवराज ने कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश की लड़कियां हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं. अब यहां की लड़कियों का नाम अंतरिक्ष विज्ञान तक पहुंच गया है. राजधानी भोपाल के एमएलबी कॉलेज की 15 छात्राओं ने एक खास सैटेलाइट बनाने में अहम योगदान दिया है. जिसका नाम आजादी सैटेलाइट है. हालांकि इस सैटेलाइट की प्रोग्रामिंग फेल हो गई. लेकिन छात्राओं के हौसले अब भी बुलंद हैं. इस छात्राओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान से मुलाकात की.

Gulavat Valley Indore : गुलावट वैली अव्यवस्थाओं की शिकार, पर्यटक निराश, धरातल पर नहीं दिख रहे पर्यटन विभाग के दावे

इंदौर के पास स्थित पर्यटन स्थल गुलावट वैली (Gulavat Valley) पहुंचने वाले पर्यटक निराश हो रहे हैं. क्योंकि यहां कोई व्यवस्था नहीं है. यहां तक कि बैठने तक का कोई इंतजाम नहीं है. खाने का कोई सामान यहां नहीं मिलतता. बारिश के मौसम में कीचड़ से पर्यटक जूझ रहे हैं. बता दें कि यहां कमल के फूलों की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है. इसीलिए पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल बनाकर लंबे-चौड़े वादे किए लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया.

Gwalior Crime News: मजिस्ट्रेट की मौत के बाद पत्नी से छेड़छाड़, ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

ग्वालियर में कोरोना से मृत मजिस्ट्रेट की पत्नी ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. (Gwalior Crime News) पीड़िता ने यूपी पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि, पति की मौत के बाद जेठ ने शराब के नशे में उसके साथ ही छेड़छाड़ की. जेठ ने मासूम बेटी को बालकनी से उल्टा लटकाकर डराया धमकाया साथ ही कोरे कागज पर हस्ताक्षर ले लिए. महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसका विरोध किया, तो ससुर ने भी उसकी मदद नहीं की.

Road Accident Bhopal : शराब के नशे में चूर कार सवार ने कई दोपहिया में मारी टक्कर, तीन घायल

राजधानी भोपाल में रविवार देर रात शराब के नशे में चूर एक कार चालक ने जेके रोड तिराहा रायसेन रोड पर कोहराम मचा दिया. उसने कई लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया. इससे आसपास भगदड़ की स्थिति बन गई. लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा. (Drunk car rider in Bhopal) (Car rider hit two wheelers) (Three peoples injured)

Jabalpur EOW Raid: कुबेर निकला समिति सहायक प्रबंधक, आय से 248 फीसदी ज्यादा मिली संपत्ति

जबलपुर आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW ने एक बार फिर छापेमार कार्रवाई करते हुए सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उईके के सभी ठिकानों पर छापा मारा. इस दौरान आरोपी के पास से आय से 248 फीसदी ज्यादा संपत्ति बरामद और दस्तावेज बरामद किए गए हैं.(Jabalpur EOW Raid)

NITI Aayog Meeting: भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने में MP करेगा 550 बिलियन डॉलर का योगदान- शिवराज

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग की बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि, भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश 550 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान करेगा. इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कहा कि एमपी ने भी एक बड़ी छलांग लगाई है. (NITI Aayog Meeting)