Indore Road Accident : पांच साल के बच्चे को नगर निगम के टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत, लोगों ने किया थाने का घेराव

इंदौर (Indore) नगर निगम के टैंकर ने एक पांच साल के बच्चे को कुचल दिया. उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. टैंकर चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन रहवासियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. हादसे के बाद टैंकर चालक ने भागने के चक्कर में कई और वाहनों को टक्कर मारी. (Tanker hit 5 years old boy) (Road accident indore) (Boy death onspot Indore)Indore Municipal tanker crushed

Sex Racket Shahdol MP : होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने दी दबिश, तीन युवतियों सहित 9 गिरफ्तार

शहडोल के एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. पुलिस ने छापा मारकर होटल से तीन युवतियों सहित कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया. होटल के मालिक व मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है. (Sex racket Shahdol mp) (police raid hotel shahdol MP) (Three call girls custody)

Pushyamitra Bhargav: पेट्रोल और डीजल की कार में नहीं बैठेंगे इस शहर के महापौर, जानिये वजह

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों से तौबा कर ली है. इंदौर नगर निगम परिषद के शपथ समारोह में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के सफर करने का निर्णय लिया. उन्हें नगर निगम की तरफ से इलेक्ट्रिक कार दी गई है. (Indore Mayor Oath Ceremony) (Pushyamitra Bhargava Uses electric car)

Gwalior crime News : महिला आरक्षक का सात साल तक शारीरिक शोषण, SI के खिलाफ रेप का केस दर्ज

ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस ने दतिया में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है. ग्वालियर के अजाक थाने में पदस्थ महिला आरक्षक ने दतिया पुलिस को इस संबंध में आवेदन दिया था. शादी का झांसा देकर सब इंस्पेक्टर महिला आरक्षक से सात साल तक रेप करता रहा.(Rape case registered against police SI) (Physically abused female constable 7 years)

Jabalpur Hospital Fire : लापरवाही बरतने पर संभागीय यंत्री शैलेंद्र गौरव और उपयंत्री अक्षय सरागवी सस्पेंड

जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के मामले में लापरवाही बरतने पर संभागीय कार्यालय में पदस्थ उपयंत्री अक्षय सरागवी और संभागीय यंत्री शैलेंद्र गौरव को सस्पेंड कर दिया गया है. जबलपुर जिला कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने ये कार्रवाई की है. अस्पताल से संबंधित भवन अनुज्ञा और अतिक्रमण आदि बिंदुओं पर जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं. (Divisional Engineer and Deputy Engineer suspend) (Action in Jabalpur Hospital Fire case)

Gwalior Cow Rape: शर्मनाक! गाय को ही बना डाला हवस का शिकार, हिंदू संगठनों ने भरी हुंकार

ग्वालियर में एक युवक द्वारा गाय के साथ कुकर्म करने की खबर है. हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. और उसकी तलाश की जा रही है. (Man Raped Cow in Gwalior) (Gwalior Cow Rape video)

Nagar Nigam Sagar MP : सागर नगर निगम अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक ने ली पार्षदों की राय, अंतिम फैसला BJP संगठन पर छोड़ा

भाजपा जिला कार्यालय में सागर नगर के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों की परिचयात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सागर नगर निगम चुनाव पर्यवेक्षक आलोक शर्मा उपस्थित रहे. पर्यवेक्षक ने नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों को संगठन की मंशा और सरकार की अपेक्षा से अवगत कराया. उन्होंने सागर नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए पार्षदों से रायशुमारी की. रायशुमारी के बाद अंतिम फैसला पार्टी संगठन पर छोड़ दिया गया है.(Chairman of Sagar Municipal Corporation) (Supervisor took opinion of councilors) (Left final decision on BJP organization)

Akshay Kumar Reached Indore: अक्षय कुमार को भाया इंदौरी नमकीन, 56 दुकान से खरीदे ढेर सारे पैकेट

अभिनेता अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म 'रक्षाबंधन' 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार इंदौर पहुंचे. जाते वक्त 56 दुकान पर गए और नमकीन के कई तरह के पैकेट अपने साथ ले गए. (Akshay Kumar Reached Indore) (Akshay Kumar Raksha Bandhan Promotion)

Indore Artificial Heart: आर्टिफिशियल हार्ट से बची गंभीर हृदय रोगी की जिंदगी, खत्म हो गई थी जिंदा रहने की उम्मीद

मध्यप्रदेश के इंदौर में हार्ट फेल मरीजों का जीवन बचाने की शुरुआत हो चुकी है. उन्नत लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस के जरिए अब ऐसे मरीजों को बचाना संभव हो जाएगा जिनके हृदय की धड़कने की गति 5 परसेंट तक बची होगी. मध्य भारत में यह शुरुआत हुई है. (Indore Artificial Heart) इसका लाभ अब हृदय रोग के गंभीर मरीजों को मिल सकेगा. (Temporary Artificial Heart) (Indore Heart Surgery) (Impella Heart Surgery Hospital In Indore)

Bhopal Mayor Oath Ceremony: महापौर मालती राय समेत 85 पार्षदों ने ली शपथ, आज लग सकती है BJP नगर निगम अध्यक्ष के नाम पर मुहर

भोपाल महापौर मालती राय के अलावा 85 पार्षद आज सीएम शिवराज और कई भाजपा नेताओं की मौजूदगी में शपथ गृहण की. (Bhopal Mayor Oath Ceremony) इसके अलावा आज ही भाजपा नगर निगम अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा सकती है.