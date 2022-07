Sagar MP District Panchayat : मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने के दावे पर BJP में ही विरोध

सागर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई हीरासिंह राजपूत ने निर्विरोध निर्वाचन का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें 24 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन हासिल है. उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों का मिलन समारोह आयोजित करने के बाद दावा किया है. साथ ही सागर से शिवराज स सरकार में तीन मंत्रियों की सहमति का भी दावा किया है, लेकिन उनके इस दावे को भाजपा में ही चुनौती मिल रही है. (Opposition in BJP itself on claim Heera singh) (Minister Govind Rajput brother unopposed) (Sagar district panchayat president election)

सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. इस दौरान प्रशासन के सारे दावे दावे ध्वस्त होते नजर आए. भीड़ को संभालने की व्यवस्था फेल हो गई. चार धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में दो लोग दबकर बेहोश हो गए. दोनों को परिजनों ने किसी प्रकार वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया. (Devotees in Ujjain on Monday of Shravan) (Two devotees unconscious due to buried) (Claims of administration failed)

भोपाल में 12 साल के लड़के ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के समय उसके दो भाई घर पर थे. दोनों अपने काम में व्यस्त थे. इस दौरान सबसे छोटे भाई ने खुदकुशी कर ली. आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ. (12 year old child hanged himself) (Police trying to find reason for suicide)

सिवनी मालवा के रहने वाले और भोपाल में रहकर बीटेक की पढ़ाई करने वाले छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है. शव रायसेन जिले के बरखेड़ा में रेलवे ट्रैक पर पड़ा था. छात्र की सोशल मीडिया पर पड़ी एक पोस्ट से ये मामला बेहद गंभीर व संवेदनशील हो गया है. इस केस को उदयपुर व अमरावती कांड जैसा ही माना जा रहा है. सिवनी मालवा पुलिस एहतियायत बरत रही है. शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. (Btech students body found on railway track) (Social media post raises tension) (Tension same as udaipur and amravati case)

मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश से राज्य में काफी नुकसान हो रहा है. अब कलियासोत डैम से छोड़े गए पानी के तेज बहाव से मंडीदीप के पास भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा बह गया. कांग्रेस ने इसके पीछे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. (Bhopal Jabalpur Highway collapsed)

भिंड के ग्राम अजनौल में मानवता को शर्मसार करने वाली स्थिति बनी हुई है, यहां एक शव को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक नसीब नहीं हुआ. बीच सड़क पर उसका क्रियाकर्म किया गया. आज तक गाँव में शवों के अंतिम संस्कार के लिए शांतिधाम नहीं बन सका है. (Where is government) (No Muktidham funerals on road) (Ajnaul Village Bhind no Muktidham)

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने साथ परिणाम भी घोषित हो चुके हैं. ऐसे में अब चुने गये महापौर और पार्षद को शपथ दिलाई जानी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ दिलाने की जिम्मेदारी जिले के कलेक्टरों को सौंपी है. (MP Mayor and Councilor Oath)

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में शासन द्वारा ओबीसी आरक्षण को 13 फीसदी होल्ड किये जाने को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई हैं. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त मामले में शासन को छह सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. (case of holding 13 percent reservation)(Court sought reply in 6 weeks)

नर्मदापुरम। देश को आजाद हुए लगभग 75 साल बीत गए हैं, लोकिन आज तक विकास के नाम पर यदि कुछ मिला है तो वह है सिर्फ दिलासा. नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के पास स्थित गांव पीपलठोन आज भी अपनी बदहाली के नाम पर आंसू बहा रहा है. यहाँ आज भी बारिश के दिनों में कमर-कमर तक पानी भर जाता है. आलम ये है कि, इसी जल भराव के बीच गांव के लोगों को शव यात्रा निकालनी पड़ी. बता दें कि, बारिश के दिनों में पूरा गांव एक टापू बन जाता है.

बैतूल जिले के आठनेर गांव में नदी उफान पर थी और एक ट्रैक्टर चालक अपनी जिद पर अड़ गया. उसने उफनती नदी में ट्रैक्टर उतार दिया. इससे ग्रामीणों ने उसे तो किसी प्रकार बचा लिया लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई. (Tractor landed in a raging river) (Driver saved by villagers) (Trolley swept away in strong current)