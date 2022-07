Shahdol District panchayat Election: बीजेपी का गढ़ है ये आदिवासी बाहुल्य संभाग, प्रदेश में दो मंत्री हैं यहां से, जानिए जिला पंचायत चुनाव में क्या रहे हालात

मध्यप्रदेश के शहडोल में जिला पंचायत के जो परिणाम आए हैं वह बीजेपी के लिये थोड़ी चौंकाने वाले हैं. शहडोल में भाजपा नें जरूर बढ़त बनाई है, लेकि अनूपपुर और उमरिया जिले में भाजपा के परिणाम कई सवाल खड़े कर रहा है.(MP Panchayat election 2022) (Shahdol District Election Result)

Ujjain Crime news: महाकाल मंदिर जा रहे दो युवकों पर वर्ग विशेष के लोगों ने किया चाकू से हमला, हिन्दूवादी संगठन ने थाना घेरा

देवास के सोनकच्छ के रहने वाले दो युवक एसएससी की परीक्षा देने के लिये उज्जैन के प्रशांतिधाम कॉलेज आये थे. वे दोनों परीक्षा देने के बाद बेगमबाग के रास्ते महाकाल बाबा के दर्शन करने जा रहे थे. तभी वहां वर्ग विशेष के कुछ युवकों ने उन पर चाकू से अटैक कर घायल कर दिया. इस घटना के बाद हिन्दूवादी संगठन ने महाकाल थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.(Two youths attacked with knife in Ujjain)

Congress MLA Kunal Choudhary : बीजेपी सरकार की गुलामी कर रहे एसपी- कलेक्टर, इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे

कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी (Congress MLA Kunal Choudhary) ने कहा है कि कलेक्टर व एसपी बीजेपी सरकार की गुलामी कर रहे हैं. गुलामी के चलते ये पंचायत चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं. कुणाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि गुलामी बंद कर दो, सरकारें बदलने में देर नहीं लगेगी. कांग्रेस की सरकार आने पर इसके नतीजे भुगतने होंगे. तब कोई राजनैतिक दल आपको संरक्षण देने नहीं आएगा. (Congress MLA Kunal Choudhary Statement) (Kunal Choudhary to SP and Collector) (SP and Collector enslaved to BJP)

Gang Rape Indore : इंदौर में सुनसान इलाके में दोस्त से मिलने पहुंची युवती से 6 युवकों ने किया गैंग रेप

इंदौर में युवती के साथ छह लोगों ने गैंग रेप किया. युवती की एक युवक से दोस्ती थी. युवक ने उसे सुनसान इलाके में मिलने बुलाया. वहां पहुंचने पर युवक ने उसके साथ रेप किया. इसी दौरान युवक के पांच और दोस्त वहां पहुंच गए. उन्होंने भी युवती से रेप किया. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दो आरोपियों की तलाश जारी है. (6 youth gang raped a girl in Indore) (Four accused arrest in gangrape) (Girl meet her friend in deserted area)

Protest Against GST: खाद्य सामग्री को जीएसटी से बाहर रखने की मांग के साथ सड़कों पर उतरे व्यापारी, बाजार कराया बंद

केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्री पर लगाए जा रहे 5% जीएसटी को लेकर अब व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं, इसी के तहत आज ग्वालियर के म्यापारियों ने मंडी बाजार को बंद कराया. व्यापारियों का कहना है कि "अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती, तो सिर्फ मंडी ही नहीं पूरे शहर को बंद करेंगे." (Protest Against GST) (Gwalior Market Closed Today)

Panna Tiger Reserve: टाइगर रिजर्व में 17 ब्रीडिंग टाइग्रेस मौजूद, साल के अंत तक 6 बाघिन दे सकती हैं शावकों को जन्म

पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) में बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है. वर्तमान में 75 से अधिक बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं. आज की स्थिति में 17 ब्रीडिंग टाइग्रेस मौजूद हैं. वहीं साल के अंत तक 6 और बाघिनों के शावकों को जन्म देने के आसार हैं.(Tigers Population increased in Panna Tiger Reserve)

Bhopal Mayor Election 2022: जानिए किसके गले पडेगा जीत का हार, किसे मिलेगा हार का स्वाद

भोपाल महापौर चुनाव 2022 में किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसको देखनी पड़ेगी हार ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के उम्मदवारों की हिस्ट्री. (Bhopal Mayor Election 2022) (mp mayor election 2022)

Murder in Gwalior MP : विजय जुलूस के दौरान चुनावी रंजिश में फायरिंग, युवक की मौत, 7 लोगों के खिलाफ FIR

ग्वालियर जिले के गांव गजापुर में चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई. घटना से गुस्साए लोगों ने ग्वालियर- झांसी हाईवे जाम कर दिया. इस मामले में सात लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है. (Firing in election rivalry youth dies) (Firing in victory procession) (FIR against 7 people) (Firing in election rivalry in Gwalior)

Sagar Mayor Election 2022: क्या है सागर नगर निगम का इतिहास, कितने पढ़े लिखे हैं प्रत्याशी, कितनी है संपत्ति

मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव (MP Nikay Chunav 2022) के पहले फेज के लिए वोटिंग 6 जुलाई को हुई थी इसका रिजल्ट 17 जुलाई को आएगा. सागर में भी कल रविवार को महापौर और पार्षदों का ऐलान किया जाएगा. कांग्रेस प्रत्याशी निधि सुनील जैन और भाजपा प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी के बीच मुकाबला है. दोनों की संपत्ति के बारे में बात की जाए तो निधि जैन भाजपा प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी से बहुत अमीर हैं.

Presidential Elections : CM शिवराज बोले- बिना दिमाग लगाए सीधा डंडा खींचना है, न ऊपर वाली लाइन में लगे और न नीचे वाली में

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने सांसद और विधायकों की क्लास ली. एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भोपाल दौरा खत्म होने के बाद सीएम शिवराज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं. इलेक्शन में एक भी वोट निरस्त ना हो, इसी वजह से मुख्यमंत्री ने सांसद और विधायकों को बताया कि किस तरह से वोट देना है. (CM Shivraj took class of MPs and MLAs) (Class regarding Presidential elections)