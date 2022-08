Dhar MP Dam leakage कारम नदी पर निर्माणाधीन डैम में रिसाव को लेकर सीएम शिवराज ने की आपात बैठक

धार में निर्माणाधीन डैम की वर्तमान वस्तुस्थिति और रेस्क्यू ऑपरेशन का आकलन करने के लिए सीएम शिवराज सिंह मंत्रालय पहुंचे. वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, एसीएस राजौरा, एसीएस एसएन मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे धार जिला प्रशासन से वस्तुस्थिति की समीक्षा की. Dhar Karam River Dam, Army Company Alert Mode, CM Shivraj emergency meeting, Karam river in Dhar district

Mahakal Temple मंदिर में सजावट के 44 लाख रुपये नहीं मिलने पर ठेकेदार ने किया हंगामा, सुसाइड की धमकी

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में मई माह में तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के आगमन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ख़ास तैयारियां की थीं. श्री महाकालेश्वर मंदिर साज- सज्जा के लिए मंदिर समिति द्वारा इंदौर की एक निजी फर्म को ठेका दिया गया. इसका बिल 44 लाख से अधिक का बना था. मंदिर समिति द्वारा इस बिल का भुगतान अब तक नहीं किया गया. इससे गुस्साए ठेकेदार ने शुक्रवार को मंदिर प्रशासक के कार्यालय में हंगामा किया. ठेकेदार ने सुनवाई नहीं होने पर आत्महत्या की धमकी दी. Contractor ruckus in Mahakal Temple, Contractor ruckus for payment, Decoration in Mahakal Temple, Contractor threatening suicide

Ujjain Mahakaleshwar Temple महाकाल के धाम में अनुशासन का उल्लंघन पड़ा भारी, भाजयूमो ने 18 कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को किया कार्य मुक्त

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में धक्कामुक्की करने वाले भाजयूमो के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर गाज गिरी है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार ने 18 कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया. वहीं कार्यकर्ताओं ने मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ पर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मौखिक अनुमति मिलने के बाद भी उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया. जिससे ऐसी स्थिति बनी.BJP Aaction on BJYM Workers, BJYM Workers Created Ruckus Mahakaleshwar Temple

Vidisha Lateri Firing Case वनकर्मियों पर कार्रवाई से वन कर्मचारी संगठन नाराज, कलेक्टर को सौंपकर कही बड़ी बात

विदिशा जिले के लटेरी में वन विभाग की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिस पर प्रशासन ने वनकर्मियों पर कड़ा एक्शन लिया. इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वनकर्मियों पर लगाई गई धारा 302 को खारिज करने की मांग की है.Firing on Tribals in Vidisha, Vidisha Lateri Firing Case

Jabalpur Minor Beaten साइकिल चोरी के शक में ASF के जवानों ने की बच्चे की लात घूसों से की पिटाई, देखें हैवानियत का वीडियो

जबलपुर में हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक मासूम को बेरहमी से पीटा गया. पीटाई करने वाले उसे गाड़ी पर बैठाकर अपने साथ ले गए. मासूम पर साइकिल चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की गई है. Jabalpur Minor Beaten UP, Jabalpur Minor Beaten video, Jabalpur boy brutally thrashed, mp asf personal thrashed boy

Ujjain Mahakaleshwar Temple शनिवार को बाबा महाकाल का हुआ अद्भुत श्रृंगार, मस्तक पर चंदी का कुंदन जड़ा टीका धारण किया

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान को आज भांग और चंदन, अबीर से उबटन कर श्रृंगार किया गया. बाबा महाकाल ने आज मस्तक पर चंदी का कुंदन जड़ा टीका धारण किया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. Ujjain Mahakaleshwar temple

Sagar Farmer Death थाने में खुद को आग लगाने वाले किसान की मौत, थाने में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, कार्रवाई की मांग

सागर के बंडा थाना परिसर में पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. किसान का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा था. किसान ने सोयाबीन की फसल नष्ट होने से आहत होकर खुद को आग लगा ली थी. किसान की मौत की सूचना पर स्थानीय कांग्रेस विधायक तरवर लोधी थाने में ही धरने पर बैठ गए. वहीं पूर्व मंत्री और देवरी विधायक हर्ष यादव ने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मदद दिये जाने की मांग की है. Sagar Farmer Death

Azadi Ka Amrit Mahotsav सीएम शिवराज भोपाल में तो गृहमंत्री इंदौर में करेंगे ध्वजारोहण, जानें कौन कहां फहराएगा झंडा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान पर होगा. जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे. 29 जिलों में मंत्री ध्वज फहराएंगे. शेष जिलों में कलेक्टरों को ध्वजारोहण के आदेश जारी किए गए हैं.(Har Ghar Tiranga Abhiyan) (MP Flag Hoisting List)

Khargone Nagar Palika: प्रमाण पत्र लेने के बाद कार्यकर्ताओ से मिलकर भावुक हुई नगर पालिका अध्यक्ष, छाया के छलके आंसू

खरगोन। नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी उम्मीदवारों के काबिज होने के बाद जीत का प्रमाण पत्र लेकर बाहर आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओ द्वारा किये गए स्वागत से अभिभूत होकर छाया जोशी भावुक हो गईं और खुशी के कारण उनके आंसू छलक आए. अपने आपको सँभालते हुए मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होनें कहा कि, यह जीत खरगोन के मतदाताओं की जीत है. उन कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने रात-दिन मेरा चुनाव मे साथ दिया.

Bhopal Mandi Rate अनाज और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, जानिये भोपाल मंडी में आज के रेट

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में शनिवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)