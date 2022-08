Guna MP Honey Trape Case : जिला पंचायत सदस्य फंसे हनी ट्रैप में,अश्लील वीडियो से हुए ब्लैकमेल, युवती गिरफ्तार

गुना में जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता हनी ट्रैप केस में फंस गए हैं. युवती ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैक किया. जब युवती से ज्यादा तंग आ गए तो पुलिस में इसकी शिकायत की. पुलिस ने एक युवती और एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर युवती को गिरफ्तार कर लिया है. युवक की तलाश की जा रही है. (Guna Zilla Panchayat member honey trap) (Blackmailed by pornographic video) (Girl arrested in honey trap)

सीहोर। पढ़ने के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रबंधन की लापरवाही के चलते अपनी स्कूल वैन में धक्का लगाना पड़ा. धक्का लगाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो आष्टा क्षेत्र के ग्राम खामखेड़ा में संचालित पीएसजीएम एकेडमी स्कूल का है.स्कूल प्रबंधन पालकों से राशि की वसूली तो जमकर करता है. लेकिन जिन वाहनों को उपयोग स्कूल में बच्चों को घर से लाने ले जाने का किया जा रहा है, उनकी हालत खराब है.वीडियो में दिख रहे जिस वाहन को स्कूली बच्चे धक्का लगा रहे हैं वह स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने जा रहा था. लेकिन रास्ते में अचानक बंद हो गया. बच्चों को नीचे उतारा गया और उनसे ही धक्का लगवाया गया.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश की विभिन्न जिलों में बंद 356 कैदियों को रिहा किया जाएगा. ये कैदी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में लिप्त कैदियों को उम्रकैद की सजा में कोई लाभ नहीं दिया गया. इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल से एनआईए ने जेबीएम के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. अभी छह और संदिग्धों पर नजर है.

मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुण्ड, कुंदन जड़ा ॐ धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.

MP में रोड और एजुकेशन पर सराहनीय काम किए जाने के दावे तो किए जा रहे हैं, (MP Education Claim Failed) लेकिन हकीकत इसके उलट है. मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आई इन तस्वीरों से पता चलता है कि, आखिर बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए मुश्किल भरे राश्ते के का सामना करना पड़ता है. (Damoh School Students Cross River) अगर कहा जाए कि ये बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं तो यह गलत नहीं होगा. (Damoh School Students Risk) (MP Road Claim Failed)

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मवेशियों में लंपी वायरस बीमारी के फैलने की आशंका के बीच पड़ोसी राज्यों के पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी गई है. साथ ही पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं. देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों में पशुओं के चर्म रोग लंपी के फैलने की खबरें सामने आ रही हैं.

विश्व आदिवासी दिवस (World Tribal Day 2022) हर साल नौ अगस्त को मनाया जाता है. आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन को पूरी दुनिया में त्योहार के रूप में मनाया जाता है. MP में कौन-कौन से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जानने के लिए पढ़े पूरी रिपोर्ट....

एनआइए (National Investigation Agency) की टीम ने रविवार की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी से जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी JMB) के 2 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया. (Bhopal 2 Suspected Terrorists Arrested) दोनों आतंकी करीब सालभर से यहां रह रहे थे. इसी वर्ष मार्च में ऐशबाग में हुई छापेमारी (Raid In Aishbagh Bhopal) के दौरान दोनों भूमिगत हो गए थे. इन पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जेहादी साहित्य परोसने का आरोप है. (Allegation Of Serving Jihadi Literature From Internet Media) (Bhopal NIA)

दुग्धसंघ द्वारा किसानों के दूध खरीदी भाव में चौथी बार वृद्धि की है. संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 50 पैसे प्रति फैट की वृद्धि हुई है. यानी कि, 11 अगस्त 2022 से 7 रुपये 70 पैसे प्रति फैट में दूध क्रय करने का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय से माना जा रहा है कि, प्रदेश के छह दुग्ध संघों में इंदौर दुग्ध संघ किसानों को सर्वाधिक भाव दे रहा है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए विक्रय भाव में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है. (Indore Cooperative Milk Union decision) (Milk Rate Hike in Indore) (Indore Milk Price)

सीधी नगर पालिका परिषद में रीवा लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है. (Rewa Lokayukta Team) टीम ने रिश्वतखोर सहायक राजस्व निरीक्षक को 3 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है. अब बाप बेटे दोनों लोकायुक्त की हिरासत में हैं. (Sidhi Revenue Inspector Bribe Of 3 Thousand Rupees) (Sidhi Assistant Revenue Inspector Arrested) (Rewa Lokayukta Team Action)