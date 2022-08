National Herald Property Seal: नेशनल हेराल्ड की संपत्ति सील करेगी MP सरकार, IAS जांच कमेटी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे

भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जमीन मामले में जांच कर रही IAS कमेटी ने पहली रिपोर्ट पेश की है. जांच में पता चला है कि कोर्ट ने संपत्ति की जब्ती पर किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया है. अब सरकार इस संपत्ति को जब्त करेगी.

Forest Staff Firing Vidisha MP : विदिशा जिले में लकड़ी चोरी के दौरान वन अमले ने की फायरिंग, एक ग्रामीण की मौत, तीन घायल

विदिशा जिले के तहसील लटेरी के वन क्षेत्र में लकड़ी चोरों को रोकने के दौरान वन अमले ने फायरिंग की. इसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई है. तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जांच के लिए टीम बनाई गई है. इसके साथ ही सरकार की ओर से मृतक एवं घायलों को आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की गई है.

Bhopal Traffic Diversion: बीजेपी निकालेगी 3 बजे से तिरंगा यात्रा, भोपाल में इन रुट्स पर जानें से पहले चेक करें डायवर्जन

MP की राजधानी भोपाल में बुधवार को दोपहर 03 बजे से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बीजेपी द्वारा तिरंगा वाहन रैली निकाली जाएगी. जिसको लेकर यातायात पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए है. विभाग द्वारा रैली मार्ग पर यातायात दबाव के मद्देनजर वैकल्पिक मार्गों पर रूट डायवर्ट किया गया है. साथ ही हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

Minister Kamal Patel: मध्य प्रदेश के मंत्री का रक्षाबंधन से पहले बहन को तोहफा, सुनकर सब कर रहे तारीफ

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अक्सर अपने अच्छे कामों को लेकर चर्चाओं में रहते है. इस बार कमल पटेल ने एक जरूरतमंद बहन की मदद करते हुए उसे रक्षाबंधन से पहले तोहफा दिया है. कमल पटेल ने हरदा की रहने वाली ज्योति को आश्वस्त किया है कि वह उसकी नर्सिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च स्वयं उठाएंगे. ज्योति के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, साथ ही ज्योति की मां का देहांत हो चुका है और उसके पिता मानसिक रुप से विक्षिप्त हैं.

Smallest tricolor : खरगोन के माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग ने बनाया सबसे छोटा तिरंगा, पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुके हैं

देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इसके तहत हर कोई अपने घर पर तिरंगा लगा रहा है तो कोई तिरंगा यात्रा निकाल कर तिरंगे प्रति अपना सम्मान दिखा रहा है. वहीं, खरगोन जिले के माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग ने 4x6 मिलीमीटर का तिरंगा बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है.

Bhind MP : भिंड जिले के नगरीय निकायों में अध्यक्ष के चुनाव आज, BJP पर भारी दिख रही है Congress

भिंड जिले में आज नगरीय निकायों में अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है. भिंड और लहार नगर पालिका सहित 6 नगर परिषदों में भी अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्षद वोट करेंगे. इस बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए टक्कर के होने वाले हैं जहां पंचायत चुनाव में बीजेपी भारी पड़ी तो अब नगरीय निकाय में कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है.

Bhopal Family Court जन्म के 6 महीने बाद से बेटी से नहीं मिले पिता, अब बेटी की वजह से एक हुई दंपति

भोपाल में फैमिली कोर्ट में एक दंपति ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और 6 साल तक अलग रहने के बाद एक हो गए. दोनों को एक कराने में उनकी 6 साल की बेटी की जिद शामिल रही. जानिये क्या है पूरा मामला.

Home Minister Narottam Mishra PC : गृह मंत्री ने बताया - शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई नकल के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. जहां पर नकल के मामले पकड़े गए हैं, वहां दोबारा कभी परीक्षा नहीं कराई जाएगी. रीवा में रिटायर्ड फौजी के साथ बीजेपी नेता द्वारा मारपीट के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि वहां के एसपी से बात हुई है. कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

Ujjain Fire News नागदा में विद्युत डीपी में हुआ ब्लास्ट, कई क्षेत्रों की बिजली सप्लाई बंद

उज्जैन। जिले के नागदा में बारिश के दौरान विद्युत सर्किल की डीपी में अचानक आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि 1 घण्टे तक डीपी में ब्लास्ट होता रहा, जिससे लपटे और धुआं पूरे क्षेत्र में दिखाई देने लगा. रहवासियों ने इसका वीडियो बना लिया. इस दौरान बिजली भी चली गई, जिससे लोग भयभीत हो गए. गनीमत रही कि घटना स्थल के पास रहवासी इलाके तक आग नहीं पहुंची. वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

Ujjain Baba Mahakal Temple: उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में राजा रूप में हुआ भव्य श्रृंगार, करिए दर्शन

बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुण्ड और शिवलिंग की आकृति के साथ ही कुंदन जड़ा ॐ धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.