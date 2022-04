जबलपुर। मध्यप्रदेश में शराबबंदी (New Liquor Policy in MP) को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अभियान चला रही हैं. उसका असर अब प्रदेश की महिलाओं पर भी दिखने लगा है. जबलपुर में काटंगा स्थित दुकान में महिलाओ नें शराब दुकान का विरोध करते हुए ताला जड़ दिया. साथ ही आबकारी विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर शराब दुकान नहीं खुलने देंगे. खास बात यह रही कि विरोध करने वाली महिलाएं भाजपा की कार्यकर्ता हैं, जो शराब दुकान के विरोध में पिछले चार दिनों से धरने पर बैठी थीं.

जबलपुर में महिलाओं ने शराब दुकान में लगाया ताला

आबकारी विभाग को चेताया: जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में महिलाएं शराब के विरोध में आ गई हैं. इसकी शरुआत हुई थी राजधानी भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की थी. जबलपुर में भी महिलाओं ने शराब दुकान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. महिलाओं का कहना था कि किसी भी कीमत पर शराब दुकान खुलने नहीं दी जाएगी.अगर दुकान खुलेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे.

आबकारी विभाग व पुलिस के सामने जड़ दिया ताला: पिछले 4 दिन से महिलाएं शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं. उन्हें समझाने के लिए आबकारी विभाग और गोरखपुर थाना पुलिस पहुंची और उन्हें मनाती रही, पर महिलाएं नहीं मानी. जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो आबकारी विभाग और पुलिस के सामने ही दुकान में ताला जड़ दिया. महिलाओं का कहना है कि दुकान के नजदीक स्कूल और कालेज है, ऐसे में गली के मुहाने पर ही शराब की दुकान का होना महिलाओं, युवतियों और बच्चियों के लिए खतरनाक है.

