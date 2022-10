जबलपुर। फलों का राजा आम...जिसकी कई तरह की किस्में आपने कभी ना कभी जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि, दुनिया के कई देशों में आम को बड़े ही चाव से खाया जाता है. ऐसे ही आम की विभिन्न प्रजातियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार जबलपुर जरूर आइए. क्योंकि यहां मैंगो म्यूजियम खोला गया है. (Jabalpur Mango Museum) (Jabalpur special mango variety of different countries) (Jabalpur different variety mango)

जबलपुर मैंगो म्यूजियम

आम के पौधे की प्रजातियां: इस म्यूजियम में बांग्लादेश, थाईलैंड, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, फिलिपींस आदि देशों के विभिन्न प्रकार के आम की प्रजातियों के पौधे एकत्र किए गए हैं. इनमें जापान का मियाजाकी, टॉमी एटकिन्स, अमेरिका सैनसेशन, गैलनेन अमेरिका, नम डौक माई, अलफांसो बलैक मैंगो, अलफांसो ग्रीन मैंगो, अलफांसो रेड, थाइलैंड आदि के सभी प्रसिद्ध आम के पौधे लगाए हैं.

कोरोनाकाल में बनाया म्यूजियम: इस मैंगो म्यूजियम के मालिक प्रेम दुबे बताते हैं कि, उन्हें प्रकृति से जुड़े रहने का शौक है. यही शौक आज उन्हें यहां तक ले आया है. उन्होंने एक मैंगो म्यूजियम बना लिया. कोरोनाकाल में जब 2 साल कोई काम नही था. तब उन्होंने देश की नर्सरी से आम की विभिन्न प्रजातियां मंगाई. मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका से भी उन्होंने आम की कई तरह की प्रजातियां जबलपुर मंगवाई और उनका एक म्यूजियम तैयार किया. इन पेड़ों की अभी देखभाल की जा रही है. जल्द ही इनमें फल भी आने शुरू हो जाएंगे.

यहां दुर्लभ प्रजाति के साथ सबसे महंगी आम की किस्में मौजूद

जबलपुर का मैंगो म्यूजियम

कुछ 'खास' है इस बाग का हर 'आम', दुनियाभर की प्रजातियां हैं इसकी शान

प्रकृति से जुड़ने में मददगार: प्रेम दुबे का कहना है कि, देश-विदेश से एकत्र 150 किस्म की आम की प्रजातियों को एकत्र कर सभी प्रसिद्ध किस्मों का मैंगो म्यूजियम बनाया गया है. यहां दुनिया की सभी किस्मों का संरक्षण किया जाएगा. यह लाइव संग्रह है, जहां आम की किस्मों का इतिहास और औषधीय मूल्य की जानकारी संग्रहित की जाएगी. इनमें कई प्रजातियों के आम दुनिया में बहुत महंगे बिकते हैं. इस म्यूजियम में हजारों, लाखों की कीमत के विभिन्न प्रजाति के आम हैं. यह प्रकृति को मेरा छोटा सा दान है जो मैंगो म्यूजियम मानवता को समर्पित किया है. इस मैंगो म्यूजियम के जरिए हमारी आने वाली पीढ़ी ना केवल आम की विभिन्न प्रजातियों को जान पाएगी, बल्कि प्रकृति से भी जुड़ने में मददगार साबित होगी.