जबलपुर। संस्कारधानी जबलपुर में नवरात्र के दौरान देर रात तक दुर्गा प्रतिमाओं की झांकियां देखने के लिए निकल रहे असामाजिक तत्वों को पुलिस ने अनोखे अंदाज में सबक सिखाया. जबलपुर की सड़कों पर कर्कश आवाज निकालने वाले उपकरण से आवाज निकालने वाले युवकों को पकड़कर पुलिस कर्मियों ने युवकों की कान के पास पुंगी बजाकर उन्हें एहसास कराया कि उनकी इस हरकत से आम श्रद्धालु कितना परेशान हो रहे हैं.

पुंगी बजाने शरारती तत्वों के कानों में बजाई पुंगी

पुलिस की लोगों को नसीहत: गढ़ा थाना प्रभारी ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा की आपके घर की महिलाओं के सामने आकर कान के पास कोई तेज आवाज में पुंगी बजाए तो कैसा लगेगा. यह नसीहत देते हुए गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने पुंगी बजाकर धार्मिक पर्व में श्रद्धालुओं की परेशानी का सबब बने युवकों को जमकर लताड़ लगाई. दरअसल सड़कों पर दुर्गा प्रतिमाओं को देखने के लिए निकली महिलाओं के पास जाकर ऐसे युवक जोर से आवाज निकालते हैं, जिससे लोग दहशत में आ जाते हैं.

जबलपुर पुलिस की हुड़दंगियों को सजा

शराब पीते मिले लोगों से करवाया योगा: इसके साथ ही कुछ युवक शराब के नशे में व सड़क किनारे कार खड़ी कर शराब पीते मिले. जिन्हें सड़क पर ही योगा करवाकर पुलिस ने उनका नशा उतारा. जानकारी के मुताबिक दुर्गोत्सव व दशहरा पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए देर रात तक पुलिस सड़कों पर घूमती रही.

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर उतरे एसपी: जानकारी के मुताबिक दुर्गोत्सव व दशहरा पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक तुषार सिंह सड़कों पर घूमते रहे. इस दौरान गढ़ा संजीवनी नगर और तिलवारा समेत अन्य क्षेत्रों में युवकों की ऐसी टोली मिली जो बाइक पर फर्राटा भरते खासकर महिला श्रद्धालुओं के करीब जाकर कान में पुंगी बजाकर भाग रहे थे. जहां पुंगी बजा रहे युवकों को पकड़कर पुलिस ने जमकर सबक सिखाया.

