जबलपुर। जिले के बरेला थाना अंतर्गत मंगेली नर्मदा नदी के पुल पर एक युवती की कार के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई. युवती की हत्या किए जाने का खुलासा भी उस वक्त हुआ जब राह चलते लोगों ने युवती की लाश स्विफ्ट कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ हालत में देखी. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पंचनामा कर युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जबलपुर में कार से युवती का शव बरामद

पुलिस ने कार मालिक का लगाया पता: बरेला थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि ''ग्राम मंगेली हाईवे रोड स्थित नर्मदा नदी के पुल पर खड़ी स्विफ्ट कार एक युवती की लाश मिलने की सूचना मिली थी. मृतका की शिनाख्त अनिभा केवट उम्र 24 वर्ष निवासी जोगनी नगर रामपुर के रूप में हुई है. हत्या के बाद आरोपी लाश को कार में छोड़कर भाग गया. पुलिस को सर्चिंग के दौरान कार के अंदर पिस्टल व कारतूस भी मिले हैं. जब पुलिस ने कार मालिक की तलाश की तो पता चला कि कार बजरंग नगर रांझी निवासी विजय कुमार लाल की है''. विजय ने बताया कि ''उनका दोस्त बादल पटेल अक्सर उनकी कार मांगकर ले जाता है. बादल ही कार मांगकर ले गया था''.

गोली मारकर युवती की हत्या

पेटीएम सेंटर में काम करती थी मृतका: पुलिस बादल पटेल नामक युवक की तलाश कर रही है. आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही इस हत्याकांड का खुलासा हो सकेगा. वहीं परिजनों ने बताया कि ''अनिभा आईटी पार्क स्थित पेटीएम सेंटर में काम करती है. शनिवार दोपहर करीब 3 बजे उसे किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया था. जिसके बाद वह मोबाइल सेंटर पर ही छोड़ कर बाहर आ गई''. उन्होंने आरोप लगाया है कि ''बादल पटेल उसे अक्सर परेशान किया करता था. जिसको लेकर कई बार उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. नतीजा यह निकला कि उसने युवती को मौत के घाट उतार दिया''.

कार से पिस्टल, कारतूस, आईडी कार्ड बरामद: वही पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ''एफएसएल की टीम, डॉग स्कॉट सहित फिंगरपट एक्सपर्ट पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. पुलिस को कार की तलाशी के दौरान पिस्टल, कारतूस के खोखे के अलावा आरोपी का आईडी कार्ड मिला है. जिसे जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है''.

''कार की पिछली सीट पर एक युवती मृत अवस्था में पड़ी थी. उसके शरीर से खून निकल रहा था. कार मे आगे की सीट के पास पिस्टल एवं एक खाली खोखा एक आईडी कार्ड मिला है. संभावना है कि आईडी कार्ड आरोपी का हो सकता है. आरोपी की तलाश की जा रही है. उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या की वजह सामने आएगी''. -जितेंद्र यादव, थाना प्रभारी बरेला

