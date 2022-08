जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां पर EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के घर छापा मारा है. बताया जा रहा है कि नगर निगम में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य शुक्ला के पास जांच में आय से 200 गुना ज्यादा संपत्ति मिलने का अनुमान है. अभी तक की जांच में घर से लाखों रुपए नगद, जमीन के कागज, दो आलीशान मकान के कागज और तीन कार की जानकारी सामने आई है. EOW ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. EOW ने आज तड़के सुबह 4 बजे आदित्य शुक्ला के रतन नगर स्थित आवास पर पहुंची थी.

सब इंजीनियर के घर ईओडब्ल्यू की रेड

जबलपुर में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई

गोल घेरे में सब इंजीनियर आदित्य शुक्ला

आदित्य शुक्ला के खिलाफ मिली थी शिकायत: मिली जानकारी मुताबित, EOW को नगर निगम में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य शुक्ला के यहां आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद इसका गोपनीय सत्यापन कराया गया. आदित्य शुक्ला के खिलाफ सबूत मिलने के बाद EOW उनके आवास पर पहुंच गई. शुक्ला के खिलाफ धारा 13 (1) बी, 13(2), और 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया गया है. सर्च कार्रवाई के दौरान दस्तावेज और साक्ष्य के आधार पर अर्जित संपत्ति और व्यय का आकलन किया जा रहा है. मामले में कार्रवाई जारी है.

अपडेट जारी...

