जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हत्या की वारदात से सनसनी फेल गई. बेलबाग थाना अंतर्गत प्रेम सागर चौकी के पास कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर धारदार हथियार एवं पत्थर पटक कर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें युवक को गर्दन और सीने में गंभीर चोट आई हैं. परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. वही वारदात की सूचना मिलते ही हनुमानताल और बेलबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है.

युवक की धारदार हथियार से हत्या

पुरानी रंजिश को लेकर किया हमला: बेलबाग पुलिस ने बताया कि ''मृतक अरुण चौहटेल बुधवार रात किसी काम से घर से निकला था. वह जैसे ही प्रेम सागर सुलभ शौचालय के पास पहुंचा तभी अजय समुद्रे, जय समुद्रे, रिंकू रान सहित करीब सात युवकों ने अरुण का रास्ता रोक लिया. पुरानी रंजिश के चलते अरुण से अभद्रता करने लगे. अरुण ने अभद्रता का विरोध किया तो सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. जैसे ही अरुण जमीन पर गिरा, तो आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर पत्थर पटक दिया. जिसके बाद सभी मौके से फरार हो गए''.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

भाजपा नेता का चचेरा भाई था मृतक: घटना की जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे जहां अरूण खून लथपथ जमीन पर पड़ा था. अरुण को निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इधर मृतक के परिजनों का आरोप है कि हत्या करने वाले युवकों के पिता ने उन्हें अरुण को जान से मारने के लिए उकसाया था. वह मोहल्ले में खुलेआम अरुण को मारने के लिए अपने बेटों को निर्देश दे रहा था.

मोहल्ले के 6-7 लोगों ने मिलकर मेरे भाई की गाड़ी को ओवरटेक कर रोका. और जमीन पर​ गिराकर बेरहमी से उसको पहले पीटा फिर हथियार से उस पर वार कर दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. हम पुलिस से सख्स कार्रवाई की मांग करते हैं.-मनीष कुमार चौहटेल, मृतक का भाई

परिवार ने की सख्स कार्रवाई की मांग: पुलिस के अनुसार एक साल पहले अरुण और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था. जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. मृतक अरुण भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रमोद चौहटेल का चचेरा भाई बताया जा रहा है. पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमला करने वाले युवक फिलहाल फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है.

